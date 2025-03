Quirós criticó a Larreta por su candidatura y no descartó presentarse a las elecciones

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, criticó este viernes al exjefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta -cuyo gabinete también integró- por su candidatura a legislador por la ciudad de Buenos Aires. Por otro lado, el funcionario de Jorge Macri no descartó presentarse a las elecciones legislativas de mayo u octubre -locales o nacionales- y aseguró que no le molestaría enfrentarse a su exjefe político.

“Yo no veo los debates políticos como un enfrentamiento, al revés, escucho el que opina distinto y trato de aprender de él para ser más capaz. La sociedad necesita políticos que aprendan a vincularse por las coincidencias para poder darle un mejor servicio a la comunidad, así que a mí me es indistinto quién es quién, pero todos los que estén allí los voy a escuchar”, dijo primero Quirós sobre una eventual competencia con Rodríguez Larreta.

Al ser consultado en particular sobre cómo evalúa su presentación a las elecciones con dardos a su sucesor, Jorge Macri, Quirós aseveró: “Es una decisión que ha tomado él. No coincido y no la comparto. Yo creo que hay que hacer más análisis político de lo que le conviene a cada político, cada espacio político, pero hay que recordar que vinimos al espacio público para servir. Entonces, si yo evalúo desde el interés de la sociedad, yo creo que a la sociedad le haría mejor tener un espacio de centro y centro derecha poderoso, fuerte, con todas las capacidades, y sobre todo buscando las coincidencias para proponer un un programa de gobierno que tenga un amplio acuerdo”.

Las declaraciones de Quirós llegan luego de que Larreta anunciara que va a volver a la política con críticas a la gestión de Macri. “Por la ciudad que hicimos juntos. Porque Buenos Aires está mal y nadie te escucha. Porque está sucia, porque está triste. Porque ya no hay obras. Porque hay olor a pis. Vuelvo porque me duele. Porque conozco cada cuadra. Cada vereda, cada rincón”, escribió el exjefe de Gobierno en X al tiempo que se inscribirá como candidato a legislador porteño por el espacio Volvamos Buenos Aires con un trato con Graciela Ocaña (Confianza Pública), exsocia de Pro, para confluir en el espacio.

Vuelvo.



Voy a participar de las elecciones del 18 de mayo en la Ciudad de Buenos Aires.



Por la ciudad que hicimos juntos.

Porque Buenos Aires está mal y nadie te escucha.

Porque está sucia, porque está triste.

Porque ya no hay obras.

Porque hay olor a pis.



Vuelvo porque me… — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) March 17, 2025

Además, desde Pro devolvieron las críticas, tal como publicó LA NACION: “La decisión de Horacio es una gran desilusión para todo Pro, pero no es una sorpresa. Hace varios años que en la persecución de sus intereses personales elige traicionar 22 años de trabajo dedicados juntos a transformar la Ciudad. Su candidatura solo es funcional al kirchnerismo y a la Libertad Avanza”.

La posibilidad de una candidatura

En diálogo con Radio La Red, el funcionario de Macri no descartó presentarse a los comicios legislativos pero aseguró que no busca “confrontación política”. “Cada vez estoy más convencido que hay que transmitir una capacidad de construcción colectiva, que después tendrá sus diversidades y tendrán quienes están de acuerdo y no están de acuerdo. Pero hay que terminar con esta política de si yo gano, intento destruirte, y si vos ganás, intentás destruirme a mí, porque lo único que hacemos es destruir la esperanza de la sociedad. Entonces yo cada vez más veo unos niveles de confrontación que ha bajado de los liderazgos políticos a la sociedad y veo una sociedad cada vez más confortativa entre sí, de este laberinto se sale por arriba”, consideró sobre su visión de la política.

En otro tramo de la entrevista, el funcionario porteño agregó: “A mí las políticas públicas y la gestión y el ser un servidor público es algo que en esta etapa de la vida me da mucho sentido y trato de hacerlo con mi mayor esfuerzo. En el Ministerio de Salud estamos haciendo una transformación profunda del sistema público de salud de la Ciudad, y tengo mucho interés de completarlo, con lo cual estamos viendo y dialogando sobre cómo serían las mejores alternativas para que esa convicción del servidor público que tengo en esta etapa de mi vida tenga el mayor impacto social posible”.

Previa del acto de Jorge Macri en el Club 17 de Agosto, de Villa Pueyrredón. En la foto, Fernán Quirós Nicolás Suárez - LA NACION

Sin embargo, luego puso reparos. “No hay ningún cargo ni que me seduzca ni que me dé problemas. Para mí no pasa por el tema de cargos ni por ese tipo de miradas. Tengo que encontrar el lugar donde sienta que me expreso, que soy capaz de transformar, y que soy capaz de aportarle algo al ciudadano, en donde encuentre que esa realidad se hace más profunda, se hace más concreta, y se hace de manera más clara, es ahí donde voy a tener la voluntad de estar” , insistió Quirós.

LA NACION