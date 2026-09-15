Fibromialgia: un especialista explicó en qué consiste esta enfermedad y por qué afecta más a las mujeres

La fibromialgia es una condición médica frecuentemente incomprendida que afecta a un importante sector de la población. Según el médico cardiólogo, Jorge Tartaglione: “El 3% de la población mundial lo sufre, es decir que en Argentina hay casi un millón de personas con este problema.

“La fibromialgia (es) una enfermedad poco comprendida, que los médicos no la manejamos correctamente y que vos la sufrís en casa”, detalló el especialista sobre la enfermedad y remarcó que es una enfermedad que suelen sufrir las mujeres.

Fibromialgia: el dolor invisible

El especialista advirtió sobre la frustración que genera el proceso diagnóstico inicial, caracterizado por la falta de hallazgos en estudios de laboratorio tradicionales.

“Te hacen todos los análisis, son normales. Te hacen examen de laboratorio de sangre y son normales y vos decís: ´¿Qué puede ser que esto?´”, explicó.

Esta situación lleva a que muchos pacientes escuchen diagnósticos erróneos o minimizados: “Es psicológico” o “Estás nerviosa, estás menopáusica”. Estas respuestas fomentan la incomprensión y el aislamiento, sentimientos que suelen agravar el cuadro clínico.

Desde el punto de vista médico, la fibromialgia trasciende el dolor localizado y se manifiesta mediante un “dolor generalizado, calambre, frío, doloroso” y se acompaña de una fatiga extrema.

Un síntoma recurrente es el fenómeno conocido como fibrofog, descripto por los expertos como una “niebla mental” que dificulta el razonamiento claro. La causa fundamental reside en una alteración del sistema nervioso que eleva el umbral de percepción del dolor.

Desde el punto de vista médico, la fibromialgia trasciende el dolor localizado

Para el diagnóstico, los protocolos actuales ya no consideran esta afección como un diagnóstico de descarte. Se requiere la presencia de “dolor persistente” por al menos tres meses, fatiga, y la aplicación de evaluaciones mediante un índice. Es fundamental abandonar la idea de que es una condición imaginaria, ya que “es una respuesta del sistema nervioso alterado”.

Cómo tratar la fibromialgia

El tratamiento exitoso requiere de un enfoque integral, según el experto: “El abordaje es multidisciplinario. Muchas personas deben intervenir en este tratamiento”.

Este esquema incluye cuatro pilares esenciales: el ejercicio físico de fuerza como eje central, la psicoterapia para gestionar el impacto emocional, la farmacoterapia adecuada según cada caso particular y, fundamentalmente, la educación del paciente sobre su propia enfermedad. “Sentate con tu médico, hablaros, sentite comprendida y tené empatía con la enfermedad”, cerró.