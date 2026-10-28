Fiesta del Señor de los Milagros: esta es su historia y la oración que hay que rezar para pedir su ayuda

El Día del Señor de los Milagros se conmemora el 28 de octubre por la Iglesia Católica. La fecha honra la aparición de una imagen de Jesús en Perú, también conocida como Cristo de Pachacamilla, Cristo Morado, Cristo de las Maravillas, Cristo Moreno o Señor de los Temblores.

La Virgen y el Señor de los Milagros, la festividad que reúne a un millón de fieles Javier Corbalán - LA NACION

Su culto se convirtió en uno de los más importantes de Latinoamérica, que cada año reúne a miles de fieles.

La historia del Señor de los Milagros

Fue en 1651 en el barrio de Pachacamilla, en Lima, Perú, cuando Pedro Dalcón, un esclavo de origen angoleño que vivía en la zona, plasmó sobre una pared de adobe la figura de un Cristo crucificado. La región era conocida por su comunidad afrodescendiente que mostró un interés inmediato por esta imagen. El 13 de noviembre de 1655, ocurrió un terremoto de magnitudes catastróficas en la región de Lima y Callao. Este incidente provocó graves daños a la ciudad, su infraestructura y zonas aledañas.

Día de Nuestra Señora de los Milagros Gobierno de Santa Fe

A pesar de que el barrio de Pachacamilla se vio severamente afectado, el muro en el que se encontraba este Cristo se mantuvo intacto. Los vecinos, al observar la integridad de la pared a pesar de la catástrofe natural, consideraron este hecho como un milagro. De esta manera, el sitio se convirtió en un punto esencial para la fe.

Con los años, se creó el culto al Señor de los Milagros. Los fieles comenzaron a venerar su imagen en las calles y con el tiempo fue declarada como Patrón de Lima. En 1720, el Rey de España Felipe V, aprobó la creación del Monasterio de las Nazarenas. Años más tarde, el Papa Benedicto XIII mostró su apoyo a esta iniciativa, revindicando su denominación de Señor de los Milagros o casa de la Santa Cruz.

Fiesta del Señor de los Milagros: su historia

Actualmente, el culto del Señor de los Milagros se encuentra asociado con el color morado. Este tono que recuerda a Antonia Maldonado, una mujer que vivía en Lima y que a a sus 20 años fue obligada a casarse con Alonso Quintanilla, quien falleció joven. Tras esta pérdida, se dedicó a la fe y fundó un beaterio de nazarenas con hábito morado.

Sin embargo, debió cerrar el instituto debido a una serie de conflictos, por lo que debió trasladarse a la Capilla del Cristo de Pachacamilla. Allí, junto a sus hermanas dedicó su devoción y trabajo al cuidado de la imagen del Señor de los Milagros.

La oración al Señor de los Milagros para pedir su ayuda

Señor de los Milagros, porque te amo, he venido a visitarte para alabarte, bendecirte, y darte gracias por tantos favores que me has concedido.

Señor de los Milagros, porque te amo, me arrepiento de los pecados que he cometido. Te prometo comenzar desde hoy una vida nueva.

Señor de los Milagros, porque te amo, quiero verte presente en mis hermanos.

Señor de los Milagros, porque te amo, he venido a suplicarte como el leproso del evangelio: Señor, si quieres, puedes curarme. Perdona mis pecados y cura las enfermedades que me hacen sufrir.

Señor de los Milagros, porque te amo, me consagro a tu servicio con mi familia, mis seres queridos, mis trabajos, estudios, problemas y alegrías.

Señor de los Milagros, porque te amo, quiero vivir contigo durante la vida para vivir contigo en el cielo.

Oh María, Madre del Perpetuo Socorro, presenta esta consagración a tu divino Hijo.

Amén.