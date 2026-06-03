Tragedia en Tierra del Fuego: qué pasó en la travesía que realizaba la turista uruguaya y un guía
Una mujer de 25 años y un experimentado instructor fueron hallados sin vida tras no regresar de una excursión en el glaciar Vinciguerra; se investiga si ambos sufrieron una caída fatal
La muerte de una turista uruguaya y de un guía de montaña en el glaciar Vinciguerra, uno de los circuitos de trekking más conocidos de Tierra del Fuego, conmocionó a Ushuaia. Ambos fueron hallados sin vida durante un operativo de rescate desplegado en una zona de alta montaña caracterizada por las bajas temperaturas, los cambios bruscos de clima y un terreno complejo.
Las víctimas fueron identificadas como Abril Melina Marino Pereira, de 25 años, y Emiliano Feida, de alrededor de 40 años. Según las primeras hipótesis, habrían sufrido una caída mientras realizaban una travesía por el glaciar, aunque las causas exactas del hecho continúan bajo investigación.
Cómo fue el operativo de búsqueda y rescate
La búsqueda comenzó durante la noche del lunes, luego de que la madre del guía alertara a las autoridades porque ninguno de los dos había regresado de la excursión programada al glaciar Vinciguerra, ubicado al norte de Ushuaia.
Cerca de la 1 de la madrugada del martes, integrantes de la Comisión de Auxilio de Ushuaia localizaron los cuerpos en la parte superior del glaciar. Sin embargo, debido a las difíciles condiciones climáticas y a las características del terreno, el operativo para recuperar los restos se extendió durante varias horas.
Finalmente, alrededor de las 14, los rescatistas lograron descender los cuerpos hasta un sector donde pudo aterrizar un helicóptero. Desde allí fueron trasladados a la ciudad por personal policial para continuar con las actuaciones judiciales correspondientes.
Un trekking de dificultad media-alta
Aunque suele promocionarse como una caminata de dificultad media, especialistas y operadores turísticos coinciden en que el recorrido al glaciar Vinciguerra exige una importante preparación física y experiencia en montaña.
La travesía tiene una extensión de entre 13 y 14 kilómetros entre ida y vuelta y demanda aproximadamente ocho horas de caminata. El sendero atraviesa bosques, turbales, arroyos, pendientes pronunciadas y sectores con barro, roca húmeda, hielo o nieve, según la época del año.
Durante el otoño y el invierno, los riesgos aumentan debido a que las superficies se vuelven más resbaladizas y las condiciones meteorológicas pueden cambiar de manera repentina, reduciendo la visibilidad y dificultando el desplazamiento.
Qué recorrido realizaban las víctimas
El circuito comienza en el valle de Andorra, a unos siete kilómetros de Ushuaia. Desde allí, los excursionistas avanzan por senderos señalizados que conducen hacia la laguna de los Témpanos, ubicada al pie del glaciar Vinciguerra.
A medida que se gana altura, el recorrido se vuelve más exigente. Los caminantes deben atravesar zonas anegadas características de la región, cruzar cursos de agua y superar sectores con importantes desniveles.
El tramo final abandona el bosque y alcanza una laguna de deshielo dominada por el glaciar. Más arriba se encuentran formaciones de hielo, cuevas glaciares y sectores con grietas que requieren conocimientos técnicos y equipamiento especializado para ser transitados con seguridad.
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