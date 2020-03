Florencia Kirchner publicó un mensaje describiendo las visitas de sus amigos a Cuba Fuente: Instagram

Florencia Kirchner se transformó rápidamente en instagrammer . Desde que abrió su cuente en Instagram - hace poco más de un mes - la hija de Cristina Kirchner ya tiene 144.000 seguidores en la red social y cada uno de sus posteos recibe decenas de miles de likes. "Nunca entendí la desesperación por la pareja" , escribió en su última donde también describió cómo son las visitas de sus amigos a La Habana, Cuba, donde ella se encuentra en tratamiento médico.

"Una semana de esta foto que simboliza una estadía más de unx amigx acá, acompañándome. Ahí estamos en la calle durante pleno "frente frío" (es decir 26°C y, hola, somos pingüinxs) pero yo no había sido calle hasta ahora. Todas esas estadías, transcurrían dentro de las paredes", escribió Florencia en el inicio de su posteo de ayer.

Siempre recurriendo a citas o menciones de escritoras o poetisas , la hija menor de la vicepresidenta escribió: "Miramos la película de las Brontë con Isabelle Huppert como Anne".

Además, Florencia Kirchner compartió algunos momentos compartidos con sus amigos en la capital cubana. "Con Paz tapamos todos los huecos de la casa con papel para que dejen de entrar lagartijas, y un día, sin querer, la dejé durmiendo afuera porque me olvidé de avisarle donde estaba la llave. Anita agarró mi diario y empezó a leerlo, a preguntar también: '¿Flor, por qué pusiste esto?'", describió.

En otro pasaje de su mensaje, la hija menor del matrimonio Kirchner hizo una confesión sobre su concepción de la vida en pareja. "Nunca entendí la desesperación por la pareja ni todo ese juego de lo que hay que hacer para parecer una novia. No entiendo nada. Nada. Esa idea de bienestar que se le adjudica a las parejas concretadas", dijo.

