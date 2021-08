“Formas antieducativas”: qué opinan los expertos sobre la docente que increpó a un estudiante en La Matanza

Adoctrinamiento y maltrato. Entre esas opiniones fluctúan los especialistas en educación consultados por LA NACIÓN sobre los videos protagonizados por la docente Laura Radetich, profesora de Historia en la Escuela Técnica N°2 María Eva Duarte, en el partido de La Matanza, en los que se la ve, entre otras actitudes, increpando a un alumno que cuestionó al kirchnerismo.

El episodio reabrió el debate sobre el adoctrinamiento en las aulas. De hecho, los expertos coinciden en que, más allá de la apología política, se evidencia en el video que la docente ejerce violencia simbólica contra sus alumnos.

Polémica por el video de una docente adoctrinando alumnos

Para Claudia Romero, doctora en Educación y profesora investigadora en la Universidad Torcuato Di Tella, “este caso muestra adoctrinamiento, violencia, locura. Es un acto de violación de los derechos humanos de esos alumnos. Es un extremo, que no representa a la mayoría de los docentes, pero sí expresa formas de antieducación que suceden en las escuelas hoy”.

“No se trata de un ejercicio de la libertad de cátedra, sino de una privación, un límite, a la libertad de los alumnos a aprender distintas posiciones. En el video se observa que la docente desarrolla una posición política partidaria sin argumentos sólidos, pero que además muestra una tremenda violencia en la forma de hablar. Es un abuso de autoridad de la figura”, agregó.

Pedro Núñez, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de América Latina (Iicsal)/Conicet en Flacso, afirmó que las imágenes muestran “una situación de maltrato por parte de la docente. Una distancia con sus alumnos demasiado jerárquica y una mirada de sus opiniones bastante denigrante”.

El investigador destacó que, si bien el video es solo un recorte y no se conoce el contexto, no lo catalogaría de un caso de adoctrinamiento, pero sí de “adultocentrismo”. Y completó: “La escuela es un lugar en el que muchos chicos encuentran la oportunidad de conversar abiertamente temas políticos, y esto no puede pasar por la negación de la palabra del otro. Uno de los pilares del aprendizaje en la escuela es la formación del sujeto crítico, que pueda crear ideas y argumentos. Es lo que hacen los estudiantes en la escena, frente a una situación que es de maltrato, donde una persona adulta plantea que su opinión es superior a la de los estudiantes”, declaró.

En la misma línea, el docente y escritor Gonzalo Santos explicó: “En este país, siempre posdictadura, la libertad de cátedra existió con cualquier gobierno. Este episodio es de adoctrinamiento, por supuesto, pero ante todo destaca la violencia simbólica que se ejerce contra los alumnos. Esto es lo más grave y lo que debería juzgarse principalmente”.

Mariano Narodowski, profesor en la Universidad Torcuato Di Tella y académico asociado en Observatorio Argentinos por la Educación, opinó: “Si el tema de discusión fuera el fútbol o la cumbia, el problema sería el mismo. Más allá del tema ideológico, estamos ante un profesional que amerita que las autoridades actúen para ver si la docente necesita ayuda o si tiene la capacidad de seguir enseñando”.

El especialista no considera que se trate de un caso de adoctrinamiento: “En la Argentina, esta no existe desde 1983, porque supone un conjunto de condiciones que no se cumplen en la actualidad, como la presencia omnipotente del Estado para coartar cualquier disidencia. De igual manera, este caso requiere una solución inmediata para proteger a los alumnos”.

Y agregó: “El estatuto docente de la provincia de Buenos Aires determina que todos los profesionales deben hacerse un examen psicofísico cada cinco años y lamentablemente no ocurre. No se previenen situaciones como esta”.

Imposición

“La función de un profesor o profesora es abrir el abanico de posibilidades y de perspectivas y de formas de pensar a los alumnos, y ayudarlos a dilucidar cuáles son los distintos argumentos de esos posicionamientos. Buscar datos, razonar sobre ello”, aseveró la investigadora de Flacso Guillermina Tiramonti. “En el video se observa a una docente gritándole a los alumnos para imponer lo que ella piensa”, agregó.

La investigadora no catalogaría lo sucedido como un caso de adoctrinamiento: “En el sistema educativo y provincial hay una clara tendencia a transmitir una posición política a los alumnos, en general, a favor del kirchnerismo. Pero no sucede de esta forma, a través de los gritos y de la imposición”.

“Educar es dar herramientas a los alumnos para que ellos, en base a los argumentos e información, vayan construyendo su idea sobre la realidad y sobre las opciones políticas. Es muy interesante que en la escuela surjan debates sobre política o sobre otras cosas. Pero esta docente hace todo lo contrario”, dijo Romero. Y añadió que la actuación de los alumnos en el video no es la regla general: “Frente a semejante situación, tienden a bajar la cabeza y a no responder, sobre todo en una evaluación. Pero se muestra que se están dando cuenta de que algo de lo que ocurre está mal y por ello discuten y lo filman. Hay un reflejo por parte de los chicos para poder registrar esa violencia”.

Por su parte, Facundo Lancioni, secretario general del Sindicato de Educadores Unidos (Seduca), aseveró: “Es un caso claramente de adoctrinamiento que está dañando la democracia y, como siempre, los chicos son los principales perjudicados. El derecho a la educación trasciende cualquier partido político”.

“De cualquier manera, aquí hay responsabilidades. El director o directora del centro debe saber que hay una docente con tendencia a maltratar a los chicos y a imponer sus posiciones, y debería controlar estas situaciones”, concluyó Tiramonti.