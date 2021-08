Foto en Olivos: “Están tomando a los argentinos de estúpidos”, dijo el joven acusado de contagiar a su familia tras volver de un viaje

La polémica foto del cumpleaños de Fabiola Yáñez, en Olivos, en plena cuarentena estricta sigue generando reacciones. Ahora fue el turno de Eric Torales, el joven de 26 años que irá juicio oral acusado de asistir, en marzo del año pasado, a una fiesta sin hacer la cuarentena tras regresar de Estados Unidos y contagiar a 19 personas, entre ellas a su abuelo que murió por coronavirus días después. “No tengo más que decir más que vergüenza y bronca porque siento que están tomando a todos los argentinos de estúpidos”, escribió en una carta.

“Realmente me parece injusto que me acusen a mí de haber traído el virus desde los EE. UU. y de haberlo esparcido yo en la fiesta cuando pudo haber sido cualquiera; me pusieron un embargo de 50 millones de pesos y nadie de los que fueron a la fiesta me hizo un juicio por daños y perjuicios. Realmente estoy viviendo una pesadilla desde hace más de un año”, redactó el joven en comunicado al que accedió LA NACION.

“En ese mismo año vi la foto del señor Moyano [Hugo, sindicalista] con el Presidente en la Quinta de Olivos disfrutando de un asado; vi la foto de La Quiaca; el Presidente y su comitiva en una mesa sentado con Evo Morales y muchos de ellos sin barbijo; ni hablar del velorio de Maradona; y la manifestación feminista en el Congreso”, prosiguió Torales.

“Y ahora veo que a la Quinta de Olivos entraban estilista, entrenadores de perros, entrenadores personales, peluqueros; y que además el Presidente festejó su cumpleaños en abril de 2020 con gente en Olivos; y su esposa en julio del 2020 con gente sin barbijo; veo esa foto y espero que la Justicia haga con el Presidente y toda esa gente lo mismo que están haciendo conmigo”, añadió el joven que fue acusado de “superpropagador” del virus.

El abogado de Torales, Guillermo Tiscornia, también hizo referencia al encuentro social en Olivos en su defensa. “En un contexto de subida e intolerable obscenidad institucional salieron a la luz en fecha reciente escandalosos episodios que retrotraen al año 2020 y que involucran en forma directa a la máxima autoridad presidencial. El propio Presidente de la Nación Argentina se encargó de violar las propias restricciones que él mismo impuso a todo el universo de la ciudadanía, al convertir a la residencia presidencial (Olivos) en una pasarela de estilistas y peluqueros, entre otros, mientras la ciudadanía era confinada en sus casas”.

La nueva foto del festejo de cumpleaños de Fabiola Yañez

El caso de Torales

Hace un mes, la Cámara Federal de San Martín rechazó sobreseer a Torales y confirmó el juicio oral por supuesta “propagación culposa de una enfermedad peligrosa y contagiosa” para el joven que fue a una fiesta de 15 años contagiado de coronavirus apenas regresó de Estados Unidos el 14 de marzo de 2020.

En la carta difundida hace algunas horas, Torales reconoció: “Sé que estuve mal en ir, ya que debía guardar cuarentena por 14 días; el doctor Tiscornia reconoció (y estoy de acuerdo) que debo ser sancionado por no haberme quedado en el departamento”.

Torales está procesado por el contagio de 19 personas en el evento, entre ellas su abuelo que murió el 1 de abril de 2020. Los camaristas Juan Pablo Salas, Marcelo Fernández y Marcos Morán rechazaron dictar el sobreseimiento del joven luego que su abogado defensor sostuvo que en la investigación “se hizo una renuncia consciente a la averiguación de la verdad” y hubo vulneración de “garantías constitucionales”.

El pedido para enviar al joven a juicio oral fue realizado por el fiscal federal de Morón, Santiago Marquevich, quien consideró probado que el hombre violó la cuarentena obligatoria que regía en ese momento para viajeros que regresaban de Estados Unidos cuando fue al festejo de cumpleaños. La denuncia fue presentada entonces por la intendenta de Moreno, Melina Fernández, porque en esa jurisdicción tuvo lugar la fiesta y días después, el 19 de marzo, el SAME recibió las primeras cinco llamadas de invitados con síntomas.

Torales viajó a Estados Unidos, junto a dos amigos, el 25 de febrero de 2020 y regresó el 14 de marzo, momento en el que se le informó que debía aislarse por volver de un país que, en ese momento, era considerado “zona afectada por el coronavirus”. El imputado fue al cumpleaños de 15 de su prima y, dos días después, concurrió con síntomas a una clínica del barrio porteño de Belgrano,

“¿Cómo es posible que se me acuse a mí de haber contagiado a 19 personas en un salón de fiestas cuya superficie es mucho mayor que un mono ambiente de 45 metros cuadrados? Realmente no entiendo; en la fiesta había arriba de 100 personas; y con mi abogado le dijimos al juez que por lo menos tres personas habían regresado cerca de la fecha de la fiesta del exterior”, se expresó Torales a través de la misiva.

