Fotos: así quedó el auto que conducía Ernestina Pais al momento de su trágico accidente

Ernestina Pais murió este viernes a los 54 años en un trágico accidente ferroviario en San Isidro. Las impactantes imágenes del siniestro muestran la magnitud del impacto: el Honda Civic negro que conducía quedó completamente destruido del lado del conductor tras ser embestido por una formación del Tren de la Costa (ramal del tren Mitre) en el cruce de las calles Sáenz Peña y El Cano.

Las fotos del vehículo reflejan la violencia del choque, que ocurrió cuando la periodista cruzó el paso a nivel con la barrera baja. El lateral izquierdo del auto muestra un hundimiento total de la carrocería, con los fierros retorcidos y los cristales estallados, lo que explica por qué Pais —única ocupante del rodado— murió en el acto.

Accidente de la actriz y conductora Ernestina Pais

Las impactantes imágenes del trágico accidente de Ernestina País

Así quedó el vehículo de Ernestina País

El historial vial de un auto marcado por los incidentes

El Honda Civic negro que protagonizó la tragedia de este viernes ya había estado involucrado en el último de los recurrentes accidentes de tránsito que sufrió la conductora en los últimos años:

Marzo de este año (Vicente López): Pais circulaba en este mismo vehículo por la avenida del Libertador cuando chocó contra un Alfa Romeo blanco. En esa oportunidad, el auto sufrió abolladuras menores y la periodista se negó a realizar el test de alcoholemia.

Pais circulaba en este mismo vehículo por la avenida del Libertador cuando chocó contra un Alfa Romeo blanco. En esa oportunidad, el auto sufrió abolladuras menores y la periodista se negó a realizar el test de alcoholemia. Incidentes previos (2019 - 2023): La actriz ya arrastraba un historial de cuatro choques anteriores en Palermo, Núñez y Olivos, varios de ellos contra autos estacionados, intentos de fuga y reiteradas negativas a los controles de alcoholemia.

Una carrera brillante marcada por una dura batalla personal

Ernestina Pais fue una de las figuras más histriónicas y frontales de la radio y la televisión argentina. Fue la primera y única mujer en conducir el histórico ciclo Caiga Quien Caiga (CQC) en 2009. Previamente, saltó a la fama junto a Jorge Guinzburg en La Biblia y el Calefón y en el éxito matutino Mañanas Informales. También estuvo al frente de Desayuno Americano y fue panelista de Intratables.

Ernestina Pais en El Divorcio del año

En el último tiempo, Pais había hablado abiertamente con LA NACION sobre su dura lucha contra el alcoholismo, luego de haber atravesado una internación forzosa y judicializada. Actualmente, se encontraba canalizando parte de su experiencia en el teatro, protagonizando la obra El divorcio del año, donde paradójicamente interpretaba a una abogada alcohólica. “Sé que no le gané al alcoholismo... hoy voy hacia la botella y pienso: ‘Hoy te gané, por estas 24 horas te gané’”, había reflexionado recientemente sobre su proceso de recuperación.