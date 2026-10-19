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Milei viaja a España por tercera vez en el año; Francia busca contener la violencia con toque de queda
Además, las ventas por el Día de la Madre retrocedieron 1,4% interanual; Lula y Bolsonaro se enfrentaron en el primer debate presidencial; River goleó 3 a 0 a Belgrano en Córdoba. Estas son las noticias de la mañana del lunes 19 de octubre de 2026
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LA NACION
- Milei viaja a España para apoyar a la ultraderecha en la previa de las elecciones anticipadas del 29 de noviembre. El Presidente parte esta noche a territorio español por tercera vez en 2026. Va a disertar el miércoles en el Foro Nueva Economía. Además, en agenda tiene encuentros con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y con el economista Jesús Huerta de Soto, uno de los referentes de la Escuela Austríaca de Economía que es considerado un maestro por el libertario.
- Las ventas por el Día de la Madre retrocedieron 1,4% interanual. El ticket promedio alcanzó los 63.197 pesos, y 4 de los 6 rubros relevados terminaron en baja: los incrementos se observaron en Librería, con una suba de 3,4% interanual, y en Indumentaria, que registró un crecimiento mínimo de 0,1% respecto de la misma fecha del año pasado.
- Lula y Bolsonaro se enfrentaron en el primer debate presidencial. El primer cara a cara se dio a una semana del balotaje y tras una jornada de movilizaciones de la izquierda y la derecha. El encuentro televisivo estuvo marcado por acusaciones cruzadas sobre corrupción, inseguridad y el sistema de salud, junto a cuestionamientos a sus respectivos entornos familiares.
- Francia busca contener la escalada de violencia mientras siguen las movilizaciones. Las nuevas convocatorias a protestas se producen en un contexto de creciente tensión política y social: se registraron disturbios, incendios, saqueos y ataques contra edificios públicos y comercios en distintas ciudades francesas en el marco de protestas contra el encarecimiento del costo de vida. “Nada justifica la violencia”, afirmó Emmanuel Macron, quien apuntó contra “los radicales de la extrema izquierda” por parte de los episodios violentos.
- River goleó 3 a 0 a Belgrano en Córdoba por la fecha 13 del Clausura. Los goles fueron de Ángel Correa, Tomás Galván y Thiago Almada. Con este resultado, se metió en zona de playoffs en el Grupo A. El próximo domingo recibirá en el Monumental a Racing y luego será el turno del Superclásico ante Boca, el 1 de noviembre en La Bombonera.
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