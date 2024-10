Escuchar

Cada vez falta menos para Iom Kipur, el Día del Perdón judío, y por eso muchas personas se preguntan por frases para compartir en esta solemne fecha para los creyentes de esta fe.

Se trata del décimo día después del Rosh Hashaná, el Año Nuevo Judío, que en este caso inauguró el año 5875 del calendario hebreo. Con esa festividad, se abre un período de reflexión, donde las personas de esta confesión elaboran un diagnóstico de las promesas incumplidas u ofensas cometidas contra otros, de las que desean arrepentirse.

Este proceso culmina en Iom Kipur, o el Día del Perdón, cuando las ofensas son dejadas atrás y el nuevo período se extiende hacia adelante, desprovisto de estas cargas morales. Es uno de los días más solemnes de la religión judía, e incluye un ayuno de 24 horas destinado a alejar las preocupaciones fisiológicas y concentrarse plenamente en las espirituales.

En 2024, Iom Kipur va a transcurrir entre el viernes 11 y el sábado 12. Como precisa la organización judía Menora, Iom Kipur va a empezar a las 18.54 del viernes, para concluir a las 19.44 del sábado 12. En la Argentina, tanto el viernes 11 como el sábado 12 son días no laborables este año. En estas fechas, las personas de religión judía no trabajan, pero por tratarse de días no laborables, deben arreglar esto previamente con sus empleadores.

Iom Kipur 2024 va a transcurrir entre el viernes 11 y el sábado 12 de octubre (fuente: Menora)

Por la importancia que la tradición tiene en esta fecha, existen algunas frases y oraciones que se comparten en Iom Kipur, para dar a la fecha la solemnidad que acompaña a los rituales antiguos. Por eso, es importante conocer las palabras que es apropiado decir en el Día del Perdón, independientemente de la religión personal.

Frases para compartir en Iom Kipur

En Iom Kipur se utiliza un saludo específico: Jatimá tová, cuyo significado es “¡Buena firma!” y remite al deseo de que el prójimo sea perdonado por Dios. Así, el Iom Kipur funciona como la confirmación divina de que habrá otro año, y una manera de reconciliar el mundo divino con el humano hasta el siguiente Rosh Hashaná.

Otra frase utilizada en esta fecha es “G’mar Chatimah Tovah”, un saludo que se usa más específicamente entre Rosh Hashaná y Iom Kipur y significa “Un buen sellado final”. El deseo Aleichem Shalom, que significa “La paz sea contigo”, se utiliza durante todo el año, pero también aplica a este período.

Dentro de las oraciones más características del Iom Kipur se encuentra el “Kol Nidre”, el nombre en arameo de la declaración recitada en la sinagoga antes del servicio vespertino del día de la expiación. Se trata de una expresión religiosa en la cual se revisan los votos de buenas acciones que se han respetado durante el año transcurrido, para abogar por el perdón divino de Dios.

Hay frases y oraciones que se dicen específicamente en Iom Kipur Archivo

La tradición implica que, antes de la puesta de sol, se abra el “hejal” (arca) en la sinagoga y los dos rollos de la Torá (texto que manifiesta la identidad religiosa del pueblo judío), sostenidos por dos rabinos o miembros elegidos de la comunidad.

Cómo es la liturgia del Kol Nidre

La oración de apertura que da comienzo a la ceremonia previa al Iom Kipur con el ritual anteriormente mencionado recita lo siguiente:

“En el tribunal de los cielos y en el tribunal de la tierra, por el permiso de Dios, alabado sea, y con el permiso de su santa congregación, nosotros mantenemos que está permitido rezar junto con los transgresores de la ley”.

Luego de esa oración inicial, la figura del “jazán” (cantor), entona una oración en arameo que se titula bajo el nombre de “Kol Nidre” (su significado es “todos los votos”). La melodía va in crescendo y repite por tres veces la siguiente oración:

“Todos los votos, obligaciones, juramentos y anatemas [...] que nos atan desde este Iom Kipur hasta el siguiente (cuya feliz llegada esperamos) quedan anulados. Quiera Dios redimir, absolver, perdonar, anular e invalidar y dejar sin efecto esos votos, que no nos aten ni tengan poder sobre nosotros, los votos no serán eficaces ni obligatorios, ni las promesas o juramentos”.

Antes de la apertura del servicio de Iom Kipur, en las sinagogas se lee el Kol Nidre (AP Foto/Tatan Syuflana) Tatan Syuflana - AP

Como siguiente instancia, el oficiante de la oración y la congregación completa recitan al unísono y repitiendo por tres veces: “Y será perdonada toda la congregación de los hijos de Israel, y el extranjero que vive en medio de ellos, viendo que todo el pueblo estaba en la ignorancia”.

Finalmente, el cierre del Kol Nidre a cargo del jazán recita: “Bendito seas, oh Señor nuestro Dios, rey del universo, que nos ha preservado y mantenido con vida para esta celebración”.

Dependiendo de la congregación en particular, podrían existir algunas alteraciones en esta versión de la típica oración. Por ejemplo, en muchos casos el versículo número XIV (19-20) se recita previo a la bendición.

El cierre de la oración se representa con la devolución de los rollos de la Torá al “hejal” y la continuación del servicio religioso.

LA NACION