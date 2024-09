Qué significa Iom Kipur y cuándo cae en 2024

Escuchar

Iom Kipur es la próxima celebración que sigue en el año después de Rosh Hashaná, el año nuevo judío, y por eso muchos se preguntan qué significa y cuándo cae en 2024 esta fiesta que además significa dos días no laborables para las personas de esta religión.

Se trata del también llamado Día del Perdón. Es una festividad que tiene una relación especial con el año nuevo judío, ya que esta fecha también es llamada “Día del Juicio Final”, puesto que los judíos creen que, en Rosh Hashaná, Dios mira las obras de las personas y elige o no darles un nuevo año.

Por eso, en esa fecha comienza un período de reflexión personal, durante el cual los creyentes de esta fe elaboran un autodiagnóstico sobre sus fallas o promesas incumplidas en el período anterior para pedir por el perdón divino, así como de sus pares, y renovar la conciencia para el año por venir. Este proceso culmina al décimo día con Iom Kipur, el Día del Perdón, cuando las ofensas son dejadas atrás y el nuevo período se extiende hacia adelante, desprovisto de estas cargas morales.

Es uno de los días más solemnes de la religión judía, e incluye un ayuno de 24 horas destinado a alejar las preocupaciones fisiológicas y concentrarse plenamente en las espirituales. Es también la fecha en la que los judíos se piden perdón unos a otros por las ofensas que puedan haberse realizado en el ciclo previo, con honestidad, ya que como escribe el Talmud: “Cualquier acción que carece de sentimiento es vacía”.

En Iom Kipur se utiliza un saludo específico: Jatimá tová, cuyo significado es “¡Buena firma!” y remite al deseo de que el prójimo sea perdonado por Dios. Así, el Iom Kipur funciona como la confirmación divina de que habrá otro año, y una manera de reconciliar el mundo divino con el humano hasta el siguiente Rosh Hashaná.

Iom Kipur es antecedido de un ayuno de 24 horas destinado a alejar las preocupaciones fisiológicas del cuerpo cottonbro studio / Pexels

Cuándo cae Iom Kipur en 2024

Como se mencionó, el Día del Perdón se celebra al décimo día del Rosh Hashaná. Este año, la víspera del año nuevo judío es el miércoles 2, mientras que la celebración empieza entre el jueves 3 y el viernes 4 de octubre, debido a la tradición hebrea de contar los días desde el atardecer y la aparición de la primera estrella.

Rosh Hashaná 2024 tiene su víspera el miércoles 2 de octubre y se celebra entre el jueves 3 y el viernes 4 (fuente: Menora)

De esta forma, Iom Kipur va a transcurrir entre el viernes 11 y el sábado 12. Como precisa la organización judía Menora, Iom Kipur va a empezar a las 18.54 del viernes, para concluir a las 19.44 del sábado 12. En la Argentina, tanto el viernes 11 como el sábado 12 son días no laborables en 2024. En estas fechas, las personas de religión judía no trabajan, pero por tratarse de días no laborables, deben arreglar esto previamente con sus empleadores.

Cuándo son los feriados judíos 2024

Lunes 22 y martes 23 de abril / lunes 29 y martes 30: Pésaj (no laborable)

(no laborable) Miércoles 2 y viernes 4 de octubre: Rosh Hashaná (no laborable)

(no laborable) Viernes 11 y sábado 12 de octubre: Iom Kipur (no laborable)

(no laborable) Miércoles 16 y miércoles 23 de octubre: Sucot

Jueves 24 y viernes 25 de octubre: Simjat Torá

Miércoles 25 de diciembre al jueves 2 de enero: Janucá

LA NACION