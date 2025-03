Vecinos de Balvanera cortaron la calle en reclamo por los cortes de luz: “Ya son cinco días”

En el marco de los apagones masivos de luz en la ciudad de Buenos Aires, que se suman a las altas y agobiantes temperaturas, un grupo de vecinos del barrio de Balvanera cortó la intersección de las calles Corrientes y Junín y reclamó por la ausencia del servicio. Al momento de la protesta, 47.663 mil usuarios quedaron sin suministro, informó el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).

Según relataron los manifestantes, los cortes comenzaron el domingo por la noche y, a cinco días de las fallas en el servicio, no recibieron respuesta de parte de Edesur, la compañía responsable. En el medio, este miércoles, alrededor de 600 mil usuarios quedaron afectados por los apagones en toda la Ciudad por una falla en dos líneas de trasmisión de alta tensión que generó una salida masiva de las máquinas de generación eléctrica.

Silvia, una de las vecinas, señaló ante un móvil de LN+: “¿Cómo hacemos con todo lo que tiene que ver con la higiene? No son dos días, son cinco. Es imposible vivir así. La empresa nos tiene que dar una respuesta porque nosotros somos usuarios. Estamos pidiendo que al menos traigan un generador para bañarnos“. Además, otra manifestante afirmó que es una situación intolerable y que no reciben una respuesta: ”Tengo a mis dos nietos, mi mamá y mi hermana, que es minusválida. Nadie se acerca a hacer nada“.

En tanto, otro vecino afirmó que entre los afectados se encuentran grupos de riesgo que están en una situación muy compleja. “Llevo cinco días sin luz. Yo pude ir a casas de amigos, pero hay mucha gente mayor que no puede bajar por la escalera y hay que subirles baldes con agua. Quizás no tienen gente cercana y también tuvieron que tirar comida. Esto ya no se puede aguantar. Si llamamos, solo nos dicen que nos comprenden“, sostuvo.

Ante este escenario, la empresa explicó en redes sociales que está trabajando en encontrar una solución y se disculpó por los cortes: “En una jornada con una sensación térmica de 47 grados y una demanda que alcanzó los 4395 MW en nuestra zona de concesión, cerca del récord de 4545 MW, el sistema de alta tensión operó correctamente. Informamos a los clientes que seguimos monitoreando permanentemente las redes de alta tensión, a través de inspecciones aéreas y terrestres, confirmando el correcto estado de mantenimiento, así como el buen funcionamiento del sistema de protecciones”.

Además, indicaron: “Ante las altas temperaturas, reforzamos el número de cuadrillas que atiende las afectaciones de media y baja tensión. Llevamos adelante operativos especiales para la atención de nuestros clientes electrodependientes, como así también la movilización de grupos electrógenos de gran porte. Pedimos disculpas por las molestias ocasionadas. Nos mantenemos en contacto”.

Al momento del reclamo en la vía pública, la sensación térmica en la ciudad de Buenos Aires se mantenía en 42,6°C. Según comentaron algunos de los vecinos, dentro de los edificios y de las casas afectadas hacía mucho más calor que en las calles.

Este miércoles se registró en algunas zonas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) el segundo apagón de energía en menos de 24 horas. Al respecto, la Secretaría de Energía informó: “El corte que está ocurriendo en este momento obedece a una falla en dos líneas de alta tensión de 220 KV de Costanera-Hudson, propios del sistema de distribución de la empresa Edesur. Afecta el sur del GBA y sur de CABA. Hay 800 MW de corte de servicio y 2500 MW de generación fuera de servicio. No hay inconvenientes para atender con normalidad el resto del Sistema Argentino de Interconexión (SADI). El ENRE está investigando para proceder conforme al marco regulatorio en lo que a multas y sanciones se refiere”.

Los cortes en la Ciudad afectaron a distintos barrios Tomás Cuesta

Cortes de luz en CABA: cómo hacer el reclamo por falta de suministro

Los clientes de Edesur pueden hacer un reclamo oficial ante la compañía a través de los canales que la misma provee. Se incluye así una línea telefónica de emergencias, un formulario de reclamo, la posibilidad de descargar la aplicación oficial, enviar un mensaje de texto o contactarse a través de las redes sociales de la empresa. Según remarca la distribuidora, los reclamos pueden realizarse “todos los días las 24 horas”:

Línea telefónica de emergencias : 0800-333-3787

: 0800-333-3787 Formulario de Reclamo por falta de suministro

Los usuarios pueden descargar, tanto en Android como en la App Store de Apple, la aplicación oficial de la compañía, “ Edesur en tu celular ” , para hacer un reclamo.

, para hacer un reclamo. Se puede contactar por mensaje de texto con un SMS al 72720 + LUZ + espacio + los 8 dígitos del número de cliente

al 72720 + LUZ + espacio + los 8 dígitos del número de cliente Redes sociales: los usuarios pueden contactarse con la compañía a través de sus cuentas en X, Instagram y Facebook.

Otra opción para informar la falta de suministro de luz es a través del ENRE. Este canal también permite tramitar una bonificación por cortes reiterados o prolongados, en caso de que se haya sufrido una interrupción del suministro por 15 horas o cuatro veces en el mes. Para eso, se debe tener a mano la siguiente información:

Número de identificación según la distribuidora: número de cliente para Edesur o número de cuenta para Edenor.

Número de reclamo ante la distribuidora.

Fecha y hora de inicio y de finalización de la deficiencia y/o los cortes registrados.

Domicilio: desde el ENRE piden señalar “entre qué calles, localidad, barrio, partido, código postal”.

Domicilio donde se quiere que el ENRE remita las comunicaciones relativas al reclamo.

Con esta información, el reclamo por corte de luz o bonificación ante el ENRE puede hacerse de la siguiente manera:

Online : para reclamar por falta de suministro , completar este formulario; para reclamar bonificación por corte prolongado o cortes reiterados , completar, en cambio, este formulario. En la opción “Seleccioná el tipo de reclamo a realizar”, se debe optar por “Corte prolongado” o “Corte reiterado”.

: para reclamar por , completar este formulario; para reclamar bonificación por o , completar, en cambio, este formulario. En la opción “Seleccioná el tipo de reclamo a realizar”, se debe optar por “Corte prolongado” o “Corte reiterado”. Por teléfono : se puede llamar a la línea gratuita 0800-333-3000, todos los días, las 24 horas, y seguir los pasos indicados por el sistema de atención interactiva.

: se puede llamar a la línea gratuita 0800-333-3000, todos los días, las 24 horas, y seguir los pasos indicados por el sistema de atención interactiva. Personalmente: en Suipacha 615, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 9 a 17. Desde la compañía solicitan pedir turno previamente.

