En 2022, tras sufrir un accidente, una psicóloga rosarina se sometió a una artroscopía con la ilusión de recuperar la movilidad de la pierna. En la intervención quirúrgica, el médico le operó la rodilla equivocada, lo que derivó en una denuncia contra el especialista. Más de un año después, la mujer de 62 años contó los perjuicios que le trajo la mala praxis y dio detalles del reclamo que impulsa judicialmente a partir del daño sufrido.

En una entrevista con La Capital, la víctima, identificada como Dorcas Bressán, explicó que sus padecimientos en la pierna izquierda empezaron en febrero del año pasado, a partir de un accidente que sufrió cuando estaba de excursión en Bariloche. Como consecuencia del mismo, la mujer se rompió los ligamentos cruzados posteriores y anteriores de la rodilla y comenzó a experimentar dolores y dificultad para caminar.

En un primer momento, a Bressán le aseguraron que podría recuperarse con tratamiento kinesiológico y rehabilitación, pero con el correr de los meses no hubo mejora. Frente a dicha situación decidió cambiar de profesional y visitó a un médico del Hospital Privado Rosario (HPR), identificado como Sebastián S. “Le llevé la resonancia, me hizo el examen clínico y comparó las dos rodillas”, recordó la mujer, y contó que fue luego de ello que el especialista le recomendó realizar una cirugía artroscópica. “Si estás decidida yo te opero”, le expresó.

Dorcas Bressán es psicóloga y tiene 62 años Facebook; Dorcas Bressán

Tras una segunda consulta en la que el diagnóstico y el tratamiento volvieron a ser confirmados, Bressán decidió operarse con la esperanza de “volver a caminar bien”. Fue así que se determinó llevar a cabo la intervención el 5 de agosto de 2022 en una clínica privada ubicada en Paraguay 1478. “Me dijo que iba a salir de la operación con una venda elástica, un inmovilizador y muletas, pero que a los pocos días iba a estar bien. Me aplicaron una sedación y anestesia peridural, pero dormí y la verdad no sentí nada”, afirmó.

Sin embargo, al despertar la mujer se horrorizó. “Un enfermero entró a la habitación y me empezó a explicar lo que me habían puesto: drenaje, venda elástica, inmovilizador y los puntos de sutura. Pero me señalaba la pierna derecha. ‘Vos te equivocás’, le dije, ‘me señalás la derecha y la afectada es la izquierda’”. Entonces, el médico levantó las sábanas y confirmó los dichos de la paciente. “Me dijo ‘fíjese’ y cuando veo el drenaje linfático en la pierna sana entré en shock. Fue tremendo ¡se equivocaron! ¿Cómo puede ser? La verdad, desesperante”.

Siempre según el relato de la mujer, el médico que la intervino fue a verla poco después y reconoció el error. “Me pidió disculpas, pero ¿qué disculpas puede ofrecer?”, cuestionó, y dijo con relación al posoperatorio: “Quedé postrada en silla de ruedas trece días, asistida para todo, con la pierna derecha flexionada y la izquierda que no me servía. Es terrible que te operen innecesariamente y otra pierna”.

A raíz de lo ocurrido, la mujer afirma que deberá rehabilitar toda la vida su pierna derecha, donde le pusieron un clavo de 8 por 26 milímetros. “Voy tres o cuatro veces por semana a kinesiología por los ligamentos cruzados de la pierna que me debía operar, y por la otra que fue toqueteada. Ya me dijeron que no puedo dejar de hacer actividad física, natación o aqua gym”, sentenció.

Frente al perjuicio generado, Bressán impulsa una denuncia en sede judicial. En el marco de la misma, se sometió a una pericia médica que determinó que tiene una incapacidad de 41,5% de la pierna derecha. “Por eso pedimos un resarcimiento económico por todo lo que atravesé, lucro cesante por no poder trabajar, el pozo depresivo...”, enumeró.

LA NACION