Fuentes sin identificación

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de julio de 2020 • 11:39

El secreto profesional

Las fuentes informativas deberán ser conocidas por las autoridades de la redacción, pero éstas -tanto como los periodistas que las hayan consultado- guardarán el secreto profesional ante cualquier requerimiento externo.

Versiones y rumores

Las versiones y rumores sobre los hechos -particularmente los de índole política- no deberían ser calificados como noticias, que son informaciones verdaderas. Desde hace un tiempo ya largo en nuestro país -acaso porque las fuentes no suelen ser frontales y también porque, a veces, son el origen de esas versiones y rumores- se admite que los diarios mencionen la existencia de tales especies, de modo que una crónica podría quedar trunca si no lo hiciese. Ante la imposibilidad de evitar esas menciones, los redactores de LA NACION deberán precisar que no se trata de noticias, sino de subproductos de valor conjetural.

Reconocimiento de las fuentes

En todos los casos en los que LA NACION haya conseguido una noticia a través de una fuente particular -agencia de noticias, funcionario, medio, etc.- se hará constar el origen de la información. La excepción es la situación en que se pida que no se mencione la fuente. Una vez comprometido LA NACION a respetar el off the record, los respetará, salvo en el caso en que se consiga la misma información por otra vía y que ésta pueda ser registrada.

No sacar provecho de informaciones

Una obligación moral elemental veda al periodista aprovecharse, en cualquier sentido que no sea informativo, de noticias confidenciales o privilegiadas. Es decir, no aprovechar el acceso privilegiado a fuentes para beneficio personal.