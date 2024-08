Fuerte discusión entre un colectivero y una pasajera luego de que un joven subiera sin pagar

Escuchar

Una pasajera tuvo una fuerte discusión con un chofer de colectivo luego de que un joven se subiera al transporte sin pagar. El video se viralizó en redes sociales y tuvo apoyos y críticas a ambos lados del problema.

El conflicto comenzó cuando un chico subió al colectivo y se acomodó en uno de los primeros asientos del transporte. Aunque el video, filmado por la mujer unos asientos más atrás, comienza más tarde, el altercado entre el chofer y ella parece ya haber empezado. En ese momento, la mujer parece responderle al colectivero por haberla llamado “loca”. “La loca ésta nada. Esta persona sigue subiendo todos los días sin pagar el colectivo”, le reclamó la señora.

El chofer no tardó en contestarle mientras continuaba con su trabajo y el chico miraba para adelante, evitando meterse en la discusión: “Soy el chofer. ¿Cuál es el problema si yo le cobro o no le cobro?”. “Porque acá pagamos todos el colectivo, todas las personas que subieron pagaron. Todos pagaron”, respondió la mujer a los gritos.

Ahí es cuando el chico se da vuelta para aclararle a la mujer que es el hijo del conductor. “ Yo soy el hijo del chofer del colectivo de esta línea ”, señaló. Aún así, la señora le contestó de forma extraña cuando le dijo que era “hija del presidente”. “Yo soy hija del presidente y también tengo que pagar el colectivo”, sostuvo. El chico no tardó en preguntarle “qué tenía que ver” con su situación personal.

“¿Y qué tiene que ver que vos seas hijo de un chofer y que no pagues? Por tu irresponsabilidad, que él [el chofer] estuvo hablando con vos, golpearon ayer a mi hijo con discapacidad, que tiene autismo. Por ir charlando, ustedes dos”, masculló, mientras señalaba a ambos hombres en el transporte y, luego, enfocaba a su hijo, que parecía tener un carnet de discapacidad y mirar por la ventana. El chico se quedó en silencio por unos segundos debido a la extrañeza del comentario. “¿Y de eso qué culpa tengo?”, le cuestionó. “Porque vos te pones a hablar ahí con él, agarran y golpean a personas con discapacidad”, contestó la mujer al finalizar el video.

El video generó comentarios en las redes sociales, principalmente de aquellos que defendían al chofer por permitir que su hijo pase gratis. “Yo me pongo re contento cuando veo que alguien no paga (ojalá un día sea esa persona)”, “hay que explicarle que los familiares de los choferes no pagan boleto”, “es un código entre choferes, la familia no paga”, leían varios comentarios.

Algunos bromeaban con que haya dicho que era hija del presidente, mientras otros pedían tener empatía por su situación. “Los padres con hijos con autismo muchas veces perdemos la cabeza. Ese chico viaja con un padre y hay que tener más empatía, nosotros lo necesitamos y debemos actuar con respeto y, si no le gustó que no pague boleto, se lo dice personalmente, y no gritando y asustando al niño”, escribió un usuario.

La hija de un colectivero también salió en defensa del chofer al contar su anécdota personal: “Mi papá fue chofer 32 años y yo, una vez cada tanto, lo esperaba para terminar su recorrido e ir a casa juntos. ¡No le veo lo malo! Yo le hacía compañía y él se distraía de sus días malos mientras viajábamos”.

