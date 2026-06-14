Gabriel Rolón, psicólogo: “La persona que de verdad te ama es la que renuncia a usar el poder que le diste sobre ella”

A lo largo de su carrera, Gabriel Rolón dedicó buena parte de su trabajo a analizar los mecanismos emocionales que atraviesan las relaciones humanas. En una reciente entrevista con LN+, el escritor y psicoanalista volvió a profundizar sobre uno de los temas que más interés despierta entre sus lectores: el amor y la forma en que las personas gestionan la vulnerabilidad dentro de una pareja.

Durante la conversación, el especialista sostuvo que amar implica mucho más que compartir tiempo o sentimientos. Para él, toda relación profunda supone un acto de confianza que expone aspectos muy sensibles de la vida de una persona. “Amar a alguien es otorgarle un poder sobre vos”, afirmó. La frase resume una de las ideas centrales de su reflexión: cuando una persona ama, le entrega al otro acceso a sus heridas, sus inseguridades y sus emociones más privadas.

Según explicó el especialista, las relaciones afectivas se construyen a partir de una serie de confesiones y experiencias que rara vez se comparten con cualquiera. “Te cuento cosas que no le conté a nadie, sabés de mis dolores, sabés de algunas cosas que me avergüenzan”, describió. Es justamente ese conocimiento profundo el que genera un enorme poder emocional. La pareja conoce los puntos sensibles, las historias que marcaron a la otra persona y los aspectos que más vulnerabilidad generan.

Sin embargo, para Rolón, el verdadero amor se pone a prueba en la forma en que se administra ese poder. “Cuando vos amás a alguien, le otorgás un montón de cosas que le dan un gran poder sobre vos. Y lo que yo creo es que la persona que te ama con sanidad es la que renuncia a usar ese poder”, expresó.

¿Cuál es el límite que no debería cruzarse?

El psicoanalista fue especialmente enfático al referirse a las discusiones de pareja y a la utilización de información privada para lastimar al otro. Desde su perspectiva, existe una diferencia fundamental entre atravesar conflictos y utilizar deliberadamente las heridas ajenas como una herramienta de ataque. “Nunca usa el poder que tiene sobre vos para dañarte, para ganar una discusión o porque está enojado”, sostuvo.

Para Rolón, cuando una persona decide utilizar aquello que el otro le confió en un momento de intimidad para herirlo, se produce una fractura difícil de reparar. “Usar los dolores que alguien te confió para dañarlo es una actitud imperdonable”, sentenció. Y agregó una reflexión que generó repercusión entre quienes seguían la entrevista: “Si en algún momento decidí usar esto, es que hay algo que se rompió”.

Nunca deberían utilizarse las debilidades que se conocen sobre la otra persona a la hora de tener una discusión (Foto: Pexels)

Durante la charla también retomó algunas de las ideas desarrolladas en su libro La felicidad, donde propone una mirada diferente sobre el bienestar emocional. Lejos de la promesa de una felicidad permanente, él sostiene que la vida está atravesada por pérdidas, frustraciones y ausencias que forman parte inevitable de la experiencia humana.

Para describir ese concepto creó el término “faltacidad”, una combinación entre las palabras felicidad y falta. “La mezcla de la falta y la felicidad. Es una felicidad en falta. Es una felicidad en un ser humano al que ya le faltan cosas”, explicó. Según el autor, la búsqueda obsesiva de una vida completamente feliz suele generar más frustración que bienestar, porque ignora la realidad de las dificultades que toda persona enfrenta.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA