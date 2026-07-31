Hay alerta roja, naranja y amarilla por frío, tormentas y Zonda para este viernes 31 de julio: las provincias afectadas

Luego de varias jornadas signadas por la inestabilidad y un leve ascenso de las temperaturas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este viernes 31 de julio una serie de alertas de nivel rojo y amarillo por frío extremo y nevadas, que alcanzan a distintas provincias del país.

La alerta roja por frío extremo rige en la zona oeste de Santa Cruz, donde se pueden registrar temperaturas “muy peligrosas”, con “efecto alto a extremo en la salud”, capaces de afectar incluso a quienes no son considerados grupos de riesgo. En el resto de ese distrito y en Tierra del Fuego, en tanto, el aviso es más leve, de nivel amarillo.

Ante este escenario de frío extremo, el SMN recomienda evitar la exposición prolongada a las bajas temperaturas y, en caso de tener que salir, utilizar varias capas de ropa liviana. También aconseja mantener la vivienda calefaccionada de manera segura, tomar abundante líquido, evitar el consumo de bebidas alcohólicas y prestar especial atención a niños, embarazadas, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

El frío persiste en una región de la Patagonia

Por otro lado, rige una alerta naranja por nevadas en el área cordillerana de Mendoza, y de nivel amarillo en esa misma geografía de las provincias de Río Negro y Neuquén, donde se esperan precipitaciones persistentes y valores de nieve acumulada de entre 20 y 50 centímetros, que podrían ser superados de manera puntual. Además, no se descarta la posibilidad de precipitaciones en forma de nieve o mezcla de lluvia y nieve en zonas bajas.

Frente a este panorama, el órgano que depende del Ministerio de Defensa recomendó evitar actividades al aire libre, retirar periódicamente la nieve acumulada en los techos, circular con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve, ventilar vehículos y viviendas para evitar acumulación de monóxido de carbono, informarse por las autoridades, tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

La alerta naranja por Zonda rige para las provincias de Mendoza, San Juan, La Rioja y Catamarca, localidades donde se prevén ráfagas intensas con velocidades entre 45 y 60 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar los 100. Este fenómeno puede provocar reducción significativa de la visibilidad, un repentino aumento de temperatura y condiciones de muy baja humedad relativa.

A partir de este cuadro de situación, el SMN recomendó: asegurar los elementos que puedan volarse, mantenerse alejado de los árboles ya que la fuerza del viento podría quebrar alguna de sus ramas, no estacionar vehículos bajo los árboles, mantener cerrada las casas de la manera más hermética posible, en caso de que vos o alguien más se vea afectado por este fenómeno, comunicarse con los organismos de emergencias locales, tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

De ese mismo nivel pero ante la previsiones de tormentas, el alerta se mantiene activo para el oeste de las provincias de Buenos Aires, y el sur de Santa Fe y Entre Ríos. Esas áreas serán afectadas por tormentas aisladas fuertes, algunas severas. Las mismas podrán estar acompañadas por precipitaciones intensas en cortos períodos, granizo de diversos tamaños, ráfagas intensas que pueden superar los 90 kilómetros por hora y actividad eléctrica. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mm, que pueden ser superados de forma puntual.

Con esto, el organismo que depende del Ministerio de Defensa aconsejó evitar salir, no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros, desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, si estás al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Regirán varias alertas durante la jornada

Finalmente, el alerta amarillo rige para San Luis, La Pampa, Córdoba, La Rioja, Entre Ríos, Catamarca, Santiago del Estero, Corrientes, Tucumán, Chaco, Salta y Jujuy. En esas provincias se esperan vientos del sector norte con velocidades entre 30 y 50 kilómetros por hora con ráfagas que pueden alcanzar los 70.

A partir de estas condiciones meteorológicas, el SMN sugirió evitar salir, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, no te refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes, tener precaución al conducir.

El tiempo en el AMBA

El organismo nacional también emitió el pronóstico para este viernes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde las condiciones se mantendrán similares a las de este fin de semana. En la ciudad de Buenos Aires se prevé una temperatura mínima de 14°C y una máxima que llegará a los 21°C. El nivel de precipitaciones y actividad eléctrica alcanza un 70%.

Así estará el clima en la Ciudad

En la provincia de Buenos Aires la temperatura mínima es de 12°C y la máxima alcanzará los 20°C. Para la tarde se esperan tormentas aisladas y, por la noche, chaparrones leves con actividad eléctrica.

En tanto, el SMN emitió el pronóstico para el resto del país e indicó que las temperaturas máximas y mínimas serán de 22°C y 11°C en Catamarca; 26°C y 18°C en Chaco; 7°C y -1°C en Chubut; 16°C y 10°C en Córdoba; 26°C y 17°C en Corrientes; 18°C y 13°C en Entre Ríos; 26°C y 18°C en Formosa; 22°C y 12°C en Jujuy; 13°C y 5°C en La Pampa; 24°C y 10°C en La Rioja; y 19°C y 6°C en Mendoza.

Por otro lado, las temperaturas se mantendrán entre 26°C y 18°C en Misiones; 8°C y 2°C en Neuquén; 8°C y 2°C en Río Negro; 23°C y 11°C en Salta; 16°C y 4°C en San Juan; 22°C y 8°C en San Luis; 0°C y -4°C en Santa Cruz; 18°C y 14°C en Santa Fe; 24°C y 15°C en Santiago del Estero; 2°C y 0°C en Tierra del Fuego; y 22°C y 14°C en Tucumán.