Gastronomía y nieve: crece el interés de brasileños por un destino de montaña que ofrece propuestas de alta gama

MENDOZA.- Un español, de novio con una rosarina; un colombiano, en compañía de una porteña, y una decena de parejas brasileñas, se acercaban a las mesas vecinas en el restó de una bodega top para entablar conversaciones, sorprendidos por el majestuoso paisaje frente a sus ojos, al pie de la nevada Cordillera de los Andes. Copa en mano, mientras probaban algún bocado, se volvían a parar y se sacaban un par de fotos, contemplando semejante paisaje.

Los turistas extranjeros, en su mayoría brasileños, de alto poder adquisitivo, no dejan de elegir esta provincia para vivir experiencias enogastronómicas diferentes, más allá de su afición por la montaña y los deportes blancos. En los últimos meses empezó a observarse un repunte en las visitas, aunque este sector de alta gama es el que ha logrado mantener vivo el negocio. También, aportan al sector, más esporádicamente, las bodas, cumpleaños y eventos especiales de ciudadanos foráneos, por lo que se llega a cerrar las bodegas para unas 150 personas en promedio.

Según los registros oficiales a los que accedió LA NACIÓN, en el primer semestre de 2026, se observó la tendencia de recuperación: 7% más de visitantes internacionales, con casi 10% de crecimiento de los turistas de Brasil.

Los costos de pasar una jornada en estos sorprendentes parajes arrancan en los US$100 promedio por persona, con almuerzos que suelen incluir la visita guiada por las bodegas. Después, están los recorridos por la ciudad, el interior de la provincia y la participación en alguna actividad cultural. Pero sin dudas, aparecen las escapadas a la montaña para entrar en contacto con la naturaleza y también la jornada dedicada a esquiar, ya sea en el sur provincial, en el reconocido complejo Las Leñas, en Malargüe; o en los centros invernales de la alta montaña, camino a Chile, como Los Penitentes y Los Puquios.

Los Puquios, uno de los centros invernales visitados por los extranjeros que llegan a Mendoza

“Mendoza é beleza, com suas bodegas e restaurantes. É muito gostoso estar aqui”, expresó André, en un claro “portuñol” para hacerse entender. Junto a su mujer, ambos de San Pablo, disfrutaron cada paso del menú que degustaron en un almuerzo especial en la reconocida bodega Alfa Crux, del Grupo Agostino, en el área de Pampa El Cepillo, en Eugenio Bustos, San Carlos, en el Valle de Uco, originalmente llamada O. Fournier, cuando estaba en manos españolas.

Tampoco se perdieron la visita guiada por el imponente y vanguardista establecimiento, con una de las cavas subterráneas, con barricas de roble francés, más grandes de América Latina, donde por efecto de la luz del sol se proyecta desde el techo una maravillosa cruz en el piso. En la recorrida, por los recovecos de la bodegas, todos interconectados, los turistas llegan nuevamente al restaurante, Crux Cocina, suspendido sobre un lago artificial, y atendido principalmente por mujeres.

“Me he quedado anodadada con esta joya arquitectónica, con un paisaje espectacular de fondo; y ni hablar de los vinos y la atención de las chicas”, comentó la joven rosarina, quien ya ha realizado visitas a otras bodegas de la provincia en viajes anteriores, donde siempre se cruza con visitantes cariocas.

“Estamos recibiendo un 90% de brasileños; y mantenemos todos los días un importante número de mesas ocupadas. De a poco nos vamos recuperando de lo que fueron los difíciles últimos dos años, pospandemia, tras el boom de extranjeros. Ojalá se sumen más visitantes locales”, contó a este diario una de las camareras del reconocido restaurante de alta gama, recomendado 2026 por la Guía Michelin, en la bodega top de la zona.

“Estamos a full de brasileños; casi todos los días, nos están visitando entre 25 y 35 personas. Llegamos a tener más de 70, y de a poco vamos viendo la recuperación de estos turistas de alto poder adquisitivo”, comentó la jefa de sala de otro reconocido restó de bodega de la zona, en la comuna de Tunuyán. Lo mismo contó a este diario la guía de un establecimiento vitivinícola cercano, en Tupungato.

También, en la región, volviendo a San Carlos, al Paraje Altamira, se encuentra otro sitio emblemático, muy elegido por los turistas: Piedra Infinita, de bodega Zuccardi. “Somos brasileños y pudimos comer muito bem en Zuccardi, ahora seguimos visitando otras bodegas y degustando muitos vinos”, contó a este diario, en su periplo por el Valle de Uco, a bordo de un auto de alquiler. De igual forma, la mayoría de los visitantes opta por contratar un servicio de traslado, ya sea una combi o un taxi.

En otras regiones de Mendoza sucede algo similar. Los restaurantes de bodegas premium viven un buen momento, en medio de la crisis que atraviesa la economía argentina. Dentro del sector enoturístico son los que han podido sobrevivir sin grandes sobresaltos. Un ejemplo de esta situación se vive en otro establecimiento icónico: la bodega y restaurante Casa Vigil, del reconocido winemaker Alejandro Vigil, donde los visitantes puede disfrutar de grandes vinos y gastronomía de excelencia. De acuerdo con sus dueños, la actividad se mantiene constante, apalancada por el turista de alto poder adquisitivo.

“Carga impositiva terrible”

“La industria está sobreviviendo, y la alta gama es la que está sosteniendo el negocio. La gente con alto poder adquisitivo es lo que está llegando a Mendoza; lo demás está desapareciendo. Hay una realidad en todo el sector: la carga impositiva es terrible. Necesitamos ser más competitivos”, expresó uno de los empresarios enogastronómico más reconocidos de esta provincia, donde sus propuestas de lujo tienen un flujo constante y creciente de visitantes ABC1.

Según un informe técnico elaborado por el Ente Mendoza Turismo (Emetur) al que accedió LA NACION la expansión del turismo internacional superó el 7% en el primer semestre del año, en comparación con el mismo período del 2025. Así, entre enero y junio de 2026 ingresaron 242.092 turistas extranjeros frente a 225.846 en el mismo semestre de 2025, lo que representa un incremento neto de 16.246 visitantes internacionales arribados a la provincia.

Muchos brasileños eligen Mendoza, para disfrutar de unos días de vacaciones entre la nieve y el circuito gastronómico de alta gama

Bajo este contexto, se registró una clara aceleración del mercado brasileño, de casi el 10%. Así, el flujo de turistas residentes en Brasil creció de 40.037 arribos en el primer semestre de 2025 a 43.924 en 2026 (+3.887 turistas), marcando fuertes saltos en meses clave como febrero (+43,7%), mayo (+17,2%) y abril (+15,6%).

Al analizar los datos de los visitantes brasileros se desprende el liderazgo de la alta gama: la hotelería provincial de 4 y 5 estrellas registró una ocupación promedio del 56,7% en el acumulado enero–julio de 2026, frente al 47,5% registrado en igual período de 2025. “Este salto positivo de 9,2 puntos porcentuales valida empíricamente el dinamismo observado en bodegas, gastronomía Michelin y establecimientos de máximo nivel”, explicaron a este diario desde el organismo oficial, donde también hicieron hincapié en la consolidación de la conectividad aérea internacional.

En este sentido, el Aeropuerto Internacional El Plumerillo totalizó 419.764 movimientos de pasajeros internacionales en 3.219 vuelos comerciales, integrando llegadas y salidas informadas por ANAC, entre enero y julio de 2026, creciendo 2,8% en pasajeros (+11.483) y 7,3% en operaciones (+218 vuelos) frente a los 408.281 pasajeros y 3.001 vuelos de 2025. Asimismo, el 73% de los turistas brasileños arribó por vía aérea a la provincia, con conexiones directas y regulares desde San Pablo, con vuelos operados por Gol y Latam; desde Río de Janeiro, por JetSMART, yservicios de temporada de por Azul Linhas Aéreas.

“Mendoza busca seguir consolidando su posicionamiento como uno de los destinos argentinos de referencia para el turismo de alta gama, potenciando especialmente productos como el enoturismo, la gastronomía, la hotelería, las experiencias vinculadas a la naturaleza y las propuestas personalizadas que caracterizan a la provincia”, expresó Gabriel Testa, titular del Emetur, que organizó días atrás, en Buenos Aires, El Alma de Mendoza, una ronda de negocios especialmente orientada al segmento de turismo de alta gama. Es una iniciativa de Destino Argentina, que busca acercar a los operadores del segmento porteño que venden al exterior la oferta premium de los destinos de la Argentina, en este caso de Mendoza.