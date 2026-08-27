Gestión provincial: una escuela primaria da clases en turnos rotativos y los chicos estudian solo un par de días por semana

LA PLATA.– La escuela primaria Nº 27 Crucero General Belgrano, situada en la calle 4 entre 611 y 612, de Villa Elvira, está en situación crítica: con una infraestructura deficiente y riesgo de derrumbe, los alumnos se rotan los días de semana para asistir a clases en dos aulas.

Unas 600 familias se informan a diario por un canal de difusión si sus hijos tienen o no tienen clases durante la siguiente jornada. Cada día se enteran qué curso no ingresa, tanto en el turno mañana como en el turno tarde. Afirman que la cursada irregular se registra desde principios de año.

Las condiciones edilicias del establecimiento y la falta de espacios adecuados obligan a las autoridades escolares a organizar un esquema de asistencia alternativa, mientras las bajas temperaturas profundizan las dificultades, dado que hay varios vidrios rotos.

Padres de alumnos denuncian falta de obras en la Escuela de Educación Primaria N°27 Ignacio Amiconi

La institución de nivel primario y de gestión provincial tiene solo dos aulas en condiciones para que los alumnos puedan permanecer durante la jornada escolar. El resto de los espacios no se encuentran en estado adecuado para desarrollar las clases, por riesgo edilicio o por la falta de calefacción.

La falta de aulas obliga a los directivos a implementar un cronograma de rotación de cursos, según pudo confirmar LA NACION. De esta manera, mientras algunos grupos concurren al establecimiento y utilizan los espacios que se encuentran aptos, otros deben permanecer en sus casas.

Este jueves, por ejemplo, son ocho los cursos que no tuvieron actividad presencial como consecuencia de la organización adoptada para distribuir los pocos salones disponibles. No ingresaron 3° C, 4° A, 4° C y 5° A del turno mañana. Y por la tarde se quedaron sin clases los alumnos de 1° B, 1° D, 4° B y 6° B.

El drama de la escuela de Villa Elvira, donde la mayoría de las aulas no están aptas para recibir alumnos Ignacio Amiconi

Mañana no tendrán clase los chicos de 5° C, 1° A, 2° A y 6° A en el turno mañana, mientras por la tarde no asistirán los de 2° D, 3° B, 3° D y 1° B.

Los estudiantes con más suerte que sí tienen clases de mañana se retiran a las 11.30 y los que van a la tarde se retiran a las 16.30.

La situación genera preocupación entre las familias, que advierten que no se trata de una suspensión puntual, sino de una dinámica que altera de manera reiterada la escolaridad de los alumnos.

“Es así desde principios de año. Todos los días cuatro grados no tienen clases”, afirmó Anabel Díaz, madre de dos alumnos. “Pasan los días, los meses y todo sigue igual”, se lamentó.

“Hay que ver todos los días el canal de difusión para saber a quién le toca. Esperamos que arreglen el problema”, se esperanzó la mujer, vecina del Barrio Aeropuerto.

A las dificultades vinculadas con la disponibilidad de aulas se suma la falta de calefacción en distintos sectores del establecimiento Ignacio Amiconi

Como se dijo, a las dificultades vinculadas con la disponibilidad de aulas se suma la falta de calefacción en distintos sectores del establecimiento, una situación que cobra particular relevancia durante las jornadas de bajas temperaturas.

Las familias reclaman a la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense tanto como a la municipalidad local que se hagan cargo de las deficiencias edilicias, que incluirían, incluso, riesgo de derrumbe.

La directora de la Escuela N° 27 se negó a dar detalles sobre la situación y delegó la responsabilidad de informar en la Dirección General de Cultura y Educación. Esta cartera, que dirige Flavia Terigi, no respondió a las consultas de LA NACION.

Flavia Terigi, la nueva responsable de Educación en la provincia de Buenos Aires Gentileza

La Dirección Provincial de Infraestructura, por su parte, envió un ingeniero para que realice un informe.

En tanto, desde la Municipalidad de La Plata se informó que la escuela es uno de los 350 edificios que integran un plan de reacondicionamiento. “Hay que hacer una excavación en los cimientos”, reconocieron autoridades locales con acceso al expediente. “Es un problema estructural, del suelo. Pero en principio no hay riesgo, por eso sigue funcionando”, agregaron.