El ministro de Salud dijo que "todo está subordinado a que termine la fase tres y las vacunas sean aprobadas" Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Manera

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de noviembre de 2020 • 13:27

Las negociaciones para obtener vacunas contra el coronavirus están iniciadas con distintos proveedores, pero "todo está subordinado a que termine la fase tres y sean aprobadas", informó hoy el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García. El funcionario indicó que el presidente Alberto Fernández le dio "instrucciones de hacer una vacunación amplia", pero señaló que "la idea es que no sea obligatoria". También, aseguró que ya trabajan en el diseño de la logística para realizar la vacunación, junto a otros ministerios.

"La idea es que no sea obligatoria. Creemos que gran cantidad de gente, la enorme mayoría, va a querer vacunarse. Nos parece más problema los que quieran antes de lo que corresponde, que los que no quieran", dijo el ministro, en una entrevista para Radio Mitre. "En este caso, como en realidad está esa controversia y algunos dicen lo que dicen, no va a estar dentro de la vacunación obligatoria. Va a ser a quienes les corresponda, porque además no es para absolutamente toda la población, para menos de 18 años no hay ninguna experimentación todavía", explicó.

A pesar de ello, comentó que tiene "instrucciones del Presidente de hacer una vacunación amplia", detalló que habrá "grupos de riesgo, prioritarios" y puntualizó: "Por supuesto vamos a buscar que el número de cubiertos sea el máximo. La primera razón por la cual se empieza por los vulnerables es que se trata de eliminar o bajar sustantivamente la mortalidad. La segunda razón que hace a la masividad o al intento de cubrir a mucha población es que de esa manera se detiene la circulación del virus y la expansión de la pandemia".

La logística para la vacunación

Además, explicó que "la idea es que sea un tema masivo no solo en cantidad de gente, sino también en la operación" y, en cuanto al "enorme desafío de aplicarla", dijo: "Es un desafío de logística, porque es de una magnitud increíble. Segundo, estamos trabajando con varios ministerios para vacunar en corto tiempo a mucha gente. Trabajamos nosotros con Defensa, Seguridad e Interior. Esta no, sino la otra semana todo mi ministerio sale a otras provincias a ayudarlas y compartir la planificación de la vacunación, que no es fácil, es un desafío único".

El ministro señaló que con los gobiernos provinciales "están viendo cuántas personas tienen en condiciones de ser vacunadas" y "qué capacidad de vacunación semanal tienen las provincias", para "adecuar el ritmo y la cantidad de vacunas que se compran, a la capacidad de ser puestas". A su vez, puntualizó en la acción del Ministerio del Interior: "Interviene porque la gente sabe a qué escuela tiene que ir cuando tiene que votar. Entonces estamos pensando, sobre todo en algunas provincias, en usar ese método de manera tal que la gente tenga claro adonde tiene que ir, porque también tenemos que jugar a que no haya amontonamientos, a que no suceda lo que no queremos que suceda".

González García se refirió a que la fecha de aplicación será "cuanto antes posible", pero fue mesurado: "Tenemos algunos acuerdos de entrega de vacunas en diciembre, pero estamos subordinados a lo que está subordinado el mundo. No es una cuestión de voluntad política, es de cumplir los pasos que la ciencia y los sistemas regulatorios exigen para introducir un procedimiento masivo, como es una vacuna, en una sociedad".

Las negociaciones con distintos productores

En ese mismo sentido, insistió con que hace meses abrieron negociaciones "con la mayoría de los productores, que están en la primera línea dentro de la carrera por tener la vacuna cuanto antes" y dijo: "Primero pedimos transferencia de tecnología, lo conseguimos con AstraZeneca y después siempre pedíamos lo mismo: ¿Cuándo la van a tener? ¿Cuántas pueden vendernos? Y ¿a qué precio? Con esas tres preguntas tenemos muy avanzadas las negociaciones con varios oferentes y con los rusos hemos mejorado mucho la relación en los últimos días, a partir del contacto del Presidente con el presidente de la Federación Rusa [por Vladimir Putin]".

González García comentó, en cuanto a los contratos con laboratorios: "Tenemos concretados dos acuerdos con el mecanismo Covax. Por ese mecanismo tenemos compradas nueve millones de dosis. Con AstraZeneca tenemos 22 millones de dosis y con los otros estamos negociando una cifra importante. Con estos números vamos a cubrir a mucha población. Ha tenido más divulgación el episodio con los rusos, que tiene una característica muy importante: están hablando de una oportunidad bastante más próxima y eso es fundamental, porque no solo está la intención de vacunar mucho, sino de hacerlo lo más anticipadamente posible".

En cuanto a esas fechas, el ministro de Salud indicó: "Tenemos un preacuerdo con Pfizer que, en caso de existir la aprobación, entrega en diciembre. AstraZeneca es un poquito más tarde, sería en febrero con el mecanismo Covax y, en marzo, con el mecanismo directo de compra. Con los rusos no hay fecha, ellos dicen que está la posibilidad de tenerla en diciembre y por eso estamos trabajando intensamente".

Elecciones 2021 en pandemia

Por último, el funcionario fue consultado por la posibilidad de que se suspendan las elecciones del año próximo debido a la pandemia. "Hay que ver que situación epidemiológica que existe en el país previamente, hay que ser cuidadosos. Todo lo que demuestra el conocimiento del mundo es que el agrupamiento de personas determina la expansión del virus y de la pandemia", deslizó González García.

Conforme a los criterios de Más información