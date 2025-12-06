Hay alerta naranja y amarilla por tormentas para este sábado 6 de diciembre: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta naranja y amarilla por tormentas para este sábado 6 de diciembre. Esto afectará a cinco provincias con distinta intensidad. Según indicó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, los fenómenos previstos podrían incluir lluvias intensas, ráfagas fuertes y caída de granizo.

El organismo precisó que rige una alerta naranja por tormenta en el noreste de San Juan, donde se prevén lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas. De acuerdo con el SMN, estas condiciones pueden incluir precipitaciones abundantes en períodos cortos, granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora. Los valores de precipitación acumulada esperados se ubican entre los 40 y 70 milímetros, aunque podrían superarse de manera localizada.

Las alertas emitidas por el SMN para este sábado 6 de diciembre SMN

A la vez, se emitió una alerta amarilla por tormenta para el oeste de Tucumán, el centro de Catamarca, el centro de La Rioja, el sudoeste de San Juan y el norte de Mendoza. En estas áreas pueden registrarse tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Según el SMN, los eventos podrían incluir caída de granizo, abundante actividad eléctrica, ráfagas cercanas a los 70 kilómetros por hora y precipitaciones acumuladas entre 20 y 40 milímetros. En zonas de alta cordillera, parte de las precipitaciones podrían presentarse en forma de granizo y/o nieve.

Frente a estas condiciones, el SMN difundió recomendaciones para la población. Para la alerta naranja, sugiere seguir las instrucciones de las autoridades locales, salir solo si resulta necesario, permanecer en construcciones cerradas, desconectar electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua en las viviendas. También aconseja cerrar y alejarse de puertas y ventanas, evitar zonas inundables, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, preparar un kit de emergencia con elementos básicos y cargar los celulares con anticipación.

El clima en el AMBA

Para la ciudad de Buenos Aires, el SMN estima una temperatura máxima de 30°C y una mínima de 21°C. La jornada comenzará con tormentas aisladas y hacia el mediodía el cielo estará parcialmente nublado. Por la tarde podrían repetirse las tormentas aisladas, mientras que por la noche se espera cielo mayormente nublado, con vientos de hasta 50 kilómetros por hora en la tarde y la noche. El domingo ofrecerá condiciones más estables y se prevén precipitaciones durante la segunda mitad del lunes.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Buenos Aires en los próximos días SMN

En la provincia de Buenos Aires, el organismo anticipa una temperatura máxima de 29°C y una mínima de 19°C. Se esperan tormentas aisladas por la mañana y por la tarde, con cielo parcialmente nublado hacia el mediodía y mayormente nublado por la noche. Los vientos podrían alcanzar los 31 kilómetros por hora en el cierre del día. El domingo se mantendrá nublado en toda la provincia y se prevé un descenso de cuatro grados en la máxima.

En cuanto al resto del país, las temperaturas previstas para este sábado serán las siguientes: en Córdoba, 33°C de máxima y 23°C de mínima; en Tucumán, 31°C y 21°C; en Santa Fe, 34°C y 21°C; en Entre Ríos, 34°C y 21°C; en Jujuy, 26°C y 17°C; en Salta, 26°C y 18°C; y en Misiones, 34°C y 24°C.

También se esperan máximas de 31°C en La Rioja, 36°C en Santiago del Estero, 30°C en San Luis, 26°C en San Juan y 28°C en Mendoza. En tanto, en la Patagonia, Río Negro tendrá 27°C de máxima y 11°C de mínima; Chubut, 26°C y 14°C; y Santa Cruz, 16°C y 7°C.