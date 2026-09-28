Varias ciudades de Córdoba sufrieron, a primera hora de este lunes, graves destrozos tras la caída de granizo en medio del sistema de ciclogénesis que azota a gran parte del centro y este del país.

Las redes sociales se llenaron de fotos y videos de los vecinos de las zonas afectadas, como en Sierras Chicas y los alrededores de Córdoba capital, donde en algunos sectores el granizo que cayó tenía el tamaño de una pelota de golf.

Granizo y temporal por la ciclogénesis: las imágenes de las fuertes tormentas en el centro del país

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantenía bajo alerta amarilla a Córdoba y otras provincias por lluvias intensas a lo largo de este lunes, por lo que todavía continuaba el mal tiempo.

Impresionante caída de granizo en Córdoba Redes

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Tras un fin de semana que concluyó con condiciones adversas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y otros puntos del país, el SMN señaló que este lunes 28 de septiembre continuarán los fenómenos atípicos y emitió una serie de alertas amarillas por tormentas y viento Zonda. Además, algunas localidades están bajo advertencia ante una posible caída de granizo.

Según el último parte que compartió el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, las zonas alcanzadas por la alerta amarilla por tormentas son Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Salta, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán.

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Por otra parte, el SMN emitió una alerta amarilla por vientos Zonda para San Juan y La Rioja, donde se estiman velocidades de entre 30 y 50 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden superar los 70. Este fenómeno, en tanto, puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas.

Las condiciones adversas se dan en el marco de una ciclogénesis que atraviesa la zona este del país. Este fenómeno consiste en el nacimiento de un ciclón y que es muy común a estas latitudes. El meteorólogo Sebastián Pagliarino explicó a LN+ que el punto culminante será el próximo martes: “Ese día va a ser el peor”.