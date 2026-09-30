Gremios docentes bonaerenses convocaron a un paro para el jueves por la violencia en las escuelas

Cuatro sindicatos que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) convocaron a un paro provincial de 24 horas para este jueves 1° octubre. Los reclamos centrales son el llamado a paritarias y la adopción de medidas preventivas frente a casos de violencia en las escuelas.

La medida fue impulsada por Suteba, la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) y la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (UDOCBA).

Los reclamos centrales son el llamado a paritarias y la adopción de medidas para prevenir hechos de violencia en las escuelas

Los gremios convocantes llamaron a la huelga con la consigna: “Paro provincial docente. Queremos una sociedad que cuide a quienes enseñan. Basta de violencia contra los y las docentes”.

“El paro provincial es en reclamo y exigencia de medidas urgentes y concretas de consenso social frente a los hechos de violencia ocurridos contra docentes en los últimos días, que se suman a un problema que desde hace un tiempo aqueja al sector. Diversos hechos de agresión física y hostigamiento digital acontecieron en varios distritos, y ayer en Trenque Lauquen”, informó en un comunicado Suteba.

Y agregó: “La escuela pública cumple un papel irremplazable: aloja, enseña, escucha, abraza y organiza a la comunidad. Allí donde muchas veces avanzan la exclusión, el miedo o la desesperanza, la escuela abre caminos de encuentro, palabra y democracia”.

Distintos rostros de la violencia escolar: una preceptora herida, la casa de un alumno incendiada, una adolescente armada y una escuela vandalizada

La medida sucede luego de que una maestra de Trenque Lauquen denunciara una agresión por parte del padre de un alumno. Según informaron medios locales, la docente del nivel inicial habría sufrido lesiones.

En el texto, los gremios también reclamaron por una sociedad “que abrace, cuide y valorice el trabajo docente y el de las instituciones educativas”.

“El 1º de octubre paramos en toda la provincia contra la violencia que se ejerce hacia las y los docentes y para que las autoridades provinciales, los ámbitos de la Justicia, las comunidades educativas abordemos interdisciplinariamente, desde las diferentes responsabilidades y desde cada territorio, la construcción de estrategias que atiendan y resuelvan desde la prevención y la intervención este flagelo”, argumentaron.

Y cerraron: “Para que reaseguremos con políticas integrales y dispositivos comunitarios, pedagógicos e institucionales, que las escuelas sean espacios de enseñanza y aprendizaje, libres de violencia”.

Reclamo salarial

El paro se anunció además en un contexto de tensión paritaria. El último encuentro entre el FUDB y las autoridades del gobierno de Axel Kicillof acabó sin ninguna propuesta de aumento.

“Los funcionarios provinciales solo presentaron un monitoreo de la situación salarial”, precisó la FEB en un comunicado oficial. Ante ese resultado, Liliana Olivera, presidenta del gremio, reclamó una respuesta concreta.

La presidente de la FEB Liliana Olivera exigió una "inmediata recomposición salarial"

“Los plazos se agotan y se hace imperioso discutir una verdadera recomposición. Los docentes no necesitan mayor análisis que aquel que les marca su bolsillo día a día, viviendo una situación económica que hoy es agobiante”, afirmó Olivera.

Y agregó que “hacer frente al costo de vida actual requiere indefectiblemente de una recomposición real de los salarios del sector”.

Asimismo, Olivera indicó: “Seguimos reclamando además por situaciones que son esenciales para el desarrollo de nuestro trabajo, como la implementación efectiva del Acuerdo de Resguardo y Reparación ante los numerosos casos de violencia que se siguen registrando en los establecimientos educativos, la sobrecarga de tareas o los problemas constantes de cobertura en las prestaciones de IOMA”.