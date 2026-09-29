Avanza el Súper Niño: el Servicio Meteorológico Nacional podrá emitir alertas hasta tres días antes de cada tormenta

El Gobierno Nacional despliega un esquema de prevención transversal para afrontar la fase cálida del fenómeno El Niño-Oscilación del Sur, denominado por el Ejecutivo como el Súper Niño. Las proyecciones meteorológicas para el cierre de este año y el primer semestre del próximo indican precipitaciones por encima de los parámetros normales, con un impacto directo sobre la Cuenca del Plata y la región de Cuyo.

Ante este panorama, Adrián Ravier comunicó que el Servicio Meteorológico Nacional cuenta con la red de radares más extensa de la historia del país para anticipar situaciones de riesgo. La tecnología instalada permite hoy la emisión de alertas meteorológicas con una antelación de hasta tres días antes de cada evento severo. Esta capacidad técnica constituye la columna vertebral para la planificación de la Agencia Federal de Emergencias y los equipos de defensa civil provinciales y municipales.

Adrián Ravier se encargó de dar a conocer los detalles sobre las alertas por el Súper Niño Captura X (@Voceria_Ar)

La estrategia oficial integra a múltiples áreas del Estado bajo la coordinación de la Agencia Federal de Emergencias. Según la Vocería Presidencial, el trabajo conjunto abarca a las Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad, Vialidad Nacional y el Ministerio de Salud, entre otras dependencias clave. El organismo federal centraliza la gestión del Plan de Coordinación Federal ENOS 2026-2027. Este esquema permite el acceso a información estratégica georreferenciada en tiempo real mediante tableros digitales.

Ravier explicó que la red de radares detecta tormentas intensas y granizo, mientras que la ampliación de los radiosondeos atmosféricos mejora la precisión en la altura sobre el litoral. El Instituto Nacional del Agua colabora con el monitoreo constante de los niveles de los ríos para prever crecidas. La Comisión Nacional de Actividades Espaciales aporta mapas satelitales sobre el estado hídrico del suelo.

El Sistema Nacional de Alerta y Monitoreo de Emergencias será fundamental para la protección de la población durante el Súper Niño Captura X (@Voceria_Ar)

En el plano operativo, las brigadas de rescate de la Policía Federal, la Gendarmería y la Prefectura permanecen en estado de alerta. Si las jurisdicciones provinciales requieren apoyo adicional, las Fuerzas Armadas intervendrán en tareas de evacuación, asistencia sanitaria, alimentación y alojamiento. La Armada Argentina posicionó un buque multipropósito y una lancha patrullera en el puerto de Corrientes como refuerzo logístico inmediato.

Por su parte, Vialidad Nacional ejecuta labores de mantenimiento preventivo en desagües, alcantarillas y puentes en nueve provincias: Salta, Formosa, Misiones, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Santa Fe, Neuquén y Córdoba. Estas acciones buscan garantizar la transitabilidad en los tramos de mayor riesgo de las rutas nacionales.

El mantenimiento preventivo en desagües, alcantarillas y puentes busca garantizar la transitabilidad en los tramos de mayor riesgo de las rutas nacionales Ricardo Pristupluk

El Ministerio de Salud activó una central de monitoreo sanitario para observar posibles brotes de dengue, enfermedad vinculada al aumento de humedad y temperaturas. Las autoridades aseguran el stock de repelentes y vacunas mediante la articulación con las 12 jurisdicciones de mayor vulnerabilidad ante inundaciones o cortes de suministro eléctrico durante el Súper Niño.

El Ejecutivo enfatiza que, bajo el marco legal vigente, la responsabilidad primaria en la respuesta ante emergencias recae en los municipios y provincias, mientras que el Estado Nacional cumple un rol de apoyo y coordinación estratégica para minimizar los riesgos sobre la infraestructura y los servicios esenciales de la población argentina durante los meses de calor intenso.

El anuncio completo de Adrián Ravier