“Había muchísimo olor a gas”: el dramático relato de los vecinos afectados por la explosión en Remedios de Escalada

Las sirenas de los bomberos se mezclan con los gritos de los vecinos. Hay corridas, personas que lloran y otras que permanecen inmóviles, con la mirada fija en las llamas que todavía, cinco horas después, se elevan sobre los comercios. Pasado el mediodía, una mujer se aferra a su marido mientras intenta averiguar qué ocurrió con su mascota. A pocos metros, un joven se toma la cabeza: “Perdí todo, loco, hagan algo”.

Desde media mañana, en Remedios de Escalada, Lanús, la escena es de angustia e incertidumbre. Varias dotaciones de bomberos trabajan para contener el incendio provocado por una explosión durante una intervención sobre la red de gas.

Las llamas continúan en Remedios de Escalada

El último informe difundido por las autoridades municipales indica que 21 personas resultaron heridas; seis de ellas, de gravedad. Los pacientes más comprometidos fueron trasladados al Hospital Interzonal General de Agudos Evita, mientras que ocho ya recibieron el alta médica y otras seis continúan en observación en distintos establecimientos.

Las cifras informadas por el funcionario corresponden a 20 pacientes, por lo que falta esclarecer la situación de la persona restante. Entre los lastimados hay operarios que trabajaban en el lugar. Hasta el momento, no se informaron víctimas fatales.

Ricardo Pristupluk

En una conferencia de prensa, Claudio Morales, director de Defensa Civil de Lanús, responsabilizó a Metrogas. Afirmó que el incidente se produjo mientras una empresa tercerizada de esta empresa realizaba tareas de renovación de la red de distribución. Según detalló, los operarios trabajaban con una tuneladora cuando dañaron accidentalmente un caño de gas. Sin embargo, en lugar de activar el sistema local de emergencias, dieron aviso a Metrogas, que envió una cuadrilla de emergencia para intentar controlar la fuga.

Detalló, a su vez, que cuando el personal de seguridad llegó al lugar y consultó a los trabajadores de Metrogas, estos aseguraron que la situación se encontraba bajo control y que fue recién después de la explosión cuando se activó el operativo de emergencia.

Consultado sobre la posibilidad de que existan responsabilidades por lo ocurrido, el director de Defensa Civil fue contundente: “Seguramente hay una violación en los protocolos de emergencia”. En ese sentido, explicó que, ante una fuga de gas en la vía pública, el procedimiento obligatorio consiste en convocar de inmediato a los servicios locales de emergencia para intervenir sobre el escape y reducir los riesgos. “Es lo que no se produjo”, sostuvo.

Cinco horas después. el fuego no había podido ser controlado

En tanto, otras versiones establecen que empresas como Metrogas intervienen en pérdidas de gas ocurridas durante obras con frecuencia, y que no suele ser necesario llamar a Defensa Civil ni a Bomberos si no se produce un incendio.

De acuerdo con las instrucciones del Ministerio de Ambiente bonaerense en caso de un escape de gas, la obligación es llamar inmediatamente a la guardia de emergencias de MetroGAS —lo cual sucedió— y “cuando la magnitud de la pérdida lo requiera, deberá avisarse a Bomberos y Policía de la zona”. También indica que “se debe alejar al personal y al público, y demarcar un radio de 15 metros”.

“Había muchísimo olor a gas”

Actualmente, el operativo se concentra en las inmediaciones de Beltrán y Del Valle Iberlucea, mientras sobre la avenida Hipólito Yrigoyen se agrupan vecinos evacuados que intentan obtener noticias de sus viviendas y comercios. Algunos observan en silencio. Otros preguntan cuándo podrán regresar. Las llamas continúan visibles y, detrás de los vallados, los efectivos impiden el paso hacia el sector afectado.

“La situación está controlada, solo estamos a la espera de que MetroGAS termine de cortar los caños que estén abiertos. Cortamos varias cuadras por precaución. En el lugar había muchos trabajando”, explicó en conferencia de prensa Claudio Arale, director de Defensa Civil del municipio de Lanús. Sin embargo, la persistencia del fuego mantiene en alerta a quienes permanecen detrás del perímetro de seguridad. La intervención de los bomberos continúa y el regreso a las propiedades afectadas sigue restringido.

Entre los vecinos, una misma descripción se repite: antes de la explosión, varios habían percibido un intenso olor a gas. Nora Guevara, que había pasado por la calle Beltrán poco antes del incidente, recuerda que esa circunstancia la llevó a alejarse del lugar.

“Había muchísimo olor a gas, muchísimo. Yo me alejé porque dije: ‘algo no está bien acá’”, cuenta a LA NACION. Su preocupación se convirtió en miedo apenas llegó a su vivienda. “Cuando entré, escuché la explosión. Fue como una bomba; temblaron los vidrios. Después empezaron las sirenas, los bomberos, todo. Cuando fui, vi las llamas y ya no me dejaban pasar”, relata.

Ricardo Pristupluk

“Yo cerré todo por mis propios medios. Pregunté si había que hacer algo, pero no sabían. No nos dijeron nada”, sostiene. Todavía conmocionada, vuelve sobre la intensidad del estallido: “Fue tremendo, tremendo”.

Otra vecina, Sara Veneroni, estuvo aún más cerca. Había salido a hacer compras y pasó por la cuadra afectada apenas cinco minutos antes de que se produjera la explosión. También percibió el olor, aunque no imaginó lo que estaba por ocurrir. “Sentí mucho olor a gas, pero, como están arreglando por todos lados, no pensé que podría pasar algo así. Venía caminando para mi casa cuando sentí la explosión. Me di vuelta y estaba todo en llamas”, recuerda. La mujer hace una pausa y dimensiona la diferencia que pudieron haber significado unos minutos: “De casualidad no me agarró justo ahí. Cinco minutos fueron”.

En su casa, agrega, ya le interrumpieron el suministro eléctrico, aunque todavía no tiene información precisa sobre el corte de gas. “No nos dijeron nada. Por eso estoy atenta”, señala mientras observa el movimiento de las autobombas.

La incertidumbre se extiende entre los comerciantes. Trabajadores de la pizzería Carpaccio explican a este medio que abandonaron el establecimiento por sus propios medios. Recuerdan haber sentido vibraciones y aseguran que, por el momento, no pueden regresar al local. “Estamos esperando que nos permitan pasar”, dicen.

Desde donde se encuentran, alcanzan a observar que las llamas siguen activas. Tampoco saben cuándo podrán recuperar sus pertenencias ni comprobar en qué condiciones quedó el comercio.

El miedo de perderlo todo

El incendio no solo obligó a abandonar viviendas y negocios. También dejó a familias separadas de sus pertenencias y de sus animales, sin posibilidad de acercarse a buscarlos.

“Mi mascota está del otro lado y no me dejan ir a sacarla. El fuego es intenso, no quiero que se muera”, dice entre lágrimas María Galli a LA NACION. Su marido permanece junto a ella, intentando contenerla. La mujer mira hacia el sector restringido, pero los efectivos no permiten que atraviese el perímetro.

La desesperación también se manifiesta entre quienes temen haber perdido sus bienes. Las cintas delimitan un escenario de contrastes: de un lado, el trabajo de los equipos de emergencia; del otro, personas que aguardan respuestas sin saber cuándo podrán volver. La presencia de obras de renovación de la red de gas en el barrio alimenta además el temor de algunos residentes ante la posibilidad de nuevos incidentes.

Una espera sin respuestas definitivas

En las inmediaciones del incendio, el movimiento de los equipos de emergencia no se detiene. Los camiones de bomberos ocupan parte de la calzada, los vehículos de seguridad permanecen apostados en las esquinas y el personal municipal trabaja sobre el perímetro establecido para impedir que los vecinos se acerquen al sector de mayor riesgo.

La investigación sobre las circunstancias del episodio quedó bajo intervención de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 6. Mientras tanto, las autoridades mantienen la evacuación preventiva de las viviendas cercanas y continúan las tareas para asegurar la red de distribución de gas.

La evacuación de 96 personas con discapacidad

A media cuadra del lugar de la explosión funciona Evolución, un hogar y centro de día para personas con discapacidad. Allí, la emergencia obligó a activar un procedimiento de evacuación que involucró a 96 personas, entre residentes y asistentes del establecimiento.

“Lo vivimos mal, mal. Pero teníamos nuestro sistema de evacuación. En discapacidad siempre trabajamos eso y pudimos evacuarlos a tiempo”, explica Verónica Vales, integrante de la institución.

El primer destino fue una plaza cercana. Después, ante la necesidad de encontrar un espacio seguro y protegerse de la lluvia, los trasladaron a un natatorio. El lugar se convirtió en un refugio improvisado, donde los trabajadores comenzaron a organizar la asistencia y a comunicarse con las familias.

“No estábamos solos. Teníamos 96 almas que cuidar. Fue desesperante, pero, dentro de todo, pudimos hacerlo de manera ordenada”, relata Vales.

La evacuación plantea una dificultad adicional: 42 de las personas asistidas viven habitualmente en el hogar y no pueden regresar mientras continúe restringido el acceso al edificio. Por eso, la institución comenzó a coordinar con sus familiares una solución transitoria.

“Estamos tratando de reubicar a cada paciente con un familiar. Sus familias tienen que adaptarse a esta nueva realidad, porque no podemos entrar al lugar”, explica. Al momento de la entrevista, aproximadamente la mitad de los residentes ya había sido retirada por sus allegados.

Dentro del natatorio, otra trabajadora organiza medicamentos mientras sus compañeros supervisan a quienes todavía esperan. La atención está puesta en garantizar la continuidad de los cuidados y resolver los traslados. La empleada recuerda que, después de escuchar la explosión, salieron a comprobar qué sucedía y comenzaron a preparar la evacuación.

Entre las personas que permanecen allí está Martín, un residente con discapacidad que todavía espera que su familia pase a buscarlo. Observa cómo otros compañeros se retiran y repite una frase que resume su preocupación: “Me quiero ir”. Pasan los minutos. Martín vuelve a mirar hacia el lugar por donde salen los demás y dice otra vez: “Todos se van”.

En medio de una emergencia marcada por el fuego y las sirenas, la escena expone otra dimensión del operativo: la de quienes necesitan asistencia permanente y deben enfrentar, además del miedo, la interrupción repentina de sus rutinas.