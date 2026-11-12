Músicos del Colón, pedidos del Vaticano y una improvisación: el detrás de escena del ensamble de la misa de León XIV en Luján

La música de las misas de León XIV en la Argentina no pasó inadvertida. Los repertorios sacros de las distintas celebraciones protagonizaron algunos de los momentos más emocionantes de la visita papal. Detrás de cada ceremonia hubo directores, docentes, coreutas e instrumentistas que trabajaron durante meses, en coordinación con el Vaticano, sobre la construcción de la atmósfera sonora, que conjugó solemnidad religiosa, tradición folclórica e identidad nacional. En distintos pasajes, al Sumo Pontífice se lo vio cantando y conmovido.

Uno de los últimos ensayos del grupo, conformado especialmente para la ocasión

“Fue como recibir al Papa en nuestra propia casa, no tiene igual”, expresa Santiago Rosso, director y fundador, hace una década, del Coro Municipal “Ernesto Storani” de Luján, quien llevó adelante la composición y los arreglos de las canciones que fueron interpretadas durante la última presentación del Sumo Pontífice en el país. “Todavía sigo muy emocionado e impactado por lo que vivimos”, contó, y agregó: “Lo que irradia su figura no tiene comparación, te atraviesa por completo”.

En diálogo con LA NACION, Rosso reconstruyó los entretelones de la arquitectura sonora que rodeo la última celebración de León XIV, en la que se congregaron más de 2 millones de personas, según estimaciones oficiales. Destacó que la participación del coro, de la que formaron parte padres, hijos y nietos, “fue cuidadosamente diseñada para responder a la magnitud de la celebración”.

Parte del ensamble vocal

Su música no cumplió una función ornamental. “Se integró a la palabra del Papa, acompañó su dimensión espiritual y contribuyó a transmitirla. El órgano tocaba un acorde, él entonaba una oración y nosotros respondíamos”, explicó.

Quienes formaron parte

Convocado por el padre Lucas García, rector de la Basílica de Luján, el dispositivo a cargo de Rosso reunió a unos 80 coreutas adultos del Coro Municipal junto a otros 20 cantantes invitados de la Arquidiócesis de Mercedes Luján, a los que se sumaron 40 voces infantiles del Coro Municipal de Niños, también dependiente de la dirección local, y una orquesta sinfónica de 25 instrumentistas, compuesto por una camerata de cuerdas y un conjunto folclórico con guitarra, charango y percusión.

Santiago Rosso, director y fundador, hace una década, del Coro Municipal “Ernesto Storani” de Luján

“Fue todo un trabajo hecho con el equipo de liturgia del Papa. Las canciones y sus letras fueron seleccionadas y elevadas al Vaticano; después, ese material regresó con lineamientos para empezar a trabajar sobre lo que íbamos a hacer”, cuenta Rosso, nacido hace 40 años en Luján. Compositor, director de orquesta y pianista, su extensa trayectoria está ligada a la formación y el desarrollo artístico del Teatro Colón, institución que también aportó solistas para su equipo, como el tenor pergaminense Andrés Cofré.

El coro infantil de Luján también fue parte del ensamble

A partir de las pautas recibidas, se construyó la identidad del ensamble. Para eso, Rosso se inspiró en la obra de Carlos Guastavino, uno de los compositores más destacados de la música clásica argentina del Siglo XX, y buscó entrelazar “el ropaje folclórico con lo académico”. El resultado fue una selección de piezas que reunió chamamés, chacareras y obras del cancionero litúrgico argentino. “La expectativa estaba puesta en que fuera una misa con una musicalización con la que la gente se identificara, se contagiara y cantara a la vez”, explica.

Todavía atravesado por la adrenalina de lo vivido, Rosso reconoció: “No fue sencillo alcanzar esa combinación de estilos musicales”. Llevarla a la práctica exigió un proceso minucioso. Sin embargo ya contaban con una base sólida: “Partíamos de un equipo con años de trabajo conjunto”, destacó.

La orquesta sinfónica de 25 instrumentistas, compuesto por una camerata de cuerdas y un conjunto folclórico con guitarra, charango y percusión.

La experiencia previa no le quitó magnitud al desafío ni a la responsabilidad que implicaba un acontecimiento de esas características. “No podíamos fallar y no fallamos”, comentó entre risas. Según él, el mayor desafío fue contener la emoción. “Hubo que combatir con la emoción todo el tiempo. A todo el coro nos abrazaba un sentimiento inconmensurable”, transmitió.

El final improvisado

La versión de Un Nuevo Sol con su compositor

Un momento especial para el coro llegó después de la ceremonia. Tras cerrar la misa de León XIV con “Alma misionera”, el hit que signó la visita papal, la música siguió durante la desconcentración con “La nueva civilización” —también conocida como “Un nuevo sol”, por su estrofa principal—, la canción que había acompañado la visita de Juan Pablo II a Luján, el 12 de junio de 1982, y que fue elegida expresamente para esta ocasión.

“Estábamos haciendo la canción cuando Alberto Croce, su autor, apareció en las escaleras. Lo invitamos a subir al podio y la volvimos a interpretar con él”, destaca Rosso, quien en 2025 recibió el premio a la mejor dirección musical en los Premios del Teatro Musical de España.

Padres, hijos y nietos

El Coro Municipal “Ernesto Storani” nació en 2015 por iniciativa de un grupo de familias de músicos clásicos de Luján. Ese espíritu quedó reflejado en la misa papal, donde padres, hijos y hasta nietos compartieron escenario. Tomás Alonso (46) es el director del Coro de Niños, del que forman parte sus hijas Ángeles (14), Inés (13) y Charo (10). Su padre participó a la vez como tenor del ensamble de adultos. “Tuve la dicha y el honor de preparar a los chicos y, al mismo tiempo, participar con el coro de adultos. Fue una experiencia irrepetible. No solo por haber podido cantar y dar gloria a Dios a través de lo que hacemos, sino también por ver a mis hijas y a los hijos de otros amigos formar parte de algo tan especial”, relató.

El mismo sentimiento marcó la experiencia de Silvia Domínguez (48), integrante del coro de adultos y mamá de Julia (14) y Olivia Delcassé Domínguez (10), que formaron parte del staff de los jóvenes. “La actividad coral me acompaña desde hace muchos años y poder compartirla con mis hijas es algo que me llena de felicidad. Pero unir nuestras voces para cantar frente al Santo Padre, en nuestra querida Basílica de Luján, fue un momento único”, contó a LA NACION.

La música papal terminó por reunir sobre el escenario algo más que voces: afectos, generaciones y proyectos de la comunidad local. En el caso de Ariel Solari, integrante del Coro Municipal de Luján y colaborador en la animación de las celebraciones litúrgicas de la Basílica, fue convocado para cantar junto a su hija y su nieta, integrante del coro infantil.

“Tuve la suerte y la gracia de poder compartir esta pasión por Cristo y por la música con ellas. Tres generaciones arriba del escenario. Fue un hermoso regalo de Jesús”, dijo.