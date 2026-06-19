Habilitaron el nuevo paso bajo nivel García Lorca, que promete cambiar el embotellamiento de un barrio porteño

Desde este viernes se habilitó al tránsito vehicular el nuevo paso bajo nivel García Lorca, en el barrio porteño de Caballito, mientras continúan los trabajos finales para completar la obra y poner en funcionamiento el cruce peatonal.

La intervención, ubicada sobre la calle Federico García Lorca, a pocos metros de las vías del ferrocarril Sarmiento, es el primer paso bajo nivel de este barrio porteño y tiene como objetivo mejorar la circulación en una de las zonas con mayor tránsito del barrio. La obra elimina la barrera ferroviaria que interrumpía el paso de los vehículos cada vez que descendían las barreras y, al mismo tiempo, incrementa la seguridad vial al separar el tránsito automotor del ferroviario.

Un mapa con la nueva ubicación del paso bajo nivel Buenos Aires

Con la apertura del túnel dejó de funcionar el paso a nivel vehicular provisorio ubicado sobre la calle Martín de Gainza, que se habilitó durante la ejecución de la obra para garantizar la circulación. A la vez, los cruces peatonales de Gainza y García Lorca continuarán abiertos mientras avanzan los trabajos para finalizar las nuevas pasarelas peatonales.

Si bien el paso bajo nivel ya se encuentra operativo para los vehículos, la obra aún no está completamente terminada. En las próximas semanas continuarán las tareas de puesta en valor del entorno, que incluyen la finalización de veredas, la instalación de mobiliario urbano, trabajos de forestación y la terminación de las pasarelas, con el objetivo de mejorar la accesibilidad y la circulación de los peatones.

El mapa con el cambio de sentidos de las calles de la zona Buenos Aires

La habilitación del túnel también implica cambios en la circulación vehicular de la zona. La calle Gainza, entre Aranguren y Avellaneda, vuelve a ser mano hacia Avellaneda. Entre Avellaneda y las vías del Sarmiento, y entre Yerbal y las vías, recupera la doble circulación tras el cierre del paso a nivel provisorio ya anulado. Además, el tramo de Gainza entre Yerbal y Rivadavia vuelve a ser de sentido único hacia Yerbal, mientras que Repetto, entre Bacacay y Bogotá, retoma el sentido único hacia Bogotá.

Otros pasos bajo nivel

Durante la obra, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, destacó la importancia de este tipo de proyectos para mejorar la movilidad urbana: “Queremos que la gente se mueva más rápido y segura por la Ciudad. Por eso estamos haciendo otros pasos bajo nivel en la calle Irigoyen, cerca del estadio de Vélez, el de Álvarez Thomas, en Villa Urquiza, y el de la calle La Pampa, en Palermo, además de obras como la del puente Labruna, que serán un antes y después”, había señalado en diciembre.

En relación al paso bajo nivel García Lorca, había sumado: “La movilidad y la conectividad son los ejes de inversión pública más importantes que tenemos en la ciudad. Y eso se refleja en esta obra en el centro geográfico de la ciudad, en una zona que convive con la complejidad del tren”.