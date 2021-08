Hallan por primera vez en EE.UU. un raro anfibio con forma de fideo originario de Sudamérica

Biólogos de Florida descubrieron en un canal de ese estado un anfibio con forma de fideo, oscuro y sin patas, conocido como cecilia del río Cauca. Esta es la primera vez que este animal es hallado en Estados Unidos, ya que, originariamente, esta especie habita aguas dulces de Venezuela y Colombia.

Los científicos estadounidenses estudian de qué manera este ejemplar puede haber arribado allí, aunque sospechan que esto pueda deberse al comercio de este tipo de animales, que son vendidos como mascotas para tener en acuarios interiores.

De acuerdo con lo informado por la página oficial del Museo de Historia Natural de Florida, el ejemplar de la cecilia -Typhlonectes natans- fue hallado en el canal Tamiami, en el sur de Florida, por biólogos de Florida Fish and Wildlife Conservation Commission (FWC).

El primer ejemplar de cecilia fue hallado en Florida en 2019, pero a partir de ahí fueron reportados más hallazgos de la misma especie en el mismo canal Tamiami, en el sur del citado estado Austin Prechtel / Museo de Historia Natural de Floreid

Aunque puede parecer un gusano o una serpiente, este animal comprende un orden separado de anfibios, diferente también de las ranas, los sapos, las salamandras y los tritones. Los cecilianos pueden variar de tamaño, desde unos pocos centímetros al metro y medio de largo.

Tienen una vista demasiado pobre, de ahí que su nombre derive del término griego que se traduce como “ciegos”. Poseen tentáculos sensoriales ubicados entre los ojos y las fosas nasales, que los ayudan a encontrar su alimento.

Los biólogos que produjeron el hallazgo dijeron que existen cecilianos que viven debajo de la tierra pero que, en el caso de la Typhlonectes natans, son ejemplares que viven en aguas dulces. Si bien se han encontrado restos fósiles de antepasados de estos animales de unos 170 millones de años en el sudoeste de los Estados Unidos, esta es la primera vez que se encuentra a una especie de ese linaje en territorio estadounidense.

“No estaba en mi radar”

“Este ejemplar no estaba en mi radar. No pensé que algún día encontraríamos una cecilia en Florida. Entonces, esto fue una gran sorpresa“, señaló Coleman Sheehy, gerente de colección de herpetología del citado Museo de Florida.

Con respecto de los peligros que suele traer a un bioma la introducción de alguna especie foránea, al parecer, en el caso de esta cecilia del Río Cauca, no hay mucho de lo que preocuparse. “Se sabe muy poco sobre estos animales en la naturaleza, pero no hay nada particularmente peligroso en ellos y no parecen ser depredadores serios”, dijo Sheehy.

El nombre científico de este ceciliano es Typhlonectes natans y se comercializa como mascota para acuarios interiores Museo de Historia Natural de Florida

“Probablemente comerán animales pequeños y serán devorados por los más grandes. Esta podría ser solo otra especie no nativa en la mezcla del sur de Florida“, agregó el especialista.

Sheehy se enteró por primera vez de la aparición de la cecilia cuando los oficiales de FWC le enviaron una fotografía en 2019, desorientados por ese ejemplar parecido a una anguila, de 60 centímetros de largo que habían capturado en aguas poco profundas durante una inspección de rutina del canal Tamiami, también conocido como C-4. Canal.

Luego de que el ceciliano muriera en cautiverio, fue enviado al Museo de Florida para un análisis más detallado. Desde entonces, Sheehy ha recibido varios otros especímenes e informes de cecilias en el canal y en breve realizará un trabajo de campo en el área para determinar su número y rango.

El Typhlonectes natans es la cecilia más común en el comercio de mascotas y se reproduce en cautiverio, dando a luz crías vivas. Debido a que esta especie generalmente se mantiene en acuarios en el interior y no puede escapar fácilmente, Sheehy sospecha que alguien desechó a sus mascotas no deseadas en el canal.

Y así habría comenzado esta población de cecilia del río Cauca tan lejos de sus hábitats originarios.

LA NACION