Hallaron el cuerpo de una mujer que era buscada desde hacía 17 días en el conurbano

Durante 17 días, familiares, vecinos y allegados buscaron a Nélida Gómez sin descanso. La mujer, de 80 años, había desaparecido tras salir de su casa en San Justo el 9 de junio. La incertidumbre terminó este jueves, cuando su cuerpo fue hallado en un zanjón junto a la colectora del Acceso Oeste, en Castelar. La confirmación del trágico final fue realizada a LA NACION por Diego Villanueva, allegado a la familia.

La investigación quedó en manos de la Justicia, que ordenó la autopsia para determinar la causa del fallecimiento. De acuerdo con las primeras actuaciones, no se detectaron indicios de una muerte violenta y la principal hipótesis es que la mujer habría fallecido a raíz de un cuadro de hipotermia, aunque esa circunstancia deberá ser establecida por los estudios forenses.

La identificación fue realizada por una sobrina de Gómez, quien había encabezado la difusión de su búsqueda desde el momento de la desaparición. Tras ser convocada por la Policía de la Provincia de Buenos Aires, se presentó en la cochería donde habían sido trasladados los restos y confirmó que se trataba de su familiar.

El cadáver fue encontrado por un vecino que descendía de un puente peatonal situado sobre la avenida Presidente Perón, entre Chivilcoy y Mercedes, en Castelar. Al advertir la presencia del cuerpo en un zanjón lindero a la colectora del Acceso Oeste, dio aviso al 911 y personal policial se trasladó al lugar.

Los primeros informes señalaron que el cuerpo presentaba un avanzado estado de descomposición, compatible con el tiempo transcurrido desde que la mujer había sido vista por última vez hace dos semanas.

La causa por la desaparición de Gómez se tramitaba como una averiguación de paradero en la comisaría 1ª de San Justo, partido de La Matanza. La mujer vivía sobre la calle Lezica al 3200 y padecía demencia senil, condición que había sido informada por sus familiares desde el inicio de la búsqueda.

La víctima había salido de su vivienda el 9 de junio y las primeras actuaciones descartan, por el momento, signos de una muerte violenta

La desaparición había sido denunciada luego de que saliera de su vivienda el martes 9 de junio alrededor de las 14.30 y no regresara. Durante las semanas siguientes, familiares, vecinos y allegados impulsaron una intensa campaña para localizarla mediante publicaciones en redes sociales y pedidos de colaboración.

En esos días, Cristina, sobrina de Nélida, explicó que las cámaras de seguridad habían permitido reconstruir parte del recorrido realizado por la mujer. Según precisó, las imágenes registraron que cerca de las 15.58 caminó por la zona de Presidente Perón y Triunvirato, continuó una cuadra por Presidente Perón y luego dobló por Cervantes en dirección a Rincón. Ese fue el último registro confirmado de sus movimientos.

A medida que avanzaba la búsqueda, la familia recibió distintos llamados de personas que aseguraban haber visto a una mujer con características similares en diferentes puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires. Varias de esas comunicaciones ubicaban a la mujer en el barrio porteño de Villa Urquiza, aunque todas las pistas fueron verificadas y descartadas.

Los familiares también manejaban la posibilidad de que Gómez hubiera intentado dirigirse hasta la casa de una hermana que reside en la ciudad de Buenos Aires y que, debido al deterioro cognitivo que padecía, se hubiera desorientado durante el trayecto.

Durante la búsqueda, Cristina explicó que no existían nuevas imágenes de cámaras de seguridad posteriores al último registro obtenido. Además, señaló que cada aviso recibido era corroborado junto con la policía bonaerense mediante el análisis de registros fílmicos, aunque ninguna de esas verificaciones permitió establecer el paradero de la mujer.

Con la identificación del cuerpo encontrado en Castelar, la investigación pasó a concentrarse en establecer qué ocurrió desde el momento en que fue vista por última vez hasta su fallecimiento.