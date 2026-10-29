Halloween: por qué se celebra cada 31 de octubre y cuáles son las tradiciones más comunes que pueden replicarse en la Argentina

Halloween, conocido en Latinoamérica como la Noche de Brujas, se celebra cada 31 de octubre. Se trata de una noche en la que muchos fanáticos se reúnen en fiestas de disfraces o reuniones que rinden tributo al terror. Esta festividad posee orígenes paganos pero con los años, ganó gran popularidad en países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e Irlanda, donde obtuvo un sentido más comercial y ligado al entretenimiento.

En la actualidad, gracias a la industria cinematográfica y las redes sociales, sus celebraciones se expandieron a otros países del mundo, como es el caso de Argentina.

Halloween se suele festejar con fiestas de disfraces

¿Por qué se celebra Halloween cada 31 de octubre?

Los orígenes de la Noche de Brujas refieren al antiguo festival celta de Samhain, que se celebra cada 1° de noviembre. Se trata de una jornada pagana, llevada a cabo en Reino Unido, Irlanda y el noroeste de Francia. Las personas se reunían durante la noche anterior para dar la bienvenida a la cosecha obtenida al concluir el verano. Era una situación especial para conmemorar el cierre de un ciclo y dar comienzo a una nueva etapa del año.

Los participantes solían vestir disfraces y quemar hogueras con paja, con el objetivo de ahuyentar espíritus indeseados. Los colores protagonistas del Samhain eran el negro, que refería a la muerte y oscuridad, y el naranja que simbolizaba la temporada otoñal.

Con la inmigración de irlandeses a Estados Unidos debido a la Gran Hambruna de Irlanda. en 1845, la tradición continuó su ciclo en un nuevo territorio. Es así, que los locales tomaron esta costumbre, creando ciertas variaciones.

Este es el origen de Halloween

Con el paso de los años, esta fecha se transformó en lo que hoy se conoce como Halloween. Esta costumbre e incluyeron nuevos elementos que la transformaron en lo que hoy se conoce como Halloween. El término refiere a la frase “all hallows’ eve”, que significa “víspera de todos los santos”, debido a que el 1° de noviembre se conmemora el Día de Todos los Santos.

Las tradiciones más comunes en la Noche de Brujas

Gracias a la popularidad de esta festividad, octubre se convirtió en uno de los meses más festivos y coloridos del año. Durante estas semanas, se llevan a cabo diferentes tradiciones, actividades y consignas en referencia a Halloween. En redes sociales, se popularizó la expresión “spooky season”, cuya traducción literal es “temporada espeluznante” o “temporada de sustos”. Este término refiere a las vísperas de esta festividad, los preparativos y consumo de películas, contenidos y tendencias asociadas al 31 de octubre.

A continuación, algunas de las tradiciones populares para celebrar la Noche de Brujas.

Elegir los disfraces

Muchas personas eligen celebrar una fiesta de disfraces para dar la bienvenida a esta fecha. En muchas ciudades de Estados Unidos, niños y adultos salen a las calles con sus trajes especiales, para desfilar y compartir un momento con sus seres queridos. Si bien la premisa se encuentra principalmente asociada con el terror, con los años las elecciones extendieron estas fronteras. Algunos incluso deciden realizar esta dinámica para redes sociales o sesiones de fotos.

Elegir el disfraz perfecto para Halloween es una divertida actividad

“Trick or Treat”

Su versión en español es Dulce o truco, una consigna simple que consiste en la visita de niños disfrazados a diferentes hogares. Los participantes solicitan a los dueños de las casas a entregarles golosinas o enfrentarse a un reto. Algunos de los dulces más populares de la temporada en América del Norte son los candy corn, chocolates, gomitas y caramelos.

Cada 31 de octubre, los niños salen a las calles a pedir dulces con la frase "trick or treat" o "dulce o truco", en español (Freepik/rawpixel.com)

Tallar calabazas

En el hemisferio norte, la temporada de Halloween coincide con la llegada del otoño, momento de cosecha de calabazas. Durante las vísperas de esta noche, las personas acostumbrar tallar rostros terroríficos en esta hortaliza. En muchos casos, se colocan lámparas o velas dentro de las mismas para que funcionen como un tipo de luz espeluznante.

Se puede pintar la calabaza para luego tallarla o usar una plantilla para un diseño creativo Canva

Películas y series de terror

Actualmente, diferentes plataformas proporcionan nuevo material o destacan clásicos del terror. Series, películas o especiales de Halloween, son el tipo de contenido más visto durante las semanas previas a la Noche de Brujas.

Casas decoradas

En Estados Unidos es común ver hogares y vecindarios completos de decoraciones, luces, personajes de terror, calabazas y diferentes elementos terroríficos. La tradición también llegó al ámbito comercial, cafeterías, shoppings y espacios públicos se visten de telas de araña, colores negro y naranja y luces para celebrar esta fecha.