Hantavirus en el crucero: la OMS dará por finalizado el brote si no se notifican nuevos casos antes del 2 de julio próximo

El brote de hantavirus a bordo del crucero polar MV Hondius se daría por cerrado el próximo 2 de julio si no surgen nuevos casos para entonces, según informó hoy la Organización Mundial de la Salud (OMS). Ese día, terminarían de cumplir el período de cuarentena las 54 personas que aún están bajo seguimiento.

Durante una conferencia de prensa en Ginebra, el director de la OMS señaló que se mantienen a la fecha los 13 casos confirmados, incluidos tres decesos, con más de 650 contactos de pasajeros y tripulantes que fueron identificados por autoridades sanitarias de 33 países.

“Todos, excepto 54, han completado su período de cuarentena y está previsto que el resto lo hagan el 2 de julio. Si no hay más casos notificados para entonces, la OMS considerará que el brote ha terminado”, indicó el responsable del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Agregó, sin embargo, que seguirán las tareas de investigación del origen de los contagios a partir del primer pasajero del crucero que comenzó con síntomas, quien falleció a la semana mientras el Hondius navegaba por el Atlántico, tras zarpar de Ushuaia el 1° de abril. Eso incluye el análisis de muestras ambientales obtenidas en el buque.

Tedros dijo que la OMS está coordinando un estudio sobre personas “de más de 21 países” que estuvieron expuestas al virus Andes Sur identificado en este brote. Será para obtener más información sobre la enfermedad y su transmisión.

Esa variante viral es la única de hantavirus conocida en el mundo que puede transmitirse de persona a persona. La mayor experiencia la concentra la Argentina tras los brotes de El Bolsón —en el que se determinó esa vía de transmisión— y de Epuyén.

“Estamos, también, haciendo las gestiones necesarias para el envío de una muestra del virus al Centro de Bioseguridad de la OMS en Suiza”, agregó el director de la organización. Según prevén, usarán los estudios que harán en el centro y los datos obtenidos para diseñar pruebas diagnósticas, terapias o posibles vacunas “para evitar futuros brotes”. El instituto Malbrán había enviado el mes pasado insumos para unas 2500 pruebas diagnósticas a laboratorios de Sudáfrica, España, Países Bajos, Reino Unido y Senegal, que estaban analizando muestras de pacientes o contactos.