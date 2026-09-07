¿Hasta cuándo sigue la ola polar en Buenos Aires?

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atravesó este fin de semana un marcado descenso de las temperaturas producto de la llegada de un frente frío. Este lunes comenzó con mínimas cercanas a los 0 grados y máximas que no superarán la barrera de los 10°C. Sin embargo, se espera que las condiciones comiencen a cambiar a lo largo de los días y den paso a un tiempo más cálido para el próximo fin de semana.

Según advirtió el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este lunes en la provincia de Buenos Aires rige una alerta amarilla por frío extremo que puede tener un efecto leve a moderado en la salud y ser peligroso, especialmente para los grupos de riesgo, como niños, personas mayores de 65 años y pacientes con enfermedades crónicas. El aviso también afecta al sureste de Entre Ríos, el norte de Corrientes y Misiones y el este de Jujuy.

Si bien septiembre da comienzo al mes de la primavera, en gran parte del territorio se esperan valores entre 7 y 14 grados por debajo de lo normal para la época.

El pronóstico del tiempo para los próximos días SMN

Tal como anticipó el sitio especializado Meteored, este lunes será el día más frío de la semana, y las bajas temperaturas comenzarán a perder fuerza a lo largo de la semana. El martes y miércoles se registrará frío, pero con menor intensidad y mínimas de 10°C, más acotadas que las de los últimos días.

El miércoles se esperan 10°C de mínima y 19°C de máxima, mientras que el jueves el rango previsto será de 12 a 20°C. Hacia el fin de semana se mantendrá el ambiente relativamente fresco, pero con un aumento gradual de la térmica y máximas que alcanzarán incluso los 20 grados.

Las alertas para este lunes

Este lunes 7 de septiembre, el organismo nacional emitió una alerta amarilla por vientos que afecta a Catamarca, Córdoba, Jujuy, La Rioja, Salta, San Juan, San Luis, Tierra del Fuego y Tucumán, donde los vientos del sector oeste alcanzarán velocidades de entre 50 y 70 kilómetros por hora y las ráfagas podrán alcanzar los 100 kilómetros por hora en los niveles más altos. En el resto de la región se esperan vientos del norte de entre 35 y 50 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 75 kilómetros por hora.

Frente a este fenómeno, se aconsejó evitar salir, cerrar puertas y ventanas y retirar o asegurar los objetos que puedan ser arrastrados, como macetas, sillas o toldos. Además, se recomendó no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes y extremar las precauciones al conducir.

Las alertas para este lunes SMN

Asimismo, rige una alerta amarilla por viento Zonda en Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, San Juan y Tucumán, en donde se prevén velocidades de entre 30 y 50 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora. Este fenómeno podría provocar una reducción de la visibilidad, un aumento repentino de las temperaturas y condiciones muy secas.

En esas zonas, el SMN sugirió permanecer en lugares cerrados durante el fenómeno, mantener cerradas puertas y ventanas para evitar el ingreso de polvo y aire caliente, y asegurar los objetos que puedan volarse. También recomendó hidratarse, proteger los ojos y la nariz con anteojos y barbijo, conducir con precaución y no encender fuego.