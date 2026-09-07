Hay alerta amarilla por frío extremo, vientos y Zonda para este lunes 7 de septiembre: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por frío extremo, vientos y viento Zonda para este lunes 7 de septiembre. Según indicó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, habrá 12 provincias afectadas. Este nivel de advertencia implica que se pueden registrar fenómenos meteorológicos “con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

La alerta amarilla por frío extremo regirá en la provincia de Buenos Aires, el sureste de Entre Ríos, el norte de Corrientes, Misiones y el este de Jujuy. El SMN señaló que este nivel de bajas temperaturas pueden tener un efecto leve a moderado en la salud y ser peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo, como niños, personas mayores de 65 años y pacientes con enfermedades crónicas.

Varias provincias se verán afectadas por una alerta amarilla por frío extremo SMN

Ante estas condiciones, el organismo recomienda evitar la exposición prolongada al frío en exteriores y, en caso de tener que salir, utilizar varias capas de ropa liviana. También aconseja mantener la vivienda calefaccionada de manera segura, tomar abundante líquido, evitar las bebidas alcohólicas y prestar especial atención a niños, embarazadas, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

En tanto, la alerta amarilla por vientos alcanzará el noroeste de San Luis, el oeste de Córdoba, el noroeste de San Juan, sectores del oeste y el este de La Rioja y Catamarca, una zona del noroeste de Tucumán, el oeste de Salta y Jujuy. El área cordillerana será afectada por vientos del sector oeste con velocidades de entre 50 y 70 kilómetros por hora y ráfagas que pueden alcanzar los 100 kilómetros por hora en los niveles más altos. En el resto de la región se esperan vientos del norte de entre 35 y 50 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 75 kilómetros por hora.

Varias provincias se verán afectadas por una alerta amarilla por frío extremo SMN

Frente a este fenómeno, se aconseja evitar salir, cerrar puertas y ventanas y retirar o asegurar los objetos que puedan ser arrastrados, como macetas, sillas o toldos. Además, se recomienda no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes y extremar las precauciones al conducir.

A su vez, habrá una alerta amarilla por viento Zonda en el centro de San Juan y Catamarca, sectores del este de La Rioja y del noroeste de Tucumán, y el centro de Salta y Jujuy. Se prevén velocidades de entre 30 y 50 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora. Este fenómeno podría provocar una reducción de la visibilidad, un aumento repentino de las temperaturas y condiciones muy secas.

En esas zonas, el SMN sugiere permanecer en lugares cerrados durante el fenómeno, mantener cerradas puertas y ventanas para evitar el ingreso de polvo y aire caliente, y asegurar los objetos que puedan volarse. También recomienda hidratarse, proteger los ojos y la nariz con anteojos y barbijo, conducir con precaución y no encender fuego.

El tiempo en CABA

Para este lunes, se espera en la ciudad de Buenos Aires una temperatura mínima de 5°C y una máxima de 14°C. El cielo estará despejado durante la mañana y el mediodía, mientras que por la tarde y la noche se presentará algo nublado. A lo largo de la jornada podrían registrarse vientos de hasta 22 kilómetros por hora. Para el martes se prevé un ascenso de la temperatura, tendencia que continuará el miércoles.

Pronóstico del tiempo para los próximos días en la ciudad de Buenos Aires SMN

En la provincia de Buenos Aires, la mínima será de 3°C y la máxima alcanzará los 12°C. Durante la mañana estará parcialmente nublado, al mediodía se despejará y por el resto de la jornada se mantendrá algo nublado. El martes se espera cielo despejado durante gran parte del día y las condiciones permanecerán estables durante el resto de la semana.

En Córdoba, las temperaturas oscilarán entre 4°C y 16°C; en Tucumán, entre 5°C y 19°C; en Santa Fe, se prevé una mínima de 5°C y una máxima de 14°C; y en Entre Ríos, los valores también irán de 5°C a 14°C. En Jujuy, la temperatura partirá de 3°C y llegará a 16°C; en Salta, se ubicará entre 3°C y 15°C; en Misiones, entre 6°C y 17°C; y en La Rioja, entre 4°C y 19°C.

En Santiago del Estero, se esperan registros de entre 8°C y 20°C; en San Luis, la mínima será de -1°C y la máxima alcanzará los 18°C; y en San Juan, las temperaturas irán de 0°C a 17°C. En Mendoza, se pronostican valores de entre 1°C y 15°C; en Río Negro, de -2°C a 13°C; en Chubut, de 0°C a 14°C; y en Santa Cruz, de 2°C a 10°C.