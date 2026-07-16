Hasta fin de mes: por un intenso temporal de nieve, cerró el paso a Chile desde Mendoza en plena temporada turística

MENDOZA.– Y un día la nieve llegó, con todo. Así se vive por estas horas en la montaña mendocina, después de semanas de espera para que la naturaleza haga su tarea. Sin dudas, fue con gran intensidad: un temporal extremo de viento y precipitaciones níveas se apoderó de la cordillera provincial en distintas áreas, lo que obligó a cerrar el Paso Internacional Cristo Redentor hasta nuevo aviso, más allá del entusiasmo que evidencian los centros de esquí, que de igual forma han tenido que tomar medidas preventivas. Incluso, en las últimas horas se realizaron tres evacuaciones así como el retiro de turistas en parques de nieve del corredor bioceánico. Bajo este escenario, se aguarda una acumulación nívea de más de 3 metros, ya que la inclemencia se mantendría al menos durante los próximos diez días, según los pronósticos.

“Información importante: Sistema Integrado Cristo Redentor, cerrado hasta nuevo aviso. Fuertes Nevadas en estos momentos. Sistema Frontal afectando la Alta Cordillera, hasta el 29 de Julio”, son los comunicados oficiales que se renuevan cada jornada, con el claro mensaje de las condiciones que se viven por estas horas en la región. De hecho, esta situación generó que tuvieran que ser evacuadas este jueves tres personas desde la zona de Las Cuevas, muy cerca de la frontera con Chile, hacia la localidad de Uspallata, con el apoyo de máquinas de Vialidad Nacional. “Los ciudadanos argentinos fueron asistidos y trasladados de manera preventiva por personal de la Sección Punta de Vacas del Escuadrón 27 Uspallata, debido a las condiciones climáticas adversas imperantes en el sector de alta montaña”, indicaron desde la Gendarmería Nacional.

Cierre del cruce a Chile por intensas nevadas

A raíz de esta situación, se destacó que el clima irá teniendo cada vez más impacto en la zona, por lo que se están realizando más acciones desde la tarde de este jueves. “El temporal comenzó a las 15.30 en Las Cuevas. Desde las 17 comienza el retiro de turistas de Puente del Inca y zona de Los Puquios. Se esperan 3 metros de nieve del lado chileno y 2,5 metros en la Argentina. Consulte el estado de ruta antes de venir hacia la alta montaña”, reportan las autoridades.

Por su parte, los dueños de comercios de la zona se mantendrán en sus lugares, bajo comunicación permanente con los organismos de emergencia ante cualquier eventualidad.

El temporal empezó a golpear con fuerza en las primeras horas de hoy, aunque desde el inicio de la semana comenzaron a presentarse los primeros indicios de lo que vendría sobre la ruta 7, camino al vecino país. Las primeras nevadas persistentes ya cubrieron con fuerza Las Cuevas, del lado argentino, así como Libertadores, Portillo y los Caracoles, del sector chileno.

Un temporal cubrió de blanco la ruta internacional 7

Para las próximas horas y días, los pronósticos señalan una significativa acumulación de nieve en ambos lados de la Cordillera de los Andes, lo que deja en claro que el paso al vecino país no podrá ser rehabilitado en el corto plazo.

Transporte internacional

Asimismo, el transporte internacional se vio afectado por la medida, ya que también se determinó el cierre del ingreso al Área de Control Integrado (ACI) de Uspallata tras completarse el cupo máximo de 250 camiones que pueden permanecer en el playón.

En este sentido, el resto de los rodados deberán detenerse en diferentes playas de estacionamiento, a lo largo de la ruta 7, entre el límite con San Luis y la comuna de Luján de Cuyo, antes de seguir camino a las localidades montañosas.

“Las empresas como los conductores están al tanto del cierre y la posibilidad de que las restricciones se mantengan por varios días”, explicaron a LA NACION desde la Coordinación de Fronteras, con la perspectiva de que las inclemencias climáticas seguirían hasta fines de mes.

Corredor internacional de la ruta 7, vacío Gentileza

Esto no significa que en los próximos días no puedan habilitarse los centros de esquí del corredor internacional, teniendo en cuenta el arribo permanente de turistas para disfrutar de las vacaciones de invierno, con el objetivo de que puedan acceder a la nieve, con los cuidados y recomendaciones pertinentes, como la portación obligatoria de cadenas. De igual forma, hasta nuevo aviso, por ejemplo, el centro invernal Los Puquios decidió cerrar sus puertas.

En tanto, en el sur provincial, en el reconocido complejo Las Leñas, las nevadas también empiezan a percibirse con fuerza, lo que permitirá que se habiliten cada vez más medios de elevación y pistas para practicar el deporte blanco.