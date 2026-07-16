Hay alerta naranja y amarilla por nevadas, lluvias, frío, vientos y Zonda para este jueves 16 de julio: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este jueves 16 de julio una serie de alertas naranjas y amarillas por nevadas, lluvias, viento y Zonda, que alcanzan a 19 provincias. Según precisó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, se esperan “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

La alerta naranja por nevadas rige en Mendoza, Neuquén y San Juan. En estas zonas de cordillera, el SMN indicó que se esperan nevadas fuertes y persistentes, con valores de nieve acumulada importantes que podrían ser superados de forma puntual. Además, en los sectores más elevados podrían registrarse condiciones de viento blanco con reducción de la visibilidad, mientras que en las zonas más bajas no se descarta la ocurrencia de lluvia y nieve mezclada.

El mapa de alertas del SMN para este jueves

Frente a estas condiciones, el SMN recomienda seguir las indicaciones de las autoridades locales, salir solo si es imprescindible, circular únicamente con vehículos preparados para hielo y nieve, ventilar los ambientes para evitar la acumulación de monóxido de carbono y contar con un kit de emergencia con alimentos, agua, linternas, botiquín y otros elementos esenciales.

La alerta amarilla por nevadas alcanza las provincias de Chubut, La Rioja y Santa Cruz. Según el organismo, el área será afectada por nevadas persistentes de variada intensidad, con acumulaciones que pueden ser superadas en forma puntual. El fenómeno estará acompañado por vientos intensos y posible viento blanco.

Ante este escenario, el organismo aconseja evitar desplazamientos innecesarios, circular solo con vehículos aptos para nieve en caso de ser indispensable viajar, revisar techos y desagües por la acumulación de nieve y mantener provisiones básicas y medios de comunicación con carga suficiente.

La alerta amarilla por lluvias regirá en Chubut, Neuquén, Río Negro y Santa Cruz. El SMN indicó que se prevén lluvias persistentes con valores de precipitación acumulada que podrían ser superados de manera puntual. En los sectores de mayor elevación no se descarta la ocurrencia de nevadas o de precipitaciones en forma de lluvia y nieve mezclada.

La alerta por vientos afectará a gran parte del país: rige una alerta naranja en Catamarca y La Rioja, mientras que una alerta amarilla se extiende por Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Mendoza, Misiones, Neuquén, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán. En las zonas bajo alerta se registrarán vientos intensos del sector oeste con ráfagas muy fuertes que pueden provocar reducción de la visibilidad.

Frente a estas condiciones, el SMN aconseja evitar salir, asegurar o retirar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, mantenerse alejado de puertas y ventanas, no refugiarse debajo de árboles, postes, carteles o marquesinas y conducir con especial precaución.

Finalmente, una alerta amarilla por frío extremo afecta la zona oeste de Santa Cruz, donde se espera un posible “efecto leve a moderado en la salud” y temperaturas que “pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas”.

El mapa de temperaturas extremas del SMN para este jueves

Ante las bajas temperaturas, el organismo recomendó evitar la exposición prolongada al frío, utilizar varias capas de ropa liviana al salir, mantener los ambientes calefaccionados de forma segura, evitar cambios bruscos de temperatura, mantenerse hidratado y prestar especial atención a niños, embarazadas, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

La alerta por viento Zonda también presenta diferentes niveles de riesgo: rige una alerta naranja en Catamarca, La Rioja, Salta, San Juan y Tucumán, mientras que la alerta amarilla afecta a Jujuy y Mendoza, donde el área puede ser afectada por viento Zonda con ráfagas muy fuertes. Además de reducir la visibilidad, este fenómeno puede provocar un aumento repentino de la temperatura y condiciones de muy baja humedad relativa.

En este caso, el SMN recomienda evitar salir durante el fenómeno, cerrar puertas y ventanas para impedir el ingreso de polvo y aire caliente, asegurar objetos que puedan desplazarse por el viento, no refugiarse debajo de árboles, postes o carteles, conducir con precaución, mantenerse hidratado, proteger los ojos y las vías respiratorias con anteojos y barbijo y evitar encender fuego.

El tiempo en el AMBA

Para este jueves, el SMN informó que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires oscilará entre los 17°C y los 20°C y durante toda la jornada el cielo se presentará nublado, con probabilidades de precipitaciones bajas de hasta 10%. Además, se esperan vientos constantes del sector norte de hasta 22 kilómetros por hora, con ráfagas hacia la noche que podrían alcanzar velocidades de entre 42 y 50 kilómetros por hora.

El pronóstico del SMN para los próximos días en la Ciudad

En la provincia de Buenos Aires se espera una jornada templada, con una temperatura mínima de 17°C y una máxima de también 20°C. Al igual que en la Ciudad, el cielo estará completamente cubierto durante toda la jornada.

En tanto, el SMN emitió el pronóstico para el resto del país e indicó que las temperaturas máximas y mínimas serán de 29°C y 6°C en Catamarca; 30°C y 17°C en Chaco; 14°C y 4°C en Chubut; 27°C y 11°C en Córdoba; 30°C y 18°C en Corrientes; 26°C y 16°C en Entre Ríos; 31°C y 19°C en Formosa; 29°C y 10°C en Jujuy; 17°C y 4°C en La Pampa; 28°C y 8°C en La Rioja; y 18°C y 8°C en Mendoza.

Por otro lado, en Misiones las temperaturas se mantendrán entre 27°C y 17°C; 13°C y 7°C en Neuquén; 16°C y 6°C en Río Negro; 29°C y 8°C en Salta; 26°C y 3°C en San Juan; 24°C y 10°C en San Luis; 2°C y -2°C en Santa Cruz; 26°C y 16°C en Santa Fe; 29°C y 10°C en Santiago del Estero; 1°C y -3°C en Tierra del Fuego; y 28°C y 11°C en Tucumán.