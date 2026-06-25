Hay alerta amarilla por frío extremo, nevadas y vientos para este jueves 25 de junio: las provincias afectadas

En una jornada fresca para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este jueves 25 de junio una serie de alertas amarillas por frío extremo, nevadas y vientos fuertes, que alcanza 18 provincias, donde se espera la presencia de posibles “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

La alerta amarilla por nevadas rige para el cordón cordillerano de las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut, por lo que se esperan nevadas de variada intensidad, con valores acumulados de entre 5 y 10 centímetros en las zonas de meseta y entre 10 y 20 centímetros en las zonas cordilleranas.

Ante este panorama, el SMN recomienda evitar actividades al aire libre, retirar periódicamente la nieve acumulada en los techos, circular con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve, ventilar vehículos y viviendas para evitar acumulación de monóxido de carbono, informarte por las autoridades, tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Para este jueves se prevé otra jornada de frío intenso

Asimismo, la alerta amarilla por vientos alcanza las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego. El organismo nacional indicó que en el área de alta cordillera se esperan vientos del sector oeste con velocidades de entre 50 y 70 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden superar los 90 kilómetros por hora, lo que puede provocar reducción de la visibilidad.

Por esta circunstancia, el ente meteorológico recomienda: evitar salir, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes, tener precaución al conducir.

Finalmente, rige una alerta amarilla por fríos extremos en las provincias de Salta, Jujuy, Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones, Tucumán, Catamarca, Córdoba, La Rioja, San Luis, La Pampa, Mendoza y la región norte de Buenos Aires.

El centro y la región norte: las áreas más afectadas por las bajas temperaturas

De acuerdo con el parte oficial, las áreas afectadas podrán registrar temperaturas gélidas que “pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas”.

El tiempo en la ciudad de Buenos Aires

El organismo nacional también emitió el pronóstico para este jueves en el AMBA, en donde las condiciones se mantendrán similares a las de los últimos días, e incluso con temperaturas más bajas.

Para la jornada, el SMN informó que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires oscilará entre una mínima de 6°C y una máxima de 13°C. Se prevé que el cielo esté mayormente nublado durante toda la jornada, aunque se esperan salidas intermitentes del sol.

La Ciudad, con registros térmicos inferiores a los 10° C

En la provincia de Buenos Aires, por otro lado, la mínima arrancó en 6°C y la máxima llegará a los 14°C. Al igual que en la Ciudad, el cielo estará mayormente nublado a lo largo del día. Durante gran parte de la jornada se registrarán vientos de hasta 22 kilómetros por hora, mientras que para la mañana del viernes se prevén ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

En tanto, el SMN emitió el pronóstico para el resto del país e indicó que las temperaturas máximas y mínimas serán de 17°C y 3°C en Catamarca; 17°C y 3°C en Chaco; 9°C y 2°C en Chubut; 16°C y -1°C en Córdoba; 17°C y 3°C en Corrientes; 14°C y 3°C en Entre Ríos; 17°C y 3°C en Formosa; 15°C y 0°C en Jujuy; 11°C y -1°C en La Pampa; 16°C y 3°C en La Rioja; y 13°C y 1°C en Mendoza.

Por otro lado, las temperaturas se mantendrán entre 16°C y 5°C en Misiones; 14°C y 0°C en Neuquén; 9°C y 1°C en Río Negro; 15°C y -2°C en Salta; 15°C y -1°C en San Juan; 14°C y -1°C en San Luis; 4°C y -1°C en Santa Cruz; 14°C y -1°C en Santa Fe; 19°C y 3°C en Santiago del Estero; 4°C y 2°C en Tierra del Fuego; y 17°C y 5°C en Tucumán.