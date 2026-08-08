Hay alerta amarilla por frío extremo, vientos y Zonda para este sábado 8 de agosto: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este sábado 8 de agosto una serie de alertas amarillas por frío extremo, vientos y Zonda. Según precisó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, las advertencias alcanzan a distintas provincias y se podrían registrar temperaturas “muy peligrosas” en algunos sectores.

La alerta amarilla por vientos rige para las provincias de Buenos Aires, Jujuy, Salta, Santiago del Estero, Córdoba, San Juan, San Luis, La Pampa, La Rioja, Río Negro, Tucumán, Catamarca, Mendoza y Neuquén, donde se esperan ráfagas del sector oeste con velocidades entre 60 y 80 kilómetros por hora, con ventarrones que pueden superar los 100, especialmente en los niveles más altos.

El mapa de alertas del SMN para la jornada

A partir de este cuadro, el SMN recomendó evitar salir, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes, y tener precaución al conducir.

Por otro lado, la alerta por Zonda está vigente para Catamarca, Tucumán, Salta, La Rioja y San Juan. Allí se prevé que el fenómeno alcance velocidades de entre 30 y 45 kilómetros por hora con ráfagas que pueden superar los 70. Puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones de muy baja humedad relativa.

Por ello el SMN recomendó evitar salir al momento del fenómeno, cerrar puertas y ventanas para evitar la entrada de polvo y aire caliente, retirar o asegura objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos, no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes, conducir con precaución, hidratarse y proteger tus ojos y nariz del polvo con anteojos y barbijo, y no encender fuego.

El mapa de temperaturas extremas del SMN para este viernes

Finalmente, una alerta amarilla por frío extremo rige para el sur de Mendoza y el este de Chubut, donde se pueden registrar temperaturas peligrosas, con efecto moderado a alto en la salud.

El tiempo en el AMBA

Para este sábado, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires oscilará entre una máxima de 13°C y una mínima de 7°C. Se prevé que el cielo esté un parcialmente nublado durante toda la jornada.

El pronóstico del SMN para los próximos días en la Ciudad

En la provincia de Buenos Aires, la máxima será de 13°C y la mínima, de 7°C. Al igual que en la Ciudad, se espera neblina durante la mañana, el mediodía y la noche, mientras que por la tarde estará mayormente soleado. Para el domingo se esperan salidas del sol intermitentes.

En tanto, en el país las temperaturas máximas y mínimas serán de 17°C y 4°C en Catamarca; 20°C y 8°C en Chaco; 8°C y 0°C en Chubut; 15°C y 5°C en Córdoba; 20°C y 8°C en Corrientes; 15°C y 5°C en Entre Ríos; 23°C y 10°C en Formosa; 26°C y 4°C en Jujuy; y 13°C y 2°C en La Pampa.

Por otro lado, las temperaturas se mantendrán entre 17°C y 5°C en La Rioja; 11°C y 3°C en Mendoza; 21°C y 9°C en Misiones; 10°C y 0°C en Neuquén; 10°C y 3°C en Río Negro; 25°C y 2°C en Salta; 14°C y 2°C en San Juan; 13°C y 4°C en San Luis; 4°C y -2°C en Santa Cruz; 15°C y 5°C en Santa Fe; 18°C y 3°C en Santiago del Estero; 3°C y 0°C en Tierra del Fuego; y 19°C y 5°C en Tucumán.