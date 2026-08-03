Hay alerta naranja y amarilla por nevadas, tormentas, lluvias y vientos para este lunes 3 de agosto: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas de nivel naranja y amarillo por nevadas, tormentas, lluvias y vientos para este lunes 3 de agosto. Según indicó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, hay diez provincias afectadas y en algunos casos se pueden registrar “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

La alerta naranja por nevadas rige en el oeste de Mendoza, donde se prevén precipitaciones persistentes de variada intensidad, por momentos fuertes, y valores de nieve acumulada de entre 30 y 60 centímetros durante todo el período de alerta, que pueden ser superados de forma puntual. La situación estará acompañada por vientos intensos, reducción de la visibilidad y posible viento blanco.

A su vez, la alerta amarilla por nevadas alcanza al noroeste de Mendoza, el sudoeste de San Juan, el oeste de Neuquén y Río Negro, y el sur de Santa Cruz. En las zonas cordilleranas se esperan entre 20 y 50 centímetros de nieve acumulada, mientras que en las áreas bajas se prevén entre 10 y 30 centímetros. Esos valores podrían superarse de manera puntual y, en los sectores de menor altura, no se descarta que la precipitación se presente por momentos en forma de lluvia. También podría registrarse viento blanco.

Las alertas emitidas por el SMN para este lunes 3 de agosto SMN

Ante la alerta por nevadas, el SMN recomendó seguir las instrucciones de las autoridades locales, salir únicamente si resulta imprescindible y circular con vehículos preparados para el hielo y la nieve. Además, aconsejó revisar los techos, las canaletas y los desagües; ventilar los ambientes para evitar la acumulación de monóxido de carbono; disponer de alimentos, agua potable y medicamentos; y preparar un kit de emergencia con linternas, pilas, mantas y un botiquín.

Por otra parte, hay una alerta amarilla por tormentas para el norte de Entre Ríos, Corrientes, el noreste de Santa Fe, Chaco y el este de Formosa. Las tormentas pueden ser de variada intensidad y algunas podrían ser fuertes, acompañadas por ráfagas, granizo, abundante caída de agua en períodos breves e intensa actividad eléctrica. Se esperan valores de precipitación acumulada de entre 30 y 50 milímetros, que pueden ser superados de forma puntual.

Frente a las tormentas, el organismo recomendó evitar salir, no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros. También aconsejó desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua, cerrar y mantenerse alejado de puertas y ventanas, y asegurar los objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

En una provincia rige una alerta amarilla por lluvias Ricardo Pristupluk

En tanto, la alerta amarilla por lluvias afecta a toda la costa este de Santa Cruz. Según el parte, el área podría registrar precipitaciones persistentes de intensidad variable, con valores acumulados de entre 10 y 25 milímetros, que podrían superarse de manera puntual.

Ante las lluvias, el SMN aconsejó evitar salir, no sacar la basura, limpiar desagües y sumideros, mantenerse alejado de zonas inundables y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua en las viviendas.

Finalmente, el organismo emitió una alerta amarilla por vientos para el oeste de Mendoza y el sudoeste de San Juan. La zona cordillerana puede ser afectada por vientos intensos del sector oeste, con velocidades de entre 60 y 80 kilómetros por hora y ráfagas que pueden alcanzar los 100 kilómetros por hora, especialmente en los niveles más altos. Las condiciones estarán acompañadas por nevadas y posible viento blanco.

Ante los fuertes vientos, se recomendó evitar salir, retirar o asegurar macetas, sillas, toldos y otros objetos que puedan ser desplazados, y cerrar y mantenerse alejado de puertas y ventanas. También se pidió no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes, y tener precaución al conducir.

El tiempo en el AMBA

Para este lunes, en la ciudad de Buenos Aires se prevé una temperatura mínima de 11°C y una máxima de 16°C. Durante la mañana y el mediodía habrá neblina, mientras que por la tarde el cielo estará mayormente nublado. Por la noche se esperan lluvias aisladas, con una probabilidad de precipitación del 40%. El martes volvería a registrarse neblina durante la mañana y la noche, y no se pronostican nuevas precipitaciones hasta el jueves.

Pronóstico del tiempo para los próximos días en la ciudad de Buenos Aires SMN

En la provincia de Buenos Aires, la temperatura mínima será de 9°C y la máxima llegará a 15°C. Al igual que en la Ciudad, habrá neblina durante la mañana y el mediodía, cielo mayormente nublado por la tarde y lluvias aisladas durante la noche. Para el martes y el miércoles se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan estables.

En tanto, las temperaturas en Córdoba oscilarán entre 15°C y 20°C; Tucumán tendrá una mínima de 13°C y una máxima de 25°C; en Santa Fe y Entre Ríos se esperan registros de 13°C a 21°C; Jujuy alcanzará los 26°C, con un piso de 11°C; Salta irá de 10°C a 26°C; Misiones, de 18°C a 21°C; y La Rioja registrará valores de entre 11°C y 23°C.

Por su parte, Santiago del Estero tendrá temperaturas de 19°C a 23°C; en San Luis variarán entre 11°C y 20°C; San Juan registrará una mínima de 8°C y una máxima de 19°C; Mendoza alcanzará los 17°C, con un piso de 9°C; Río Negro irá de 7°C a 15°C; Chubut, de 3°C a 12°C; y Santa Cruz presentará valores de entre 3°C y 4°C.