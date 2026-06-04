Hay alerta amarilla por lluvias fuertes para este jueves 4 de junio: las provincias afectadas

En el marco de una semana con temperaturas variadas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señaló que para este jueves 4 de junio se espera una jornada con menos frío y más nubosidad. Además, emitió una alerta amarilla por lluvias fuertes para sectores del centro y norte del país.

Según el parte publicado por el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, las provincias afectadas por la advertencia son Buenos Aires -en su sector sur y oeste-, La Pampa, Córdoba, San Luis, La Rioja y Tucumán. En estas zonas se esperan fenómenos meteorológicos con “capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas“.

En estas áreas aparecerán lluvias persistentes durante toda la jornada. Se esperan valores de precipitación acumulada entre los 30 y 60 milímetros, que pueden ser superados de forma puntual. Asimismo, en algunos puntos, las lluvias podrían estar acompañadas por actividad eléctrica.

Mapa de alertas para este jueves 4 de junio

Frente a este escenario, el SMN compartió una serie de recomendaciones para mantener a la sociedad protegida y resguardada:

Evitar salir.

No sacar la basura.

Limpiar desagües y sumideros.

Alejarse de zonas inundables.

Cortar el suministro eléctrico si ingresa agua.

Por otra parte, el organismo afirmó que para el viernes también se prevé una alerta amarilla por lluvias, la cual afectará a Buenos Aires -incluso a más localidades del centro-, La Pampa, Córdoba y San Luis. Al igual que este jueves, se anticipan valores de precipitación acumulada entre los 30 y 60 milímetros.

El tiempo en la ciudad de Buenos Aires

Para este jueves, el SMN informó que la temperatura rondará en 15°C, con mínimas de 14°C y máximas de 17°C. El cielo estará mayormente nublado a lo largo de todo el día, se esperan vientos con velocidades aproximadas de entre 7 y 12 kilómetros por hora y la humedad será de 86%.

El pronóstico completo para la ciudad de Buenos Aires

Luego, hasta el sábado, la temperatura reflejará leves subas y la máxima podría llegar hasta las 19°C, mientras que el domingo volverá a bajar, se mantendrá entre niveles de 11°C y 15°C, y quedará en esa línea.

En la provincia de Buenos Aires, en tanto, se emitió un pronóstico similar, con mínimas de 12°C y máximas de 18°C. En estos casos, el cielo también estará mayormente nublado durante toda la jornada y los vientos tendrán velocidades aproximadas de entre 7 y 12 kilómetros por hora. Además, la humedad será de 83%.

El SMN también indicó cómo estará el tiempo en el resto del país y marcó que las temperaturas máximas y mínimas serán de 17°C y 12°C en Catamarca; 24°C y 15°C en Chaco; 18°C y 11°C en Chubut; 19°C y 14°C en Córdoba; 24°C y 15°C en Corrientes; 22°C y 15°C en Entre Ríos; 25°C y 15°C en Formosa; 18°C y 13°C en Jujuy; 16°C y 11°C en La Pampa; 17°C y 11°C en La Rioja; y 17°C y 6°C en Mendoza.

Por otro lado, las temperaturas se mantendrán entre 25°C y 16°C en Misiones; 13°C y 10°C en Neuquén; 15°C y 10°C en Río Negro; 17°C y 12°C en Salta; 18°C y 6°C en San Juan; 17°C y 11°C en San Luis; 7°C y 1°C en Santa Cruz; 22°C y 15°C en Santa Fe; 22°C y 16°C en Santiago del Estero; 8°C y 5°C en Tierra del Fuego; y 19°C y 14°C en Tucumán.