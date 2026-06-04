Hay alerta amarilla por lluvias fuertes para este jueves 4 de junio: las provincias afectadas
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió por condiciones adversas en el centro y norte del país; en la Ciudad, la temperatura rondará en 15°C
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En el marco de una semana con temperaturas variadas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señaló que para este jueves 4 de junio se espera una jornada con menos frío y más nubosidad. Además, emitió una alerta amarilla por lluvias fuertes para sectores del centro y norte del país.
Según el parte publicado por el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, las provincias afectadas por la advertencia son Buenos Aires -en su sector sur y oeste-, La Pampa, Córdoba, San Luis, La Rioja y Tucumán. En estas zonas se esperan fenómenos meteorológicos con “capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas“.
En estas áreas aparecerán lluvias persistentes durante toda la jornada. Se esperan valores de precipitación acumulada entre los 30 y 60 milímetros, que pueden ser superados de forma puntual. Asimismo, en algunos puntos, las lluvias podrían estar acompañadas por actividad eléctrica.
Frente a este escenario, el SMN compartió una serie de recomendaciones para mantener a la sociedad protegida y resguardada:
- Evitar salir.
- No sacar la basura.
- Limpiar desagües y sumideros.
- Alejarse de zonas inundables.
- Cortar el suministro eléctrico si ingresa agua.
Por otra parte, el organismo afirmó que para el viernes también se prevé una alerta amarilla por lluvias, la cual afectará a Buenos Aires -incluso a más localidades del centro-, La Pampa, Córdoba y San Luis. Al igual que este jueves, se anticipan valores de precipitación acumulada entre los 30 y 60 milímetros.
El tiempo en la ciudad de Buenos Aires
Para este jueves, el SMN informó que la temperatura rondará en 15°C, con mínimas de 14°C y máximas de 17°C. El cielo estará mayormente nublado a lo largo de todo el día, se esperan vientos con velocidades aproximadas de entre 7 y 12 kilómetros por hora y la humedad será de 86%.
Luego, hasta el sábado, la temperatura reflejará leves subas y la máxima podría llegar hasta las 19°C, mientras que el domingo volverá a bajar, se mantendrá entre niveles de 11°C y 15°C, y quedará en esa línea.
En la provincia de Buenos Aires, en tanto, se emitió un pronóstico similar, con mínimas de 12°C y máximas de 18°C. En estos casos, el cielo también estará mayormente nublado durante toda la jornada y los vientos tendrán velocidades aproximadas de entre 7 y 12 kilómetros por hora. Además, la humedad será de 83%.
El SMN también indicó cómo estará el tiempo en el resto del país y marcó que las temperaturas máximas y mínimas serán de 17°C y 12°C en Catamarca; 24°C y 15°C en Chaco; 18°C y 11°C en Chubut; 19°C y 14°C en Córdoba; 24°C y 15°C en Corrientes; 22°C y 15°C en Entre Ríos; 25°C y 15°C en Formosa; 18°C y 13°C en Jujuy; 16°C y 11°C en La Pampa; 17°C y 11°C en La Rioja; y 17°C y 6°C en Mendoza.
Por otro lado, las temperaturas se mantendrán entre 25°C y 16°C en Misiones; 13°C y 10°C en Neuquén; 15°C y 10°C en Río Negro; 17°C y 12°C en Salta; 18°C y 6°C en San Juan; 17°C y 11°C en San Luis; 7°C y 1°C en Santa Cruz; 22°C y 15°C en Santa Fe; 22°C y 16°C en Santiago del Estero; 8°C y 5°C en Tierra del Fuego; y 19°C y 14°C en Tucumán.
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