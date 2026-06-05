Hay alerta amarilla por lluvias fuertes para este viernes 5 de junio: las provincias afectadas

En el marco de una semana con temperaturas ambivalentes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señaló que, para este viernes 5 de junio, se espera una jornada con menos frío y mayor nubosidad. Además, emitió una alerta amarilla por lluvias fuertes para sectores del centro del país.

Según el parte publicado por el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, la advertencia amarilla por lluvias afecta las provincias de Buenos Aires -en su sector sur y oeste-, La Pampa, Córdoba y San Luis. En estas zonas se esperan fenómenos meteorológicos con “capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

En las localidades alcanzadas por la advertencia, las lluvias serán persistentes durante toda la jornada. Se esperan valores de precipitación acumulada entre los 30 y 60 milímetros, que pueden ser superados de forma puntual. Asimismo, en algunos puntos, también se puede esperar actividad eléctrica.

La franja central del país, la más castigada a nivel meteorológico

Frente a este escenario, el SMN compartió una serie de recomendaciones para mantener a la sociedad protegida y resguardada, entre las cuales se destacan:

Evitar salir.

No sacar la basura.

Alejarse de zonas inundables.

Limpiar desagües y sumideros.

Cortar el suministro eléctrico si ingresa agua.

El tiempo en la ciudad de Buenos Aires

Para este viernes, el SMN informó que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires rondará entre los 14°C y los 19°C. El cielo estará mayormente nublado a lo largo del día, se esperan vientos con velocidades aproximadas de entre 8 y 14 kilómetros por hora y la humedad será de 86%.

Para el mediodía, el organismo anticipó entre 10 y 40% de probabilidad de precipitaciones, por lo que podría llover en mitad de la jornada.

Así estará el clima en la Ciudad

Luego, durante el sábado, la temperatura se mantendrá en los mismos niveles, mientras que el domingo volverá a bajar levemente y se mantendrá entre niveles de 13°C y 16 grados.

Para la provincia de Buenos Aires, en tanto, se emitió un pronóstico similar, con mínimas de 12 grados y máximas de 18°C. Durante la totalidad del viernes el cielo también estará mayormente nublado y los vientos tendrán velocidades aproximadas de entre 7 y 12 kilómetros por hora. Además, la humedad tendrá un pico del 83%.

En tanto, el SMN emitió el pronóstico para el resto del país e indicó que las temperaturas máximas y mínimas serán de 18°C y 14°C en Catamarca; 24°C y 15°C en Chaco; 13°C y 3°C en Chubut; 20°C y 13°C en Córdoba; 24°C y 15°C en Corrientes; 22°C y 15°C en Entre Ríos; 25°C y 13°C en Formosa; 18°C y 15°C en Jujuy; 16°C y 11°C en La Pampa; 18°C y 13°C en La Rioja; y 17°C y 8°C en Mendoza.

Por otro lado, las temperaturas se mantendrán entre 25°C y 14°C en Misiones; 13°C y 5°C en Neuquén; 15°C y 5°C en Río Negro; 17°C y 13°C en Salta; 18°C y 6°C en San Juan; 16°C y 11°C en San Luis; 7°C y 1°C en Santa Cruz; 22°C y 15°C en Santa Fe; 24°C y 16°C en Santiago del Estero; 8°C y 5°C en Tierra del Fuego; y 19°C y 14°C en Tucumán.