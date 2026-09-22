Hay alerta amarilla por lluvias y nevadas para este martes 22 de septiembre: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas de nivel amarillo por lluvias y nevadas para este martes 22 de septiembre en cuatro provincias. En la Ciudad y los distritos del conurbano bonaerense no están vigente ninguna advertencia.

La alerta amarilla por lluvias rige en el cordón cordillerano de las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut. Esos distritos se verán afectados por lluvias de variada intensidad. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 milímetros, pudiendo ser superados de manera local. Además, no se descarta la posibilidad de precipitación en forma de nieve en las zonas más altas.

Las alertas para este martes 22

A partir de este cuadro de situación, el ente meteorológico aconsejó evitar salir, no sacar la basura, limpiar desagües y sumideros, alejarse de zonas inundables, cortar el suministro eléctrico si ingresa agua.

Por otro lado, también en la Patagonia pero en el extremo sur del cordón cordillerano de la provincia de Santa Cruz está vigente la alerta amarilla por nevadas. El área será afectada por nevadas persistentes de variada intensidad, donde se esperan valores de nieve acumulada entre 10 y 20 centímetros, con los mayores valores en las zonas montañosas.

De esta forma, el organismo que depende del Ministerio de Defensa recomendó evitar actividades al aire libre, retirar periódicamente la nieve acumulada en los techos, circular con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve, ventilar vehículos y viviendas para evitar acumulación de monóxido de carbono, informarte por las autoridades, tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

El tiempo en el AMBA

El organismo dependiente del Ministerio de Defensa también emitió el pronóstico para este martes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en donde se prevé una mañana nublada y fresca.

Para esta jornada, el SMN informó que en la ciudad de Buenos Aires la temperatura mínima comenzó en 6°C y la máxima alcanzará los 14 grados. El cielo permanecerá mayormente nublado durante la mañana y el mediodía, mientras que a partir de la tarde se avizora la salida del sol. Además, las probabilidades de lluvia ascienden a 0%.

El clima en la Ciudad para los próximos días

En la provincia de Buenos Aires se espera un pronóstico similar, con una mínima que fue de 10°C y una máxima que alcanzará los 16°C. El cielo estará mayormente encapotado durante la mañana y el mediodía y, a partir de la tarde, se despejará. No se pronostican lluvias para el resto de la semana, aunque el lunes podría haber ráfagas de hasta 69 kilómetros por hora.

En Córdoba, las temperaturas oscilarán entre 16°C y 31°C; en Tucumán, entre 15°C y 32°C; en Santa Fe, entre 17°C y 29°C; y en Entre Ríos, entre 17°C y 28°C. En Jujuy y Salta, los registros irán de 12°C a 32°C, mientras que en Misiones se ubicarán entre 16°C y 30°C. Para La Rioja se esperan valores de entre 16°C y 32°C y, en Santiago del Estero, de entre 20°C y 33°C.

En San Luis, el termómetro marcará entre 18°C y 27°C; en San Juan, entre 16°C y 30°C; y en Mendoza, entre 16°C y 26°C. En Río Negro, las temperaturas irán de 12°C a 21°C; en Chubut, de 9°C a 17°C; y en Santa Cruz, de 0°C a 5°C.