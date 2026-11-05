Hay alerta amarilla por tormentas, lluvias y viento Zonda para este jueves 5 de noviembre: las provincias afectadas

En el marco de una semana en la que las temperaturas reflejaron un marcado ascenso en gran parte del país, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que para este jueves 5 de noviembre se esperan niveles de calor similares y emitió una serie de alertas amarillas por tormentas, lluvias y viento Zonda para distintas regiones. Señaló que se trata de la posible presencia de fenómenos meteorológicos con “capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Según el parte publicado por el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, las zonas más afectadas por la alerta por tormentas son Salta, Formosa y Misiones, donde se esperan abundantes precipitaciones en cortos periodos, granizo, ráfagas intensas de hasta 90 kilómetros por hora y actividad eléctrica frecuente. Además, se prevén valores de acumulación de agua de entre 30 y 50 milímetros.

En esta línea, indicó que en sectores del sur -las zonas cordilleranas de Neuquén, Río Negro y Chubut- rige una advertencia por lluvias intensas. En estos casos se prevén valores de precipitación acumulada entre 10 y 30 milímetros, que pueden ser superados de manera local, y sobre la codillera, en regiones de mayor elevación podrían registrarse precipitaciones en forma de lluvia y nieve mezclada

Mapa de alertas para este jueves 5 de noviembre

Frente a estos escenarios, el SMN recomienda salir solo si es necesario, permanecer en construcciones cerradas y mantenerse alejado de puertas y ventanas. También aconseja no ingresar en calles anegadas, asegurar los objetos que puedan ser arrastrados por el viento y desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si entra agua en la vivienda.

Por último, el SMN emitió una alerta amarilla por vientos Zonda para el sur de Mendoza. En estas áreas se anticipa la presencia de velocidades entre 30 y 50 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden superar los 70. Este fenómeno, a su vez, puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas.

El tiempo en el AMBA

Para este jueves, el SMN informó que la ciudad de Buenos Aires tendrá una temperatura mínima de 13°C y una máxima de 27°C, un poco más alta que este miércoles. El cielo va a estar completamente despejado durante la mañana y por la tarde comenzará a nublarse, y la humedad será del 50%. Luego, el viernes, volverán las lluvias.

El pronóstico completo para la ciudad de Buenos Aires

En la provincia de Buenos Aires, se espera un panorama similar, con una mínima de 11°C y una máxima de 26°C. En este caso también el cielo estará despejado durante la mañana y ligeramente nublado a partir de la tarde.

En tanto, el SMN emitió el pronóstico para el resto del país e indicó que las temperaturas máximas y mínimas serán de 27°C y 17°C en Catamarca; 29°C y 16°C en Chaco; 18°C y 14°C en Chubut; 28°C y 12°C en Córdoba; 28°C y 16°C en Corrientes; 27°C y 12°C en Entre Ríos; 30°C y 17°C en Formosa; 22°C y 15°C en Jujuy; y de 26°C y 10°C en La Pampa.

Por otro lado, en La Rioja las temperaturas se mantendrán entre 28°C y 17°C; 29°C y 12°C en Mendoza; 28°C y 17°C en Misiones; 23°C y 13°C en Neuquén; 24°C y 12°C en Río Negro; 23°C y 14°C en Salta; 31°C y 13°C en San Juan; 28°C y 11°C en San Luis; 12°C y 4°C en Santa Cruz; 28°C y 12°C en Santa Fe; 31°C y 14°C en Santiago del Estero; 5°C y 1°C en Tierra del Fuego; y 24°C y 17°C en Tucumán.