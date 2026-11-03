Feriados de noviembre 2026: se viene un fin de semana extra largo con tres tipos de feriados
La visita del sumo pontífice obligó a las autoridades a idear un esquema de asuetos que tienen diferente alcance
- 2 minutos de lectura'
La llegada del papa León XIV a la Argentina será uno de los eventos del año. Al darse en fechas consecutivas, muchas personas se preguntan cuáles de ellos son feriados y si conforman un descanso extendido.
León XIV arribará al país el domingo 8 de noviembre. Su agenda seguirá el día lunes, martes y miércoles, todos ellos, feriados, aunque con diferentes alcances.
El recorrido incluirá la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Córdoba y Luján. Una vez anunciado el viaje de León XIV, el presidente Javier Milei declaró “de interés nacional la visita oficial a la República Argentina de Su Santidad el Papa León XIV y las actividades oficiales, institucionales, protocolares y de organización vinculadas con dicha visita”. Por ende, se estableció el siguiente cronograma: feriado nacional el lunes 9 de noviembre en todo el país; el martes 10, en la provincia de Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires; y el miércoles 11, en la provincia de Buenos Aires.
Feriado del lunes 9 de noviembre: todo el territorio argentino
Mediante el decreto 1103/2026 se estableció como feriado nacional el lunes 9 de noviembre. El alcance será para todo el territorio argentino.
Al tratarse de un feriado nacional decretado por el Gobierno nacional, el asueto corresponde a todos los habitantes de la argentina.
Feriado del martes 10 de noviembre: en CABA y Córdoba
El alcance del feriado del martes 10 de noviembre es más acotado: abarca a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y a la provincia de Córdoba, debido a las actividades que llevará a cabo la santidad durante esa jornada.
Feriado del miércoles 11 de noviembre: en Buenos Aires
El feriado del 11 de noviembre está marcado por ser el último día de la estadía de León XIV. En este caso, el alcance está restringido a la provincia de Buenos Aires, por las diferentes actividades del sumo pontífice, siendo la misa en la Basílica de Luján la de mayor importancia.
Los feriados y días no laborables que quedan en 2026
|Mes
|Fecha
|Nombre del feriado
Noviembre
Lunes 9 de noviembre
Feriado nacional por la visita del papa León XIV a la Argentina
Noviembre
Martes 10 de noviembre
Feriado en CABA y Córdoba por la visita del papa León XIV a la Argentina
Noviembre
Miércoles 11 de noviembre
Feriado en Buenos Aires por la visita del papa León XIV a la Argentina
Noviembre
Lunes 23 de noviembre
Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable del 20 de noviembre)
Diciembre
Lunes 7 de diciembre
Día no laborable con fines turísticos
Diciembre
Martes 8 de diciembre
Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)
Diciembre
Viernes 25 de diciembre
Navidad (feriado inamovible)
- 1
- 2
Las hipótesis detrás del accidente de ala delta en el que murió un argentino en Río de Janeiro
- 3
¿Por qué no los trasladan? Una jirafa a la que le hacen acupuntura y otras 10 especies exóticas siguen en el Ecoparque
- 4
Por la visita del Papa: los cortes en la ciudad comienzan mañana y habrá controles y desvíos en Palermo y Recoleta