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Feriados de noviembre 2026: se viene un fin de semana extra largo con tres tipos de feriados

La visita del sumo pontífice obligó a las autoridades a idear un esquema de asuetos que tienen diferente alcance

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El Papa León XIV vendrá a la Argentina
El Papa León XIV vendrá a la ArgentinaGregorio Borgia - AP

La llegada del papa León XIV a la Argentina será uno de los eventos del año. Al darse en fechas consecutivas, muchas personas se preguntan cuáles de ellos son feriados y si conforman un descanso extendido.

León XIV arribará al país el domingo 8 de noviembre. Su agenda seguirá el día lunes, martes y miércoles, todos ellos, feriados, aunque con diferentes alcances.

Cómo será la estadía de León XIV en Argentina
Cómo será la estadía de León XIV en ArgentinaAlessandra Tarantino - AP

El recorrido incluirá la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Córdoba y Luján. Una vez anunciado el viaje de León XIV, el presidente Javier Milei declaró “de interés nacional la visita oficial a la República Argentina de Su Santidad el Papa León XIV y las actividades oficiales, institucionales, protocolares y de organización vinculadas con dicha visita”. Por ende, se estableció el siguiente cronograma: feriado nacional el lunes 9 de noviembre en todo el país; el martes 10, en la provincia de Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires; y el miércoles 11, en la provincia de Buenos Aires.

Feriado del lunes 9 de noviembre: todo el territorio argentino

Mediante el decreto 1103/2026 se estableció como feriado nacional el lunes 9 de noviembre. El alcance será para todo el territorio argentino.

Al tratarse de un feriado nacional decretado por el Gobierno nacional, el asueto corresponde a todos los habitantes de la argentina.

La llegada del Papa a la Argentina tendrá tres feriados: ¿qué días son y cómo te afecta?
La llegada del Papa a la Argentina tendrá tres feriados: ¿qué días son y cómo te afecta?

Feriado del martes 10 de noviembre: en CABA y Córdoba

El alcance del feriado del martes 10 de noviembre es más acotado: abarca a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y a la provincia de Córdoba, debido a las actividades que llevará a cabo la santidad durante esa jornada.

Feriado del miércoles 11 de noviembre: en Buenos Aires

El feriado del 11 de noviembre está marcado por ser el último día de la estadía de León XIV. En este caso, el alcance está restringido a la provincia de Buenos Aires, por las diferentes actividades del sumo pontífice, siendo la misa en la Basílica de Luján la de mayor importancia.

El itinerario del papá León XIV
El itinerario del papá León XIVAlberto Pizzoli - POOL AFP

Los feriados y días no laborables que quedan en 2026

MesFechaNombre del feriado
Noviembre
Lunes 9 de noviembre
Feriado nacional por la visita del papa León XIV a la Argentina
Noviembre
Martes 10 de noviembre
Feriado en CABA y Córdoba por la visita del papa León XIV a la Argentina
Noviembre
Miércoles 11 de noviembre
Feriado en Buenos Aires por la visita del papa León XIV a la Argentina
Noviembre
Lunes 23 de noviembre
Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable del 20 de noviembre)
Diciembre
Lunes 7 de diciembre
Día no laborable con fines turísticos
Diciembre
Martes 8 de diciembre
Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)
Diciembre
Viernes 25 de diciembre
Navidad (feriado inamovible)
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