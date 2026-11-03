Feriados de noviembre 2026: se viene un fin de semana extra largo con tres tipos de feriados

La llegada del papa León XIV a la Argentina será uno de los eventos del año. Al darse en fechas consecutivas, muchas personas se preguntan cuáles de ellos son feriados y si conforman un descanso extendido.

León XIV arribará al país el domingo 8 de noviembre. Su agenda seguirá el día lunes, martes y miércoles, todos ellos, feriados, aunque con diferentes alcances.

Cómo será la estadía de León XIV en Argentina Alessandra Tarantino - AP

El recorrido incluirá la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Córdoba y Luján. Una vez anunciado el viaje de León XIV, el presidente Javier Milei declaró “de interés nacional la visita oficial a la República Argentina de Su Santidad el Papa León XIV y las actividades oficiales, institucionales, protocolares y de organización vinculadas con dicha visita”. Por ende, se estableció el siguiente cronograma: feriado nacional el lunes 9 de noviembre en todo el país; el martes 10, en la provincia de Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires; y el miércoles 11, en la provincia de Buenos Aires.

Feriado del lunes 9 de noviembre: todo el territorio argentino

Mediante el decreto 1103/2026 se estableció como feriado nacional el lunes 9 de noviembre. El alcance será para todo el territorio argentino.

Al tratarse de un feriado nacional decretado por el Gobierno nacional, el asueto corresponde a todos los habitantes de la argentina.

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Feriado del martes 10 de noviembre: en CABA y Córdoba

El alcance del feriado del martes 10 de noviembre es más acotado: abarca a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y a la provincia de Córdoba, debido a las actividades que llevará a cabo la santidad durante esa jornada.

Feriado del miércoles 11 de noviembre: en Buenos Aires

El feriado del 11 de noviembre está marcado por ser el último día de la estadía de León XIV. En este caso, el alcance está restringido a la provincia de Buenos Aires, por las diferentes actividades del sumo pontífice, siendo la misa en la Basílica de Luján la de mayor importancia.

El itinerario del papá León XIV Alberto Pizzoli - POOL AFP

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