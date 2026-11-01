Hay alerta amarilla por tormentas para este lunes 2 de noviembre: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este lunes 2 de noviembre en nueve provincias. Según precisó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, este nivel implica la posibilidad de que se registren “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Las zonas afectadas serán el sur de Córdoba, San Luis, el sur de La Rioja, el norte de Santa Fe, el este de Santiago del Estero, Chaco, Formosa, el norte de Corrientes y el norte de Misiones. Allí se esperan lluvias y tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en períodos cortos, granizo ocasional, ráfagas intensas y actividad eléctrica frecuente. Los valores de precipitación acumulada se ubicarán entre 20 y 50 milímetros, aunque podrán ser superados de manera puntual.

Las alertas emitidas por el SMN para este lunes 2 de noviembre SMN

Frente a estas condiciones, el SMN recomienda evitar salir, no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros. También aconseja retirar o asegurar los objetos que puedan ser arrastrados por el viento, alejarse de puertas y ventanas y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua. Quienes se encuentren al aire libre deberán buscar refugio inmediato en un edificio, una casa o un vehículo cerrado.

El tiempo en CABA

Para este lunes, el SMN pronosticó una temperatura mínima de 16°C y una máxima de 26°C en la ciudad de Buenos Aires. Se esperan lluvias aisladas por la mañana y cielo parcialmente nublado durante el mediodía y la tarde. Por la noche, estará mayormente nublado, con vientos de hasta 22 kilómetros por hora. Las precipitaciones volverían el martes desde la tarde y se mantendrían hasta la primera mitad del miércoles.

En la provincia de Buenos Aires, la temperatura oscilará entre una mínima de 15°C y una máxima de 24°C. Al igual que en la Ciudad, se prevén lluvias aisladas durante la mañana, cielo parcialmente nublado al mediodía y por la tarde, y mayormente nublado por la noche. Para el martes se espera un descenso de la temperatura y, a partir de la tarde, lluvias y tormentas aisladas.

Pronóstico del tiempo para los próximos días en la ciudad de Buenos Aires SMN

En Córdoba, se prevén una mínima de 16°C y una máxima de 27°C; en Tucumán, las temperaturas oscilarán entre 19°C y 26°C; en Santa Fe, irán de 18°C a 28°C; y en Entre Ríos, de 16°C a 27°C. En Jujuy, se esperan registros entre 16°C y 28°C, al igual que en Salta, donde también se pronostican 16°C de mínima y 28°C de máxima. En Misiones, los valores se ubicarán entre 19°C y 29°C; y en La Rioja, entre 17°C y 28°C.

En Santiago del Estero, la mínima será de 19°C y la máxima llegará a 32°C; en San Luis, se esperan temperaturas entre 14°C y 25°C; en San Juan, de 14°C a 28°C; y en Mendoza, de 14°C a 24°C. En Río Negro, los registros oscilarán entre 11°C y 20°C; en Chubut, entre 10°C y 17°C; y en Santa Cruz, se prevén 4°C de mínima y 11°C de máxima.