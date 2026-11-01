Hay alertas por tormentas, lluvias y vientos fuertes para este domingo 1º de noviembre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas naranjas y amarillas por tormentas, lluvias y vientos fuertes para este domingo 1º de noviembre. Según precisó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, hay 17 provincias afectadas y la advertencia implica la posibilidad de que se registren “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

Las zonas bajo alerta naranja por tormentas son el noroeste de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, el norte de La Pampa y el sur de Santa Fe. En esas áreas se esperan tormentas fuertes, algunas severas, que podrían estar acompañadas por abundantes precipitaciones, granizo de diversos tamaños, frecuente actividad eléctrica y ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora. Los valores de precipitación acumulada oscilarán entre 50 y 90 milímetros, con posibilidad de que se excedan de forma puntual.

A su vez, la alerta amarilla por tormentas alcanza a la ciudad de Buenos Aires, sectores de la provincia de Buenos Aires, La Pampa, San Luis, Mendoza, el este de La Rioja, parte del noroeste de Córdoba, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Santa Fe, el norte de Corrientes, Misiones y el sur de Entre Ríos. Allí se prevén lluvias y tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con abundantes precipitaciones en períodos cortos, ocasional granizo, ráfagas intensas y actividad eléctrica frecuente. Se esperan acumulados de entre 20 y 50 milímetros, que podrían superarse de manera puntual.

Las alertas emitidas por el SMN para este domingo 1 de noviembre SMN

Frente a estas condiciones, el SMN recomienda seguir las instrucciones de las autoridades locales, salir solo si es necesario y permanecer en construcciones cerradas. También aconseja alejarse de puertas y ventanas, evitar las zonas inundables y no ingresar en calles anegadas. Si entra agua en la vivienda, se deben desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico.

Por otra parte, rige una alerta amarilla por lluvias en el sudoeste de Santa Cruz. El área puede ser afectada por precipitaciones de variada intensidad, con valores acumulados de entre 10 y 30 milímetros, que podrían superarse de manera local. En las regiones de mayor elevación podrían registrarse lluvias y nieve mezcladas.

Ante estas precipitaciones, el SMN recomienda evitar salir, no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros. También aconseja alejarse de zonas inundables y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua en la vivienda.

En algunas provincias se esperan tormentas fuertes con granizo y ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora Ricardo Pristupluk

El organismo además emitió una alerta amarilla por vientos para el sur de Chubut. El área puede resultar afectada por vientos del sector oeste, con velocidades de entre 40 y 60 kilómetros por hora y ráfagas que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora.

Ante este fenómeno, se aconseja evitar salir, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados y mantenerse lejos de puertas y ventanas. Tampoco se debe buscar refugio debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes, y se recomienda conducir con precaución.

En tanto, rige una alerta amarilla por viento Zonda en San Juan y una zona de La Rioja. Se esperan velocidades de entre 30 y 50 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden superar los 70 kilómetros por hora. Este fenómeno puede provocar una reducción de la visibilidad, un repentino aumento de las temperaturas y condiciones muy secas.

En estas zonas, el SMN recomienda evitar salir durante el fenómeno y cerrar puertas y ventanas para impedir el ingreso de polvo y aire caliente. También aconseja hidratarse, proteger los ojos y la nariz del polvo con anteojos y barbijo, y no encender fuego.

El tiempo en el AMBA

Para este domingo, el SMN pronosticó una máxima de 23°C y una mínima de 17°C en la ciudad de Buenos Aires. Por la mañana, el cielo estará parcialmente nublado y, hacia el mediodía, comenzarán las precipitaciones, con tormentas aisladas y vientos de hasta 22 kilómetros por hora. Durante la tarde y la noche se esperan tormentas fuertes, con una probabilidad de precipitaciones del 100% en el último tramo de la jornada. El lunes comenzará con lluvias aisladas, que cesarían a partir del mediodía, cuando el cielo pasará a estar parcialmente nublado. Hacia la tarde y la noche estará mayormente nublado.

Pronóstico del tiempo para los próximos días en la ciudad de Buenos Aires SMN

En la provincia de Buenos Aires, se prevé una máxima de 22°C y una mínima de 15°C, con condiciones similares a las de la Ciudad: cielo parcialmente nublado durante la mañana, tormentas aisladas hacia el mediodía y tormentas fuertes por la tarde y la noche. Para el lunes se espera un aumento de la temperatura y el cese de las precipitaciones a partir del mediodía. El martes podrían registrarse chaparrones durante la tarde y la noche.

En Córdoba, la temperatura irá de una mínima de 16°C a una máxima de 25°C; en Tucumán, los registros oscilarán entre 18°C y 29°C; y en Santa Fe, entre 20°C y 25°C. En Entre Ríos, el termómetro se moverá entre 19°C y 26°C; en Jujuy, entre 13°C y 29°C; y en Salta, entre 14°C y 28°C. En Misiones, se prevé un piso de 20°C y un techo de 30°C; mientras que en La Rioja las temperaturas variarán entre 17°C y 31°C.

En Santiago del Estero, se espera una mínima de 19°C y una máxima de 33°C; en San Luis, los valores irán de 15°C a 25°C; y en San Juan, de 15°C a 29°C. En Mendoza, las temperaturas oscilarán entre 13°C y 25°C; en Río Negro, entre 13°C y 24°C; y en Chubut, entre 12°C y 23°C. En Santa Cruz, se prevé un piso de 7°C y un techo de 15°C.