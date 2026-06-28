Hay alerta amarilla por tormentas, vientos fuertes y frío extremo para este domingo 28 de junio: las provincias afectadas

Tras una semana en la que la temperatura en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tuvo un marcado descenso, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para este domingo 28 de junio una serie de alertas amarillas por tormentas, vientos fuertes y frío extremo para algunos sectores del país. Además, advirtió que en la Ciudad vuelven las lluvias y, con el correr de los días, el mercurio oscilará en valores más bajos.

Según el parte publicado por el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, las zonas afectadas por la advertencia amarilla por tormentas son Corrientes, Misiones, Formosa y Chaco, donde se prevé la presencia de fenómenos meteorológicos “con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas“.

Estas áreas serán afectadas por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que estarán acompañadas principalmente por abundantes lluvias, granizo ocasional, ráfagas puntualmente fuertes e intensa actividad eléctrica. También se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 milímetros.

Frente a este escenario, el organismo recomienda evitar salir, no sacar la basura y mantener limpios desagües y sumideros; desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua al hogar, cerrar puertas y ventanas, asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento y buscar refugio en edificios, viviendas o vehículos cerrados en caso de encontrarse al aire libre.

El mapa de alertas para este domingo

Asimismo, el SMN señaló que el aviso de nivel amarillo por vientos fuertes rige para San Luis, Mendoza, San Juan, La Rioja, Santa Cruz y Tierra del Fuego, donde se estiman velocidades aproximadas de entre 30 y 40 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden superar los 65. En tanto, el área de la alta cordillera puede ser afectada por velocidades entre 50 y 70 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden alcanzar los 90.

Frente a esta situación, el Servicio Meteorológico aconseja evitar salir, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes, tener precaución al conducir.

Por otra parte, emitió una alerta amarilla por frío extremo, que rige para Entre Ríos, Córdoba, San Luis y San Juan. Se trata de temperaturas que pueden ser “peligrosas”, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas, y generar un efecto leve a moderado en la salud. En estos casos, las mínimas pueden llegar a los -1°C.

El tiempo en el AMBA

El organismo nacional también emitió el pronóstico para este domingo en el AMBA, en donde las condiciones se mantendrán similares a las de los últimos días. El SMN dijo que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires oscilará entre una mínima de 8°C y una máxima de 13°C, mientras que se esperan lluvia aisladas durante la mañana y chaparrones por la tarde.

El pronóstico completo para la ciudad de Buenos Aires

En la provincia de Buenos Aires, en tanto, la mínima arrancará en 5°C y la máxima llegará a los 13°C. Al igual que en la Ciudad, se prevén leves precipitaciones y la humedad será de 82%.

Por su parte, el SMN emitió el pronóstico para el resto del país e indicó que las temperaturas máximas y mínimas serán de 15°C y 6°C en Catamarca; 18°C y 12°C en Chaco; 10°C y 2°C en Chubut; 16°C y 5°C en Córdoba; 17°C y 12°C en Corrientes; 15°C y 3°C en Entre Ríos; 20°C y 14°C en Formosa; 16°C y 4°C en Jujuy; 11°C y 2°C en La Pampa; 13°C y 4°C en La Rioja; y 12°C y 1°C en Mendoza.

Por otro lado, las temperaturas se mantendrán entre 19°C y 13°C en Misiones; 12°C y 0°C en Neuquén; 12°C y 2°C en Río Negro; 15°C y 4°C en Salta; 12°C y -1°C en San Juan; 12°C y 1°C en San Luis; 5°C y 2°C en Santa Cruz; 15°C y 3°C en Santa Fe; 18°C y 7°C en Santiago del Estero; 5°C y 2°C en Tierra del Fuego; y 12°C y 8°C en Tucumán.