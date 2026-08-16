Hay alerta amarilla por tormentas, vientos y nevadas para este domingo 16 de agosto: las provincias afectadas

En el marco de una semana en la que se registró un marcado descenso en las temperaturas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que este domingo 16 de agosto continuarán las condiciones adversas y emitió una serie de alertas amarillas por tormentas, vientos fuertes y nevadas para distintas provincias.

Según el parte publicado por el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, las zonas afectadas por las nevadas —donde rige el aviso de nivel amarillo— son los puntos cordilleranos de San Juan y el área central de Mendoza. En esas regiones se esperan nevadas persistentes de variada intensidad y acumulaciones de entre 10 y 30 centímetros, pudiendo ser superadas en forma puntual.

Frente a este panorama, el SMN recomienda seguir las instrucciones de las autoridades locales y salir únicamente si es imprescindible. En caso de circular, se aconseja hacerlo con vehículos preparados para el hielo y la nieve, y llevar una pala. También se deben revisar los techos, las canaletas y los desagües; ventilar los ambientes para evitar la acumulación de monóxido de carbono; y contar con alimentos no perecederos, agua potable y el celular cargado.

Las provincias afectadas para este domingo

Por otro lado, el organismo emitió una alerta amarilla por vientos fuertes para La Rioja, Santiago del Estero, Salta y Jujuy, donde se prevén velocidades aproximadas de entre 60 y 80 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden superar los 120.

A partir de estas previsiones, el SMN sugirió evitar salir, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes, y tener precaución al conducir.

Finalmente, el organismo también emitió una alerta amarilla por tormentas para la provincia de Corrientes, Entre Ríos y el este de Santa Fe, distritos que serán afectados por fenómenos de variada intensidad, algunos localmente fuertes, que podrán estar acompañados de ráfagas, granizo, lluvias abundantes en períodos cortos e intensa actividad eléctrica.

Considerando estas previsiones, el SMN recomendó evitar salir, no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros, desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, si estás al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

El tiempo en el AMBA

Para este domingo, el SMN informó que la temperatura máxima en la ciudad de Buenos Aires será de 18°C y la mínima, de 12°C. El cielo permanecerá nublado durante toda la jornada, y durante la mañana y la tarde puede haber lluvias aisladas, con hasta un 40% de probabilidades.

Será una jornada lluviosa en la Ciudad

En la provincia de Buenos Aires, la máxima será de 17°C y la mínima, de 10°C. Al igual que en la Ciudad, el cielo estará nublado y las condiciones adversas permanecerán a lo largo de los días.

En tanto, el SMN emitió el pronóstico para el resto del país e indicó que las temperaturas máximas y mínimas serán de 17°C y 9°C en Catamarca; 18°C y 12°C en Chaco; 12°C y 6°C en Chubut; 12°C y 6°C en Córdoba; 18°C y 12°C en Corrientes; 14°C y 8°C en Entre Ríos; 18°C y 12°C en Formosa; 17°C y 1°C en Jujuy; 12°C y 3°C en La Pampa; 16°C y 5°C en La Rioja; y 14°C y 2°C en Mendoza.

Por otro lado, las temperaturas se mantendrán entre 20°C y 10°C en Misiones; 12°C y 6°C en Neuquén; 12°C y 3°C en Río Negro; 16°C y 1°C en Salta; 17°C y 2°C en San Juan; 16°C y 6°C en San Luis; 4°C y -2°C en Santa Cruz; 14°C y 9°C en Santa Fe; 16°C y 10°C en Santiago del Estero; 5°C y -1°C en Tierra del Fuego; y 16°C y 8°C en Tucumán.