Hay alerta amarilla por tormentas y lluvias para este sábado 26 de septiembre: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas y lluvias para este sábado 26 de septiembre. Según indicó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, habrá cuatro provincias afectadas. Este nivel de alerta implica la posibilidad de que se registren “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Rige una alerta amarilla por tormentas de variada intensidad en Entre Ríos. Según el SMN, podrían estar acompañadas por precipitaciones intensas en períodos cortos, granizo ocasional y ráfagas fuertes. Se esperan acumulados de entre 20 y 50 milímetros, que podrían superarse de manera puntual.

Las alertas emitidas por el SMN para este sábado 26 de septimebre SMN

Ante estas condiciones, el organismo recomienda evitar salir, limpiar desagües y sumideros, y asegurar los objetos que puedan ser arrastrados por el viento. Si ingresa agua a una vivienda, aconseja desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico.

En tanto, el oeste de Río Negro, el sudoeste de Neuquén y el noroeste de Chubut estarán afectados por una alerta amarilla por lluvias. En esas zonas se prevén precipitaciones persistentes de variada intensidad, con acumulados de entre 15 y 30 milímetros que podrían superarse localmente. En los sectores más altos, no se descarta que precipite en forma de nieve.

Para las zonas afectadas por las lluvias, el SMN aconseja evitar salir, no sacar la basura, limpiar desagües y sumideros y alejarse de los lugares inundables. También recomienda cortar el suministro eléctrico si ingresa agua.

El tiempo en CABA

En la ciudad de Buenos Aires se espera una mínima de 15°C y una máxima de 22°C. El cielo estará parcialmente nublado durante toda la jornada. Por la noche, la probabilidad de precipitaciones llegará al 10% y podría haber ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora. Para el domingo se prevé un leve descenso de la temperatura y chaparrones durante gran parte del día.

Prónostico del tiempo para los próximos días en la ciudad de Buenos Aires SMN

En la provincia de Buenos Aires, la mínima será de 11°C y la máxima, de 21°C. Al igual que en la Ciudad, el cielo estará parcialmente nublado durante toda la jornada. El domingo se esperan precipitaciones; el lunes, una mejora de las condiciones; y el martes, nuevas lluvias.

En Córdoba, las temperaturas irán de 15°C a 28°C; en Tucumán, de 18°C a 34°C; y en Santa Fe, de 13°C a 27°C. Para Entre Ríos se prevén 13°C de mínima y 26°C de máxima, mientras que en Jujuy los valores serán de 17°C y 33°C, respectivamente. En Salta se esperan entre 14°C y 32°C; en Misiones, entre 16°C y 31°C; y en La Rioja, entre 18°C y 34°C.

En Santiago del Estero, el termómetro marcará entre 17°C y 34°C; en San Luis, entre 16°C y 31°C; y en San Juan, entre 15°C y 32°C. Mendoza tendrá una mínima de 12°C y una máxima de 28°C. Más al sur, se esperan temperaturas de entre 6°C y 18°C en Río Negro, de entre 5°C y 15°C en Chubut, y de entre 1°C y 9°C en Santa Cruz.