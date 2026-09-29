Santos Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael: esta es su historia y la oración que hay que rezar para pedir su ayuda

El Día de los Santos Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael se celebra cada 29 de septiembre por la Iglesia Católica, en honor a tres figuras fundamentales según la fe en el camino de la salvación. Se los recuerda por sus misiones y los valores que representan como servidores y mensajeros de Dios.

San Miguel simboliza la defensa frente al mal; Gabriel, el anuncio y la fortaleza de Dios; y Rafael, la protección y la salud.

La historia de los Santos Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael

Los tres arcángeles aparecen en distintos momentos de la Biblia, que relata sus misiones. Es a través de sus nombres que se alude la intención o tareas que les fueron encomendadas por Dios. San Miguel es presentado como quien está al frente de los ejércitos celestiales.

Su nombre, de origen hebreo, significa “¡Quién como Dios!”, una expresión asociada con el poder, el amor y la justicia divinos. Es por ello que se lo considera como una figura de defensa frente a Satanás, a lucha contra el mal y la fidelidad divina.

La historia de los Santos Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael

San Rafael es vinculado con el acompañamiento y la protección. Su nombre refiere a “medicina de Dios” o “Dios ha obrado la salud”. Es así, que se lo trata como el protector de quienes emprenden caminos y peregrinaciones, vinculado también con las personas que atraviesan enfermedades.

El nombre de San Gabriel significa “fortaleza de Dios”, por lo que emprende una misión central en el anuncio de la llegada del Salvador. Es el arcángel enviado para comunicar a la Virgen María que había sido elegida para ser la Madre de Jesús, uno de los relatos bíblicos más populares.

La historia de Miguel, Gabriel y Rafael

Gracias a sus historias, la Iglesia considera a los ángeles como seres espirituales, no corporales, creados por Dios. Miguel, Gabriel y Rafael ocupan un lugar especial en la historia cristiana, la lucha contra el mal y el anuncio de la llegada del Mesías.

Oración a los Santos Arcángeles

Como ocurre con muchas figuras del catolicismo, los Santos Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael cuenta con su propia novena. Se trata de una serie de rezos que se llevan a cabo durante nueve días consecutivos, en vísperas de su festividad. Es posible también llevar a cabo una oración para cada una de estas figuras.

Santos Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael: la oración que hay que rezar para pedir su ayuda

Oración a San Miguel

San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh Príncipe de la Milicia Celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás, y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén.

Oración a San Gabriel

Oh glorioso Arcángel San Gabriel, llamado fortaleza de Dios, príncipe excelentísimo entre los espíritus angélicos, embajador del Altísimo, que mereciste ser escogido para anunciar a la Santísima Virgen la Encarnación de divino Verbo en sus purísimas entrañas: yo te suplico tengas a bien rogar a Dios por mí, miserable pecador, para que conociendo y adorando este inefable misterio, logre gozar el fruto de la divina redención en la gloria celestial. Amén.

Oración a San Rafael

Oh poderoso Príncipe de la gloria San Rafael, llamado medicina de Dios, salud de los enfermos, luz de los ciegos, guía de caminantes, protector de la limosna, del ayuno y de la oración: por aquella caridad con que acompañaste al joven Tobías, te pido, oh glorioso protector mío, me libres de todos los males y peligros, y me acompañes en la peregrinación de esta vida mortal, para llegar felizmente a puerto de salvación en la eterna.