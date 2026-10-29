Hay alerta amarilla por tormentas y vientos fuertes para este jueves 29 de octubre: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas y vientos fuertes para este jueves 29 de octubre en distintas provincias del país. Según precisó el organismo que depende del Ministerio de Defensa, este nivel de advertencia implica la posibilidad de “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

La alerta amarilla por tormentas abarca a las provincias de Buenos Aires, Tucumán, Salta, Catamarca y Tierra del Fuego. En estas zonas se esperan tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrían estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, granizo ocasional, actividad eléctrica frecuente y ráfagas. Se prevén valores de precipitación acumulada de entre 20 y 40 milímetros, que podrían ser superados de forma local.

Asimismo, también corre una alerta amarilla por lluvias para Santa Cruz, donde se esperan acumulados de entre 10 y 30 milímetros. En regiones de mayor elevación también podrían registrarse precipitaciones en forma de lluvia y nieve mezclada.

Las provincias bajo alerta durante la jornada

Frente a estas condiciones, el SMN recomendó evitar salir, no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros. También aconsejó retirar o asegurar los objetos que puedan ser arrastrados por el viento y, en caso de estar al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, una casa o un vehículo cerrado.

Por otro lado, la alerta amarilla por vientos corre para el sector este de las provincias de Chubut y Santa Cruz, distritos que se verán afectados por vientos del sector norte con velocidades entre 40 y 60 kilómetros por hora, y ráfagas que pueden superar los 90.

Ante este cuadro de situación, el ente meteorológico sugirió evitar salir, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes y tener precaución al manejar.

El tiempo en el AMBA

El organismo dependiente del Ministerio de Defensa también emitió el pronóstico para este jueves en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde se anticipa el regreso de los chaparrones con actividad eléctrica a partir de la mañana.

El SMN pronosticó una máxima de 22°C y una mínima de 14°C en la ciudad de Buenos Aires. Las lluvias aparecerán a partir de la primera mañana y se extenderían durante toda la jornada. Además, se esperan vientos de hasta 12 kilómetros por hora.

En tanto, para el viernes se prevé que la caída de agua se extienda hasta la tarde, aunque con menor actividad eléctrica. Se espera una máxima de 23°C y una mínima de 14°C.

Vuelve la lluvia a territorio porteño

En la provincia de Buenos Aires, la mínima de este jueves será de 12°C y la máxima de 20°C. Al igual que en la Ciudad, el cielo estará parcialmente nublado y las lluvias se extenderán hasta la última hora del día. No se descarta la caída de granizo.

En tanto, el SMN emitió el pronóstico para el resto del país e indicó que las temperaturas máximas y mínimas serán de 24°C y 13°C en Catamarca; 26°C y 14°C en Chaco; 19°C y 9°C en Chubut; 25°C y 11°C en Córdoba; 26°C y 14°C en Corrientes; 24°C y 12°C en Entre Ríos; 26°C y 16°C en Formosa; 21°C y 11°C en Jujuy; 23°C y 11°C.

Por otro lado, en La Pampa las temperaturas se mantendrán entre 23°C y 11°C; en La Rioja serán entre 15° y 26°; 23°C y 10°C en Mendoza; 26°C y 16°C en Misiones; 24°C y 10°C en Neuquén; 21°C y 10°C en Río Negro; 22°C y 10°C en Salta; 25°C y 12°C en San Juan; 23°C y 10°C en San Luis; 21°C y 6°C en Santa Cruz; 25°C y 11°C en Santa Fe; 25°C y 16°C en Santiago del Estero; 17°C y 9°C en Tierra del Fuego; y 23°C y 13°C en Tucumán.